https://ria.ru/20210721/kolyma-1742145932.html

Губернатор Колымы пообещал повысить зарплаты в регионе

Губернатор Колымы пообещал повысить зарплаты в регионе - РИА Новости, 21.07.2021

Губернатор Колымы пообещал повысить зарплаты в регионе

Заработные платы в Магаданской области будут повышать, их размер должен сравняться с доходом приезжих специалистов, сообщил на встрече с журналистами в среду... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T08:17

2021-07-21T08:17

2021-07-21T08:17

россия

сергей носов

магаданская область

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МАГАДАН, 21 июл – РИА Новости. Заработные платы в Магаданской области будут повышать, их размер должен сравняться с доходом приезжих специалистов, сообщил на встрече с журналистами в среду губернатор Сергей Носов.Средняя зарплата в Магаданской области одна из самых высоких в России. Но такие показатели регион имеет, потому что основа его экономики - это высокооплачиваемые отрасли: золотодобыча, рыбная ловля и энергетика. Большинство сотрудников в этих сферах – вахтовые рабочие и не живут в регионе на постоянной основе. Кроме того, на контрактной основе работают приглашенные в регион медики и учителя, их заработок часто значительно выше, чем у местных специалистов. В целом по области средняя номинальная начисленная заработная плата в 2020 году достигла 96,2 тысячи рублей. При этом значительная часть жителей получает 35-40 тысяч рублей в месяц."Надо повышать зарплату. Системно. Не только в рамках указа президента. Мы будем серьезно пересматривать уровень зарплат в отраслях. Надо уравнять по зарплатам и условиям проживания в правах местных и приезжих специалистов. Отличаться эти права должны только подъемными на переезд", - сказал Носов.

https://ria.ru/20210720/ekonomika-1742097607.html

россия

магаданская область

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россия, сергей носов, магаданская область