https://ria.ru/20210721/kitay-1742184655.html

Очевидцы рассказали, что происходило в затопленном вагоне метро в Китае

Очевидцы рассказали, что происходило в затопленном вагоне метро в Китае - РИА Новости, 21.07.2021

Очевидцы рассказали, что происходило в затопленном вагоне метро в Китае

Очевидицы, которые оказались заблокированными в вагонах поезда в затопленном ливнями метро китайского города Чжэнчжоу, рассказали, как все происходило: самым... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T12:29

2021-07-21T12:29

2021-07-21T12:29

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ПЕКИН, 21 июл – РИА Новости. Очевидицы, которые оказались заблокированными в вагонах поезда в затопленном ливнями метро китайского города Чжэнчжоу, рассказали, как все происходило: самым страшным была не вода, а заканчивающийся кислород.Вечером 20 июля вода залила туннель на пятой линии метро Чэнчжоу, движение поездов было остановлено, пассажиры оказались заблокированными в вагонах. Были эвакуированы 500 человек, 12 погибли и пять получили травмы.По словам одной из пассажирок, которая оказалась на три часа заблокированной в вагоне, поезд, проехав одну станцию, остановился в туннеле, в него постепенно начала заливаться вода."В вагон начала заливаться вода, но ее было не так много. Нам оставалось просто стоять и ждать. Спустя некоторое время сотрудники метро начали нас эвакуировать из вагона, но практически сразу нам сказали возвращаться, потому что впереди уже везде была вода", - написала женщина на своей странице в соцсети Weibo."После того, как все пассажиры вернулись в вагон, вода уже доходила до талии, тем временем в туннеле вода продолжала прибывать и заливаться в вагон через щели в двери. Мы стояли на сидениях, и вода нам доходила уже до груди, мне стало страшно. Но самым страшным была не вода, а то, что в вагоне кислорода становилось все меньше", - написала она.По ее словам, некоторые начали звонить родным, прощаться. "Примерно с 18.30 до 20.30 мы находились в таком состоянии. В какой-то момент я тоже потеряла сознание от недостатка кислорода, но пришла в себя от телефонного звонка", - пишет женщина.По ее словам, спустя некоторое время на крыше вагона послышались шаги, спасатели начали выбивать стекла вагона с обеих сторон, в вагон начал поступать воздух. "Наверное, лишь в момент на грани жизни и смерти можно увидеть добродетель, я слышала, как люди успокаивали друг друга. Люди кричали, чтобы спасатели сначала вынесли тех, кто потерял сознание…", - написала женщина.По словам другой пассажирки, когда поезд остановился и вода начала проникать в вагон, никто особо не обращал на это внимания."Но вода продолжала заливаться в вагон, и когда дошла до уровня сидений, люди начали нервничать. Около 19.20 вода уже доходила до плеч, а пассажирам ниже ростом – до шеи", - рассказала женщина местным СМИ. По ее воспоминаниям, кислорода становилось все меньше, люди снимали на телефон происходящие, отправляли видео и просили о помощи."Около 20.10 прибывшие пассажиры проделали отверстие в крыше вагона и начали выводить пассажиров", - рассказала женщина.Еще один пассажир, который застрял в метрополитене, рассказал местным СМИ, что поток в туннеле был такой силы, что уносил всех, кто ни за что не держался."Люди держались за барьерные ограждения вдоль туннеля. На тот момент вода нам доходила уже до плеч, поток был такой сильный, он уносил людей, нас осталось несколько человек, с нами был еще ребенок. Мы почти уже сдались, но продолжали цепляться за ограждения, поэтому у меня так много ссадин и травм", - рассказал мужчина.Сильные ливни и наводнения произошли за последние сутки в провинции Хэнань в центральном Китае, сильнее всего пострадал город Чжэнчжоу, где из-за разгула стихии уже погибли 12 человек. На некоторых метеостанциях города зарегистрирован исторический рекорд среднесуточного количества осадков. По прогнозам синоптиков, дожди продлятся в городе как минимум до вечера среды. В некоторых районах перебои с подачей воды и электричества.

https://radiosputnik.ria.ru/20210721/kitay-1742176276.html

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Эвакуация пассажиров из затопленного метро в Китае Всех пассажиров, застрявших в поезде в затопленном метро в китайской провинции Хэнань, эвакуировали. Пожарные и спасатели проделали дыру в крыше вагона, через которую смогли пробраться внутрь и помочь людям. 2021-07-21T12:29 true PT0M25S

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