https://ria.ru/20210305/rouling-1599920140.html

Две книги Роулинг о Гарри Поттере номинированы на премию "Ясная поляна"

Две книги Роулинг о Гарри Поттере номинированы на премию "Ясная поляна"

В лонг-лист литературной премии "Ясная поляна" в номинации "Иностранная литература" вошли две книги британской писательницы Джоан Роулинг "Гарри Поттер и Орден... РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T00:28

2021-03-05T00:28

2021-03-05T00:28

культура

новости культуры

гарри поттер

владимир толстой

ясная поляна (премия)

джоан роулинг (джоан мюррэй)

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. В лонг-лист литературной премии "Ясная поляна" в номинации "Иностранная литература" вошли две книги британской писательницы Джоан Роулинг "Гарри Поттер и Орден Феникса" и "Гарри Поттер и Дары Смерти", всего в списке заявлено более 40 произведений, рассказал на пресс-конференции в четверг председатель жюри премии Владимир Толстой."В длинный список в этом году вошли более 40 произведений. Список формируется по представлению экспертов", - рассказал Толстой, отметив, что в лон-лист попали две книги о Гарри Поттере британской писательницы Джоан Роулинг, "что требует некоторого пояснения".Член жюри премии Павел Басинский пояснил, что присутствие романов Роулинг в лон-листе "вполне органично"."Гарри Поттер и Орден Феникса" вышел в Англии в 2003 году, на русском был опубликован в 2004, седьмая и последняя книга "Гарри Поттер и Дары Смерти" переведена и продается с 2007 года.В лонг-листе премии также заявлены романы авторов из Японии, США, Турции, Испании, Италии, Китая, Нидерландов, Польши, Республики Корея, Израиля, Бразилии, Аргентины и других стран.Литературная премия "Ясная Поляна" была учреждена в 2003 году, она вручается за лучшее художественное произведение в номинациях: "Современная русская проза" и "Иностранная литература". В 2017 году была добавлена еще одна номинация - "Событие", отмечающая значимое, по мнению жюри и экспертов, событие в культурной жизни.

https://ria.ru/20201119/garri-potter-1585196655.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, гарри поттер, владимир толстой, ясная поляна (премия), джоан роулинг (джоан мюррэй)