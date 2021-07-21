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Губернатор Колымы пообещал повысить зарплаты в регионе
Губернатор Колымы пообещал повысить зарплаты в регионе - РИА Новости, 21.07.2021
Губернатор Колымы пообещал повысить зарплаты в регионе
Заработные платы в Магаданской области будут повышать, их размер должен сравняться с доходом приезжих специалистов, сообщил на встрече с журналистами в среду... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T08:17
2021-07-21T08:17
россия
сергей носов
магаданская область
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МАГАДАН, 21 июл – РИА Новости. Заработные платы в Магаданской области будут повышать, их размер должен сравняться с доходом приезжих специалистов, сообщил на встрече с журналистами в среду губернатор Сергей Носов.Средняя зарплата в Магаданской области одна из самых высоких в России. Но такие показатели регион имеет, потому что основа его экономики - это высокооплачиваемые отрасли: золотодобыча, рыбная ловля и энергетика. Большинство сотрудников в этих сферах – вахтовые рабочие и не живут в регионе на постоянной основе. Кроме того, на контрактной основе работают приглашенные в регион медики и учителя, их заработок часто значительно выше, чем у местных специалистов. В целом по области средняя номинальная начисленная заработная плата в 2020 году достигла 96,2 тысячи рублей. При этом значительная часть жителей получает 35-40 тысяч рублей в месяц."Надо повышать зарплату. Системно. Не только в рамках указа президента. Мы будем серьезно пересматривать уровень зарплат в отраслях. Надо уравнять по зарплатам и условиям проживания в правах местных и приезжих специалистов. Отличаться эти права должны только подъемными на переезд", - сказал Носов.
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россия, сергей носов, магаданская область
08:17 21.07.2021
 
Губернатор Колымы пообещал повысить зарплаты в регионе

Губернатор Колымы Сергей Носов пообещал повысить зарплаты в регионе

CC BY-SA 4.0 / ни кто / Сергей Константинович НосовСергей Носов
Сергей Носов - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
CC BY-SA 4.0 / ни кто / Сергей Константинович Носов
Читать ria.ru в
МАГАДАН, 21 июл – РИА Новости. Заработные платы в Магаданской области будут повышать, их размер должен сравняться с доходом приезжих специалистов, сообщил на встрече с журналистами в среду губернатор Сергей Носов.
Средняя зарплата в Магаданской области одна из самых высоких в России. Но такие показатели регион имеет, потому что основа его экономики - это высокооплачиваемые отрасли: золотодобыча, рыбная ловля и энергетика. Большинство сотрудников в этих сферах – вахтовые рабочие и не живут в регионе на постоянной основе. Кроме того, на контрактной основе работают приглашенные в регион медики и учителя, их заработок часто значительно выше, чем у местных специалистов. В целом по области средняя номинальная начисленная заработная плата в 2020 году достигла 96,2 тысячи рублей. При этом значительная часть жителей получает 35-40 тысяч рублей в месяц.
Здание Федеральной службы государственной статистики - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
Вчера, 19:20
Росстат сообщил о снижении задолженности по зарплате
"Надо повышать зарплату. Системно. Не только в рамках указа президента. Мы будем серьезно пересматривать уровень зарплат в отраслях. Надо уравнять по зарплатам и условиям проживания в правах местных и приезжих специалистов. Отличаться эти права должны только подъемными на переезд", - сказал Носов.
 
РоссияСергей НосовМагаданская область
 
 
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