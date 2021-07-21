https://ria.ru/20210721/knigi-1742062919.html

Скандалы и успехи Джоан. Как живет Роулинг после "Гарри Поттера"

Скандалы и успехи Джоан. Как живет Роулинг после "Гарри Поттера" - РИА Новости, 21.07.2021

Скандалы и успехи Джоан. Как живет Роулинг после "Гарри Поттера"

Самая ожидаемая седьмая книга о Гарри Поттере вышла 21 июля 2007-го, 14 лет назад. За это время Джоан Роулинг успела написать пару киносценариев, стать мужчиной РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T08:00

2021-07-21T08:00

2021-07-21T08:03

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эмма уотсон

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости, Анна Нехаева. Самая ожидаемая седьмая книга о Гарри Поттере вышла 21 июля 2007-го, 14 лет назад. За это время Джоан Роулинг успела написать пару киносценариев, стать мужчиной (на бумаге) и попасть в громкий скандал. О том, как живет автор самой продаваемой серии романов в истории, — в материале РИА Новости.С севера на яхтуСага про Гарри Поттера сделала из Роулинг — обычной англичанки, жившей на социальное пособие, — миллиардершу. Причем всего за несколько лет.До выхода книг Джоан страдала от депрессии и домашнего насилия, жила в Эдинбурге и Манчестере, писала на старой машинке дома или в блокнотах в кафе и нервничала из-за отказов издательств.Теперь же она покупает недвижимость, яхту, которая принадлежала Джонни Деппу, живет то в григорианском таунхаусе в Кенсингтоне, то в особняке XIX века недалеко от Эдинбурга.Джоан тратит десятки тысяч фунтов на охрану и миллионы на благотворительность. А еще о писательнице сняли фильм ("Магия слов"), она получила Орден Британской империи "за заслуги в детской литературе".Однако имя Роулинг связано не только с мальчиком, который выжил, но и с громкими скандалами.Неволшебный мирВ реальном, а не волшебном мире Джоан теперь знает, как один безобидный (на самом деле не очень) твит может запустить кампанию по кэнселлингу (от англ. "cancel culture" — призыв публичной личности в соцсетях к ответственности за нарушения: этических, социальных норм).В июне 2020-го Джоан перепостила в твиттере статью, в заголовке которой была фраза "люди, которые менструируют" и добавила: "Уверена, было какое-то слово для таких людей. Кто-нибудь, напомните мне".В завершение Роулинг привела несколько искаженных вариантов слова "женщина". После этого на писательницу ополчились очень многие, посчитав ее комментарий трансфобным.Джоан попыталась оправдаться в следующих твитах, в которых отметила, что любит и уважает транслюдей, но считает отказ от концепции пола фактически исчезновением женской идентичности.С ней не согласились поклонники и организации, занимающиеся проблемами ЛГБТ, ее посты назвали жестокими и антитрансгендерными. Не молчали и актеры фильмов о вселенной Поттера: Рэдклифф, Грин, Уотсон. Джоан Роулинг осудили Бонни Райт, Кэти Льюнг, Эдди Редмэйн.И если раньше фанаты саги называли писательницу "мамой Ро", то теперь сравнивают чуть ли не с Амбридж или Волан-де-Мортом.Издательство, с которым сотрудничала Джоан, призадумалось о релизе ее новой книги.После этого Роулинг опубликовала эссе, где заявила, что пережила домашнее и сексуальное насилие, а эта травма повлияла на некоторые ее взгляды на права женщин. И добавила, что считает большинство трансгендерных людей уязвимыми и достойными защиты.Но читатели уже принялись искать в ее книгах признаки расизма (почти все главные герои в "Гарри Поттере" — с европейской внешностью), бодишейминге (все плохие персонажи изображены с какими-то изъянами во внешности) или отсутствии разнообразия (негетеросексуальных персонажей не было до финальной книги).Этим скандалом писательница заработала прозвище "исключающая транслюдей радикальная феминистка", и даже спустя год ей поступают угрозы в смерти и насилии.Но при этом Роулинг удалось опубликовать новую книгу осенью прошлого года. "Икабог". Она стала первой сказкой (политической сказкой, как говорит Джоан) для детей после серии о волшебнике.А еще работы Роулинг продолжают номинировать на литературные премии.Роулинг-мужчинаИнтересно, что Джоан одно время анонимно публиковалась под мужским псевдонимом — чтобы не "светиться" после успеха саги про Поттера.Через шесть лет после "Даров Смерти" в магазинах появился криминальный детектив "Зов кукушки". Главный герой книги — частный детектив, ветеран Корморан Страйк, который расследует загадочную смерть модели. Помогает ему секретарша Робин Эллакотт.Роман ориентирован на взрослых, автором значился Роберт Гэлбрейт. Правда открылась через несколько месяцев: Роулинг рассказала, что посылала рукопись в разные издательства, но многие ответили отказом (кого-то не впечатлил сюжет, а кто-то посчитал, что на книжном рынке и так достаточно детективов).Причем за первые три месяца продали полторы тысячи экземпляров книги, а в день разоблачения автора продажи выросли более чем на 150 тысяч процентов.После этого Роулинг выпустила несколько продолжений: "Шелкопряд", "На службе зла", "Смертельная белизна" и "Дурная кровь". Книги успешно экранизировали.Наследие ПоттераНо хотя серия про мальчика, который выжил, завершилась, а Роулинг пыталась дистанцироваться от саги, время от времени она возвращается к рассказам о волшебной вселенной.Так, под именем Кеннилуорти Уиспа она написала книгу "Квиддич с древности до наших дней" (ее в романе "Гарри Поттер и философский камень" читал главный герой) с собственными иллюстрациями. Джоан рассказывает об истории создания знаменитой игры на метлах, правилах, известных игроках и тактических приемах. Некоторые рассматривают работу как пародию на труды о реальных видах спорта.Кстати, доходы от продаж Роулинг направила в благотворительный фонд.Потом последовали "Сказки Барда Бидля" о волшебниках, которые жили в Йоркшире. Эта книга играет важную роль в финальной части "Гарри Поттера". Интересно, что рукопись выставили на аукцион и выкупили за 1,95 миллиона фунтов стерлингов. Деньги Роулинг также передала на благотворительность.Уже позже ее издали в разных странах. Выглядела книга как копия "Сказок" из фильма "Гарри Поттер и Дары Смерти". Но так как, по задумке Роулинг, истории были написаны древними рунами, то возникла теория, будто Гермиона Грейнджер перевела и переиздала "Сказки".А затем Роулинг написала "Хогвартс: Неполный и недостоверный путеводитель" и "Короткие рассказы из Хогвартса о власти, политике и назойливых полтергейстах". В них можно узнать больше о волшебной вселенной: об истории Министерства магии, Азкабане, биографиях профессоров Амбридж, Слизнорта, Квирелла, зельях и их приготовлениях.Ну и не надо забывать о книге, а потом и киносценариях о "Фантастических тварях и местах их обитания". Так что, хоть Роулинг и издает "взрослые" романы, мир магов и маглов ее не отпускает.

https://ria.ru/20201119/garri-potter-1585196655.html

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книги, кино и сериалы, эмма уотсон, дэниел рэдклифф, джоан роулинг (джоан мюррэй), джонни депп, эдинбург (город)