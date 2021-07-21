Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210721/kitay-1742184655.html
Очевидцы рассказали, что происходило в затопленном вагоне метро в Китае
Очевидцы рассказали, что происходило в затопленном вагоне метро в Китае - РИА Новости, 21.07.2021
Очевидцы рассказали, что происходило в затопленном вагоне метро в Китае
Очевидицы, которые оказались заблокированными в вагонах поезда в затопленном ливнями метро китайского города Чжэнчжоу, рассказали, как все происходило: самым... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T12:29
2021-07-21T12:29
weibo
хэнань
чжэнчжоу
китай
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/15/1742153789_0:0:641:360_1920x0_80_0_0_86e5bfbd0ccbcd6107b8eaea85babfb9.jpg
ПЕКИН, 21 июл – РИА Новости. Очевидицы, которые оказались заблокированными в вагонах поезда в затопленном ливнями метро китайского города Чжэнчжоу, рассказали, как все происходило: самым страшным была не вода, а заканчивающийся кислород.Вечером 20 июля вода залила туннель на пятой линии метро Чэнчжоу, движение поездов было остановлено, пассажиры оказались заблокированными в вагонах. Были эвакуированы 500 человек, 12 погибли и пять получили травмы.По словам одной из пассажирок, которая оказалась на три часа заблокированной в вагоне, поезд, проехав одну станцию, остановился в туннеле, в него постепенно начала заливаться вода."В вагон начала заливаться вода, но ее было не так много. Нам оставалось просто стоять и ждать. Спустя некоторое время сотрудники метро начали нас эвакуировать из вагона, но практически сразу нам сказали возвращаться, потому что впереди уже везде была вода", - написала женщина на своей странице в соцсети Weibo."После того, как все пассажиры вернулись в вагон, вода уже доходила до талии, тем временем в туннеле вода продолжала прибывать и заливаться в вагон через щели в двери. Мы стояли на сидениях, и вода нам доходила уже до груди, мне стало страшно. Но самым страшным была не вода, а то, что в вагоне кислорода становилось все меньше", - написала она.По ее словам, некоторые начали звонить родным, прощаться. "Примерно с 18.30 до 20.30 мы находились в таком состоянии. В какой-то момент я тоже потеряла сознание от недостатка кислорода, но пришла в себя от телефонного звонка", - пишет женщина.По ее словам, спустя некоторое время на крыше вагона послышались шаги, спасатели начали выбивать стекла вагона с обеих сторон, в вагон начал поступать воздух. "Наверное, лишь в момент на грани жизни и смерти можно увидеть добродетель, я слышала, как люди успокаивали друг друга. Люди кричали, чтобы спасатели сначала вынесли тех, кто потерял сознание…", - написала женщина.По словам другой пассажирки, когда поезд остановился и вода начала проникать в вагон, никто особо не обращал на это внимания."Но вода продолжала заливаться в вагон, и когда дошла до уровня сидений, люди начали нервничать. Около 19.20 вода уже доходила до плеч, а пассажирам ниже ростом – до шеи", - рассказала женщина местным СМИ. По ее воспоминаниям, кислорода становилось все меньше, люди снимали на телефон происходящие, отправляли видео и просили о помощи."Около 20.10 прибывшие пассажиры проделали отверстие в крыше вагона и начали выводить пассажиров", - рассказала женщина.Еще один пассажир, который застрял в метрополитене, рассказал местным СМИ, что поток в туннеле был такой силы, что уносил всех, кто ни за что не держался."Люди держались за барьерные ограждения вдоль туннеля. На тот момент вода нам доходила уже до плеч, поток был такой сильный, он уносил людей, нас осталось несколько человек, с нами был еще ребенок. Мы почти уже сдались, но продолжали цепляться за ограждения, поэтому у меня так много ссадин и травм", - рассказал мужчина.Сильные ливни и наводнения произошли за последние сутки в провинции Хэнань в центральном Китае, сильнее всего пострадал город Чжэнчжоу, где из-за разгула стихии уже погибли 12 человек. На некоторых метеостанциях города зарегистрирован исторический рекорд среднесуточного количества осадков. По прогнозам синоптиков, дожди продлятся в городе как минимум до вечера среды. В некоторых районах перебои с подачей воды и электричества.
https://radiosputnik.ria.ru/20210721/kitay-1742176276.html
https://ria.ru/20210721/navodnenie-1742169843.html
хэнань
чжэнчжоу
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Эвакуация пассажиров из затопленного метро в Китае
Всех пассажиров, застрявших в поезде в затопленном метро в китайской провинции Хэнань, эвакуировали. Пожарные и спасатели проделали дыру в крыше вагона, через которую смогли пробраться внутрь и помочь людям.
2021-07-21T12:29
true
PT0M25S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/15/1742153789_13:0:493:360_1920x0_80_0_0_d0c2a039fe296ffc1745fa39a04d57d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
weibo, хэнань, чжэнчжоу, китай, в мире
12:29 21.07.2021
 
Очевидцы рассказали, что происходило в затопленном вагоне метро в Китае

Очевидцы рассказали, что происходило в затопленном вагоне метро в китайском Чжэнчжоу

Читать ria.ru в
ПЕКИН, 21 июл – РИА Новости. Очевидицы, которые оказались заблокированными в вагонах поезда в затопленном ливнями метро китайского города Чжэнчжоу, рассказали, как все происходило: самым страшным была не вода, а заканчивающийся кислород.
Вечером 20 июля вода залила туннель на пятой линии метро Чэнчжоу, движение поездов было остановлено, пассажиры оказались заблокированными в вагонах. Были эвакуированы 500 человек, 12 погибли и пять получили травмы.
По словам одной из пассажирок, которая оказалась на три часа заблокированной в вагоне, поезд, проехав одну станцию, остановился в туннеле, в него постепенно начала заливаться вода.
"В вагон начала заливаться вода, но ее было не так много. Нам оставалось просто стоять и ждать. Спустя некоторое время сотрудники метро начали нас эвакуировать из вагона, но практически сразу нам сказали возвращаться, потому что впереди уже везде была вода", - написала женщина на своей странице в соцсети Weibo.
Наводнение в Чжэнчжоу, Китай - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
11:51В мире
Си Цзиньпин объявил о "критическом этапе" борьбы с наводнением
"После того, как все пассажиры вернулись в вагон, вода уже доходила до талии, тем временем в туннеле вода продолжала прибывать и заливаться в вагон через щели в двери. Мы стояли на сидениях, и вода нам доходила уже до груди, мне стало страшно. Но самым страшным была не вода, а то, что в вагоне кислорода становилось все меньше", - написала она.
По ее словам, некоторые начали звонить родным, прощаться. "Примерно с 18.30 до 20.30 мы находились в таком состоянии. В какой-то момент я тоже потеряла сознание от недостатка кислорода, но пришла в себя от телефонного звонка", - пишет женщина.
По ее словам, спустя некоторое время на крыше вагона послышались шаги, спасатели начали выбивать стекла вагона с обеих сторон, в вагон начал поступать воздух. "Наверное, лишь в момент на грани жизни и смерти можно увидеть добродетель, я слышала, как люди успокаивали друг друга. Люди кричали, чтобы спасатели сначала вынесли тех, кто потерял сознание…", - написала женщина.
По словам другой пассажирки, когда поезд остановился и вода начала проникать в вагон, никто особо не обращал на это внимания.
Здание посольства России в Пекине - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
11:22
Россияне не пострадали при наводнении в Китае, сообщило посольство
"Но вода продолжала заливаться в вагон, и когда дошла до уровня сидений, люди начали нервничать. Около 19.20 вода уже доходила до плеч, а пассажирам ниже ростом – до шеи", - рассказала женщина местным СМИ. По ее воспоминаниям, кислорода становилось все меньше, люди снимали на телефон происходящие, отправляли видео и просили о помощи.
"Около 20.10 прибывшие пассажиры проделали отверстие в крыше вагона и начали выводить пассажиров", - рассказала женщина.
Еще один пассажир, который застрял в метрополитене, рассказал местным СМИ, что поток в туннеле был такой силы, что уносил всех, кто ни за что не держался.
"Люди держались за барьерные ограждения вдоль туннеля. На тот момент вода нам доходила уже до плеч, поток был такой сильный, он уносил людей, нас осталось несколько человек, с нами был еще ребенок. Мы почти уже сдались, но продолжали цепляться за ограждения, поэтому у меня так много ссадин и травм", - рассказал мужчина.
Сильные ливни и наводнения произошли за последние сутки в провинции Хэнань в центральном Китае, сильнее всего пострадал город Чжэнчжоу, где из-за разгула стихии уже погибли 12 человек. На некоторых метеостанциях города зарегистрирован исторический рекорд среднесуточного количества осадков. По прогнозам синоптиков, дожди продлятся в городе как минимум до вечера среды. В некоторых районах перебои с подачей воды и электричества.
 
WeiboХэнаньЧжэнчжоуКитайВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:47Минпромторг предложил изымать автомобили за перевозку нелегальных сигарет
15:47Сотрудников метро Казани подозревают в майнинге на электроподстанции
15:46Храмы в России должны избежать участи египетских пирамид, заявил патриарх
15:45Собянина попросили не применять к НКО санкции по отчетам о вакцинации
15:41Суд оставил в СИЗО экс-главу "Открытой России"* Пивоварова
15:41Пилот жестко севшего Ан-28 под Томском рассказал об отказе двигателей
15:40На Украине отреагировали на статью Politico о "Северном потоке — 2"
15:40Госдума направила в ПА ОДКБ материалы по вмешательству Запада в выборы
15:37В России составили рейтинг самых чистых регионов
15:36Ученые выяснили, какие животные восприимчивы к коронавирусу
15:35Лукашенко отверг обвинения в принудительной посадке самолета Ryanair
15:33"Больше детей — больше денег": в РПЦ предложили реформу выплат семьям
15:22Вирусолог усомнился в эффективности полыни при лечении COVID-19
15:22В Улан-Удэ спасли от истощения трех котят манула
15:20Эксперт рассказал о последствиях для Израиля из-за программы Pegasus
15:20В Татарстане из реки достали машину с телами двух мужчин
15:17Лукашенко назвал Россию основным партнером Белоруссии
15:17Жителя Курской области задержали с партией наркотиков на пути в Сочи
15:17В ОНК заявили о переводе Галявиева в психиатрическую больницу в СИЗО-2
15:14Эрдоган рассказал о ситуации с COVID-19 в Турции
Лента новостейМолния