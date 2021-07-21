08:00 21.07.2021 (обновлено: 08:03 21.07.2021)
Скандалы и успехи Джоан. Как живет Роулинг после "Гарри Поттера"
© AP Photo / Kirsty WigglesworthПисательница Джоан Роулинг на презентации книги "Гарри Поттер и Дары смерти" в Музее естественной истории в Лондоне
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости, Анна Нехаева. Самая ожидаемая седьмая книга о Гарри Поттере вышла 21 июля 2007-го, 14 лет назад. За это время Джоан Роулинг успела написать пару киносценариев, стать мужчиной (на бумаге) и попасть в громкий скандал. О том, как живет автор самой продаваемой серии романов в истории, — в материале РИА Новости.
С севера на яхту
Сага про Гарри Поттера сделала из Роулинг — обычной англичанки, жившей на социальное пособие, — миллиардершу. Причем всего за несколько лет.
До выхода книг Джоан страдала от депрессии и домашнего насилия, жила в Эдинбурге и Манчестере, писала на старой машинке дома или в блокнотах в кафе и нервничала из-за отказов издательств.
CC BY-SA 2.0 / Stephen Montgomery / Кафе The Elephant House, в котором Роулинг написала свой первый роман о Гарри Поттере
Кафе The Elephant House, в котором Роулинг написала свой первый роман о Гарри Поттере
Теперь же она покупает недвижимость, яхту, которая принадлежала Джонни Деппу, живет то в григорианском таунхаусе в Кенсингтоне, то в особняке XIX века недалеко от Эдинбурга.
Джоан тратит десятки тысяч фунтов на охрану и миллионы на благотворительность. А еще о писательнице сняли фильм ("Магия слов"), она получила Орден Британской империи "за заслуги в детской литературе".
CC BY-SA 2.0 / Zack Sheppard / Очередь за книгой "Гарри Поттер и Дары смерти" в калифорнийском книжном магазине
Очередь за книгой "Гарри Поттер и Дары смерти" в калифорнийском книжном магазине
Однако имя Роулинг связано не только с мальчиком, который выжил, но и с громкими скандалами.
Неволшебный мир
В реальном, а не волшебном мире Джоан теперь знает, как один безобидный (на самом деле не очень) твит может запустить кампанию по кэнселлингу (от англ. "cancel culture" — призыв публичной личности в соцсетях к ответственности за нарушения: этических, социальных норм).
В июне 2020-го Джоан перепостила в твиттере статью, в заголовке которой была фраза "люди, которые менструируют" и добавила: "Уверена, было какое-то слово для таких людей. Кто-нибудь, напомните мне".
‘People who menstruate.’ I’m sure there used to be a word for those people. Someone help me out. Wumben? Wimpund? Woomud?— J.K. Rowling (@jk_rowling) June 6, 2020
Opinion: Creating a more equal post-COVID-19 world for people who menstruate https://t.co/cVpZxG7gaA
В завершение Роулинг привела несколько искаженных вариантов слова "женщина". После этого на писательницу ополчились очень многие, посчитав ее комментарий трансфобным.
Джоан попыталась оправдаться в следующих твитах, в которых отметила, что любит и уважает транслюдей, но считает отказ от концепции пола фактически исчезновением женской идентичности.
Писательница Джоан Роулинг во время выступления в Нью-Йорке
С ней не согласились поклонники и организации, занимающиеся проблемами ЛГБТ, ее посты назвали жестокими и антитрансгендерными. Не молчали и актеры фильмов о вселенной Поттера: Рэдклифф, Грин, Уотсон. Джоан Роулинг осудили Бонни Райт, Кэти Льюнг, Эдди Редмэйн.
И если раньше фанаты саги называли писательницу "мамой Ро", то теперь сравнивают чуть ли не с Амбридж или Волан-де-Мортом.
© AFP 2021 / Carl de SouzaПисательница Джоан Роулинг с актерами фильма о Гарри Поттере на презентации фильма в Лондоне
Писательница Джоан Роулинг с актерами фильма о Гарри Поттере на презентации фильма в Лондоне
Издательство, с которым сотрудничала Джоан, призадумалось о релизе ее новой книги.
После этого Роулинг опубликовала эссе, где заявила, что пережила домашнее и сексуальное насилие, а эта травма повлияла на некоторые ее взгляды на права женщин. И добавила, что считает большинство трансгендерных людей уязвимыми и достойными защиты.
Но читатели уже принялись искать в ее книгах признаки расизма (почти все главные герои в "Гарри Поттере" — с европейской внешностью), бодишейминге (все плохие персонажи изображены с какими-то изъянами во внешности) или отсутствии разнообразия (негетеросексуальных персонажей не было до финальной книги).
Этим скандалом писательница заработала прозвище "исключающая транслюдей радикальная феминистка", и даже спустя год ей поступают угрозы в смерти и насилии.
© AP Photo / Sang TanПоклонники Гарри Поттера в очереди у книжного магазина Waterstone в центре Лондона
© AP Photo / Sang Tan
Поклонники Гарри Поттера в очереди у книжного магазина Waterstone в центре Лондона
Но при этом Роулинг удалось опубликовать новую книгу осенью прошлого года. "Икабог". Она стала первой сказкой (политической сказкой, как говорит Джоан) для детей после серии о волшебнике.
А еще работы Роулинг продолжают номинировать на литературные премии.
Роулинг-мужчина
Интересно, что Джоан одно время анонимно публиковалась под мужским псевдонимом — чтобы не "светиться" после успеха саги про Поттера.
Через шесть лет после "Даров Смерти" в магазинах появился криминальный детектив "Зов кукушки". Главный герой книги — частный детектив, ветеран Корморан Страйк, который расследует загадочную смерть модели. Помогает ему секретарша Робин Эллакотт.
Книга Джоан Роулинг "Зов кукушки"
Роман ориентирован на взрослых, автором значился Роберт Гэлбрейт. Правда открылась через несколько месяцев: Роулинг рассказала, что посылала рукопись в разные издательства, но многие ответили отказом (кого-то не впечатлил сюжет, а кто-то посчитал, что на книжном рынке и так достаточно детективов).
"Это было как освобождение, — говорила писательница. — Замечательно публиковать материалы без шумихи и больших ожиданий, а получать обратную связь под другим именем — чистое удовольствие".
Причем за первые три месяца продали полторы тысячи экземпляров книги, а в день разоблачения автора продажи выросли более чем на 150 тысяч процентов.
После этого Роулинг выпустила несколько продолжений: "Шелкопряд", "На службе зла", "Смертельная белизна" и "Дурная кровь". Книги успешно экранизировали.
© BBC Television Centre (2017-2020)Кадр из сериала "Страйк"
1 из 3
Кадр из сериала "Страйк"
© BBC Television Centre (2017-2020)
© BBC Television Centre (2017-2020)
Сцена из сериала "Страйк"
2 из 3
Сцена из сериала "Страйк"
© BBC Television Centre (2017-2020)
© BBC Television Centre (2017-2020)
Фрагмент из сериала "Страйк"
3 из 3
Фрагмент из сериала "Страйк"
© BBC Television Centre (2017-2020)
1 из 3
Кадр из сериала "Страйк"
© BBC Television Centre (2017-2020)
2 из 3
Сцена из сериала "Страйк"
© BBC Television Centre (2017-2020)
3 из 3
Фрагмент из сериала "Страйк"
© BBC Television Centre (2017-2020)
Наследие Поттера
Но хотя серия про мальчика, который выжил, завершилась, а Роулинг пыталась дистанцироваться от саги, время от времени она возвращается к рассказам о волшебной вселенной.
Так, под именем Кеннилуорти Уиспа она написала книгу "Квиддич с древности до наших дней" (ее в романе "Гарри Поттер и философский камень" читал главный герой) с собственными иллюстрациями. Джоан рассказывает об истории создания знаменитой игры на метлах, правилах, известных игроках и тактических приемах. Некоторые рассматривают работу как пародию на труды о реальных видах спорта.
© 1492 Pictures (2002)Кадр из фильма "Гарри Поттер и Тайная комната"
© 1492 Pictures (2002)
Кадр из фильма "Гарри Поттер и Тайная комната"
Кстати, доходы от продаж Роулинг направила в благотворительный фонд.
Потом последовали "Сказки Барда Бидля" о волшебниках, которые жили в Йоркшире. Эта книга играет важную роль в финальной части "Гарри Поттера". Интересно, что рукопись выставили на аукцион и выкупили за 1,95 миллиона фунтов стерлингов. Деньги Роулинг также передала на благотворительность.
Уже позже ее издали в разных странах. Выглядела книга как копия "Сказок" из фильма "Гарри Поттер и Дары Смерти". Но так как, по задумке Роулинг, истории были написаны древними рунами, то возникла теория, будто Гермиона Грейнджер перевела и переиздала "Сказки".
© Baseblack (2010)Кадр из фильма "Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть I"
© Baseblack (2010)
Кадр из фильма "Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть I"
А затем Роулинг написала "Хогвартс: Неполный и недостоверный путеводитель" и "Короткие рассказы из Хогвартса о власти, политике и назойливых полтергейстах". В них можно узнать больше о волшебной вселенной: об истории Министерства магии, Азкабане, биографиях профессоров Амбридж, Слизнорта, Квирелла, зельях и их приготовлениях.
Ну и не надо забывать о книге, а потом и киносценариях о "Фантастических тварях и местах их обитания". Так что, хоть Роулинг и издает "взрослые" романы, мир магов и маглов ее не отпускает.
19 ноября 2020, 08:00КультураЗагадки и ляпы в фильме о Гарри Поттере к его десятилетию