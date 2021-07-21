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Культура
https://ria.ru/20210721/knigi-1742062919.html
Скандалы и успехи Джоан. Как живет Роулинг после "Гарри Поттера"
Скандалы и успехи Джоан. Как живет Роулинг после "Гарри Поттера" - РИА Новости, 21.07.2021
Скандалы и успехи Джоан. Как живет Роулинг после "Гарри Поттера"
Самая ожидаемая седьмая книга о Гарри Поттере вышла 21 июля 2007-го, 14 лет назад. За это время Джоан Роулинг успела написать пару киносценариев, стать мужчиной РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T08:00
2021-07-21T08:03
культура
книги
кино и сериалы
эмма уотсон
дэниел рэдклифф
джоан роулинг (джоан мюррэй)
джонни депп
эдинбург (город)
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости, Анна Нехаева. Самая ожидаемая седьмая книга о Гарри Поттере вышла 21 июля 2007-го, 14 лет назад. За это время Джоан Роулинг успела написать пару киносценариев, стать мужчиной (на бумаге) и попасть в громкий скандал. О том, как живет автор самой продаваемой серии романов в истории, — в материале РИА Новости.С севера на яхтуСага про Гарри Поттера сделала из Роулинг — обычной англичанки, жившей на социальное пособие, — миллиардершу. Причем всего за несколько лет.До выхода книг Джоан страдала от депрессии и домашнего насилия, жила в Эдинбурге и Манчестере, писала на старой машинке дома или в блокнотах в кафе и нервничала из-за отказов издательств.Теперь же она покупает недвижимость, яхту, которая принадлежала Джонни Деппу, живет то в григорианском таунхаусе в Кенсингтоне, то в особняке XIX века недалеко от Эдинбурга.Джоан тратит десятки тысяч фунтов на охрану и миллионы на благотворительность. А еще о писательнице сняли фильм ("Магия слов"), она получила Орден Британской империи "за заслуги в детской литературе".Однако имя Роулинг связано не только с мальчиком, который выжил, но и с громкими скандалами.Неволшебный мирВ реальном, а не волшебном мире Джоан теперь знает, как один безобидный (на самом деле не очень) твит может запустить кампанию по кэнселлингу (от англ. "cancel culture" — призыв публичной личности в соцсетях к ответственности за нарушения: этических, социальных норм).В июне 2020-го Джоан перепостила в твиттере статью, в заголовке которой была фраза "люди, которые менструируют" и добавила: "Уверена, было какое-то слово для таких людей. Кто-нибудь, напомните мне".В завершение Роулинг привела несколько искаженных вариантов слова "женщина". После этого на писательницу ополчились очень многие, посчитав ее комментарий трансфобным.Джоан попыталась оправдаться в следующих твитах, в которых отметила, что любит и уважает транслюдей, но считает отказ от концепции пола фактически исчезновением женской идентичности.С ней не согласились поклонники и организации, занимающиеся проблемами ЛГБТ, ее посты назвали жестокими и антитрансгендерными. Не молчали и актеры фильмов о вселенной Поттера: Рэдклифф, Грин, Уотсон. Джоан Роулинг осудили Бонни Райт, Кэти Льюнг, Эдди Редмэйн.И если раньше фанаты саги называли писательницу "мамой Ро", то теперь сравнивают чуть ли не с Амбридж или Волан-де-Мортом.Издательство, с которым сотрудничала Джоан, призадумалось о релизе ее новой книги.После этого Роулинг опубликовала эссе, где заявила, что пережила домашнее и сексуальное насилие, а эта травма повлияла на некоторые ее взгляды на права женщин. И добавила, что считает большинство трансгендерных людей уязвимыми и достойными защиты.Но читатели уже принялись искать в ее книгах признаки расизма (почти все главные герои в "Гарри Поттере" — с европейской внешностью), бодишейминге (все плохие персонажи изображены с какими-то изъянами во внешности) или отсутствии разнообразия (негетеросексуальных персонажей не было до финальной книги).Этим скандалом писательница заработала прозвище "исключающая транслюдей радикальная феминистка", и даже спустя год ей поступают угрозы в смерти и насилии.Но при этом Роулинг удалось опубликовать новую книгу осенью прошлого года. "Икабог". Она стала первой сказкой (политической сказкой, как говорит Джоан) для детей после серии о волшебнике.А еще работы Роулинг продолжают номинировать на литературные премии.Роулинг-мужчинаИнтересно, что Джоан одно время анонимно публиковалась под мужским псевдонимом — чтобы не "светиться" после успеха саги про Поттера.Через шесть лет после "Даров Смерти" в магазинах появился криминальный детектив "Зов кукушки". Главный герой книги — частный детектив, ветеран Корморан Страйк, который расследует загадочную смерть модели. Помогает ему секретарша Робин Эллакотт.Роман ориентирован на взрослых, автором значился Роберт Гэлбрейт. Правда открылась через несколько месяцев: Роулинг рассказала, что посылала рукопись в разные издательства, но многие ответили отказом (кого-то не впечатлил сюжет, а кто-то посчитал, что на книжном рынке и так достаточно детективов).Причем за первые три месяца продали полторы тысячи экземпляров книги, а в день разоблачения автора продажи выросли более чем на 150 тысяч процентов.После этого Роулинг выпустила несколько продолжений: "Шелкопряд", "На службе зла", "Смертельная белизна" и "Дурная кровь". Книги успешно экранизировали.Наследие ПоттераНо хотя серия про мальчика, который выжил, завершилась, а Роулинг пыталась дистанцироваться от саги, время от времени она возвращается к рассказам о волшебной вселенной.Так, под именем Кеннилуорти Уиспа она написала книгу "Квиддич с древности до наших дней" (ее в романе "Гарри Поттер и философский камень" читал главный герой) с собственными иллюстрациями. Джоан рассказывает об истории создания знаменитой игры на метлах, правилах, известных игроках и тактических приемах. Некоторые рассматривают работу как пародию на труды о реальных видах спорта.Кстати, доходы от продаж Роулинг направила в благотворительный фонд.Потом последовали "Сказки Барда Бидля" о волшебниках, которые жили в Йоркшире. Эта книга играет важную роль в финальной части "Гарри Поттера". Интересно, что рукопись выставили на аукцион и выкупили за 1,95 миллиона фунтов стерлингов. Деньги Роулинг также передала на благотворительность.Уже позже ее издали в разных странах. Выглядела книга как копия "Сказок" из фильма "Гарри Поттер и Дары Смерти". Но так как, по задумке Роулинг, истории были написаны древними рунами, то возникла теория, будто Гермиона Грейнджер перевела и переиздала "Сказки".А затем Роулинг написала "Хогвартс: Неполный и недостоверный путеводитель" и "Короткие рассказы из Хогвартса о власти, политике и назойливых полтергейстах". В них можно узнать больше о волшебной вселенной: об истории Министерства магии, Азкабане, биографиях профессоров Амбридж, Слизнорта, Квирелла, зельях и их приготовлениях.Ну и не надо забывать о книге, а потом и киносценариях о "Фантастических тварях и местах их обитания". Так что, хоть Роулинг и издает "взрослые" романы, мир магов и маглов ее не отпускает.
https://ria.ru/20201119/garri-potter-1585196655.html
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книги, кино и сериалы, эмма уотсон, дэниел рэдклифф, джоан роулинг (джоан мюррэй), джонни депп, эдинбург (город)
08:00 21.07.2021 (обновлено: 08:03 21.07.2021)
 

Скандалы и успехи Джоан. Как живет Роулинг после "Гарри Поттера"

© AP Photo / Kirsty WigglesworthПисательница Джоан Роулинг на презентации книги "Гарри Поттер и Дары смерти" в Музее естественной истории в Лондоне
Писательница Джоан Роулинг на презентации книги Гарри Поттер и Дары смерти в Музее естественной истории в Лондоне - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости, Анна Нехаева. Самая ожидаемая седьмая книга о Гарри Поттере вышла 21 июля 2007-го, 14 лет назад. За это время Джоан Роулинг успела написать пару киносценариев, стать мужчиной (на бумаге) и попасть в громкий скандал. О том, как живет автор самой продаваемой серии романов в истории, — в материале РИА Новости.

С севера на яхту

Сага про Гарри Поттера сделала из Роулинг — обычной англичанки, жившей на социальное пособие, — миллиардершу. Причем всего за несколько лет.
До выхода книг Джоан страдала от депрессии и домашнего насилия, жила в Эдинбурге и Манчестере, писала на старой машинке дома или в блокнотах в кафе и нервничала из-за отказов издательств.
CC BY-SA 2.0 / Stephen Montgomery / Кафе The Elephant House, в котором Роулинг написала свой первый роман о Гарри Поттере
Кафе The Elephant House, в котором Роулинг написала свой первый роман о Гарри Поттере - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
CC BY-SA 2.0 / Stephen Montgomery /
Кафе The Elephant House, в котором Роулинг написала свой первый роман о Гарри Поттере
Теперь же она покупает недвижимость, яхту, которая принадлежала Джонни Деппу, живет то в григорианском таунхаусе в Кенсингтоне, то в особняке XIX века недалеко от Эдинбурга.
Джоан тратит десятки тысяч фунтов на охрану и миллионы на благотворительность. А еще о писательнице сняли фильм ("Магия слов"), она получила Орден Британской империи "за заслуги в детской литературе".
CC BY-SA 2.0 / Zack Sheppard / Очередь за книгой "Гарри Поттер и Дары смерти" в калифорнийском книжном магазине
Очередь за книгой Гарри Поттер и Дары смерти в калифорнийском книжном магазине - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
CC BY-SA 2.0 / Zack Sheppard /
Очередь за книгой "Гарри Поттер и Дары смерти" в калифорнийском книжном магазине
Однако имя Роулинг связано не только с мальчиком, который выжил, но и с громкими скандалами.

Неволшебный мир

© AFP 2021 / Glyn KirkПисательница Джоан Роулинг
Писательница Джоан Роулинг - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© AFP 2021 / Glyn Kirk
Писательница Джоан Роулинг
В реальном, а не волшебном мире Джоан теперь знает, как один безобидный (на самом деле не очень) твит может запустить кампанию по кэнселлингу (от англ. "cancel culture" — призыв публичной личности в соцсетях к ответственности за нарушения: этических, социальных норм).
В июне 2020-го Джоан перепостила в твиттере статью, в заголовке которой была фраза "люди, которые менструируют" и добавила: "Уверена, было какое-то слово для таких людей. Кто-нибудь, напомните мне".
В завершение Роулинг привела несколько искаженных вариантов слова "женщина". После этого на писательницу ополчились очень многие, посчитав ее комментарий трансфобным.
Джоан попыталась оправдаться в следующих твитах, в которых отметила, что любит и уважает транслюдей, но считает отказ от концепции пола фактически исчезновением женской идентичности.
© AFP 2021 / Daniel BarryПисательница Джоан Роулинг во время выступления в Нью-Йорке
Писательница Джоан Роулинг во время выступления в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© AFP 2021 / Daniel Barry
Писательница Джоан Роулинг во время выступления в Нью-Йорке
С ней не согласились поклонники и организации, занимающиеся проблемами ЛГБТ, ее посты назвали жестокими и антитрансгендерными. Не молчали и актеры фильмов о вселенной Поттера: Рэдклифф, Грин, Уотсон. Джоан Роулинг осудили Бонни Райт, Кэти Льюнг, Эдди Редмэйн.
И если раньше фанаты саги называли писательницу "мамой Ро", то теперь сравнивают чуть ли не с Амбридж или Волан-де-Мортом.
© AFP 2021 / Carl de SouzaПисательница Джоан Роулинг с актерами фильма о Гарри Поттере на презентации фильма в Лондоне
Писательница Джоан Роулинг с актерами фильма о Гарри Поттере на презентации фильма в Лондоне - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© AFP 2021 / Carl de Souza
Писательница Джоан Роулинг с актерами фильма о Гарри Поттере на презентации фильма в Лондоне
Издательство, с которым сотрудничала Джоан, призадумалось о релизе ее новой книги.
После этого Роулинг опубликовала эссе, где заявила, что пережила домашнее и сексуальное насилие, а эта травма повлияла на некоторые ее взгляды на права женщин. И добавила, что считает большинство трансгендерных людей уязвимыми и достойными защиты.
Но читатели уже принялись искать в ее книгах признаки расизма (почти все главные герои в "Гарри Поттере" — с европейской внешностью), бодишейминге (все плохие персонажи изображены с какими-то изъянами во внешности) или отсутствии разнообразия (негетеросексуальных персонажей не было до финальной книги).
Этим скандалом писательница заработала прозвище "исключающая транслюдей радикальная феминистка", и даже спустя год ей поступают угрозы в смерти и насилии.
© AP Photo / Sang TanПоклонники Гарри Поттера в очереди у книжного магазина Waterstone в центре Лондона
Поклонники Гарри Поттера в очереди у книжного магазина Waterstone в центре Лондона - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© AP Photo / Sang Tan
Поклонники Гарри Поттера в очереди у книжного магазина Waterstone в центре Лондона
Но при этом Роулинг удалось опубликовать новую книгу осенью прошлого года. "Икабог". Она стала первой сказкой (политической сказкой, как говорит Джоан) для детей после серии о волшебнике.
А еще работы Роулинг продолжают номинировать на литературные премии.

Роулинг-мужчина

Интересно, что Джоан одно время анонимно публиковалась под мужским псевдонимом — чтобы не "светиться" после успеха саги про Поттера.
Через шесть лет после "Даров Смерти" в магазинах появился криминальный детектив "Зов кукушки". Главный герой книги — частный детектив, ветеран Корморан Страйк, который расследует загадочную смерть модели. Помогает ему секретарша Робин Эллакотт.
© AFP 2021 / Maurizio GambariniКнига Джоан Роулинг "Зов кукушки"
Книга Джоан Роулинг Зов кукушки - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© AFP 2021 / Maurizio Gambarini
Книга Джоан Роулинг "Зов кукушки"
Роман ориентирован на взрослых, автором значился Роберт Гэлбрейт. Правда открылась через несколько месяцев: Роулинг рассказала, что посылала рукопись в разные издательства, но многие ответили отказом (кого-то не впечатлил сюжет, а кто-то посчитал, что на книжном рынке и так достаточно детективов).

"Это было как освобождение, — говорила писательница. — Замечательно публиковать материалы без шумихи и больших ожиданий, а получать обратную связь под другим именем — чистое удовольствие".

Причем за первые три месяца продали полторы тысячи экземпляров книги, а в день разоблачения автора продажи выросли более чем на 150 тысяч процентов.
После этого Роулинг выпустила несколько продолжений: "Шелкопряд", "На службе зла", "Смертельная белизна" и "Дурная кровь". Книги успешно экранизировали.
© BBC Television Centre (2017-2020)Кадр из сериала "Страйк"
Кадр из сериала Страйк
1 из 3
Кадр из сериала "Страйк"
© BBC Television Centre (2017-2020)
© BBC Television Centre (2017-2020)

Сцена из сериала "Страйк"

Кадр из сериала Страйк
2 из 3

Сцена из сериала "Страйк"

© BBC Television Centre (2017-2020)
© BBC Television Centre (2017-2020)

Фрагмент из сериала "Страйк"

Кадр из сериала Страйк
3 из 3

Фрагмент из сериала "Страйк"

© BBC Television Centre (2017-2020)
1 из 3
Кадр из сериала "Страйк"
© BBC Television Centre (2017-2020)
2 из 3

Сцена из сериала "Страйк"

© BBC Television Centre (2017-2020)
3 из 3

Фрагмент из сериала "Страйк"

© BBC Television Centre (2017-2020)

Наследие Поттера

Но хотя серия про мальчика, который выжил, завершилась, а Роулинг пыталась дистанцироваться от саги, время от времени она возвращается к рассказам о волшебной вселенной.
Так, под именем Кеннилуорти Уиспа она написала книгу "Квиддич с древности до наших дней" (ее в романе "Гарри Поттер и философский камень" читал главный герой) с собственными иллюстрациями. Джоан рассказывает об истории создания знаменитой игры на метлах, правилах, известных игроках и тактических приемах. Некоторые рассматривают работу как пародию на труды о реальных видах спорта.
© 1492 Pictures (2002)Кадр из фильма "Гарри Поттер и Тайная комната"
Кадр из фильма Гарри Поттер и Тайная комната
© 1492 Pictures (2002)
Кадр из фильма "Гарри Поттер и Тайная комната"
Кстати, доходы от продаж Роулинг направила в благотворительный фонд.
Потом последовали "Сказки Барда Бидля" о волшебниках, которые жили в Йоркшире. Эта книга играет важную роль в финальной части "Гарри Поттера". Интересно, что рукопись выставили на аукцион и выкупили за 1,95 миллиона фунтов стерлингов. Деньги Роулинг также передала на благотворительность.
Уже позже ее издали в разных странах. Выглядела книга как копия "Сказок" из фильма "Гарри Поттер и Дары Смерти". Но так как, по задумке Роулинг, истории были написаны древними рунами, то возникла теория, будто Гермиона Грейнджер перевела и переиздала "Сказки".
© Baseblack (2010)Кадр из фильма "Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть I"
Кадр из фильма Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть I
© Baseblack (2010)
Кадр из фильма "Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть I"
А затем Роулинг написала "Хогвартс: Неполный и недостоверный путеводитель" и "Короткие рассказы из Хогвартса о власти, политике и назойливых полтергейстах". В них можно узнать больше о волшебной вселенной: об истории Министерства магии, Азкабане, биографиях профессоров Амбридж, Слизнорта, Квирелла, зельях и их приготовлениях.
Ну и не надо забывать о книге, а потом и киносценариях о "Фантастических тварях и местах их обитания". Так что, хоть Роулинг и издает "взрослые" романы, мир магов и маглов ее не отпускает.
Кадр из фильма Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть I
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