https://ria.ru/20210721/kipr-1742270494.html
Эрдоган заявил, что Кипр не сможет войти в НАТО без согласия Турции
Эрдоган заявил, что Кипр не сможет войти в НАТО без согласия Турции - РИА Новости, 21.07.2021
Эрдоган заявил, что Кипр не сможет войти в НАТО без согласия Турции
Вступление Кипра в состав НАТО невозможно, пока на это не даст согласия Турция, заявил президент республики Тайип Эрдоган в среду. РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T18:51
2021-07-21T18:51
2021-07-21T18:51
нато
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северный кипр
греция
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АНКАРА, 21 июл – РИА Новости. Вступление Кипра в состав НАТО невозможно, пока на это не даст согласия Турция, заявил президент республики Тайип Эрдоган в среду."Если посмотреть на документы НАТО, то пока мы не дадим положительный ответ, вступление Южного Кипра в состав НАТО невозможно ни при каких обстоятельствах. В Турции сейчас не такое правительство, каким оно было в то время, когда в НАТО приняли Грецию. Сейчас здесь есть мы. Они не смогут обойти (вето) Турции", - сказал Эрдоган турецким журналистам по завершении визита в самопровозглашенную Турецкую республику Северного Кипра. Его цитирует газета Aydinlik.Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года. В 1983 году на севере острова была провозглашена Турецкая республика Северного Кипра, не признанная мировым сообществом. Международно признанной остается лишь Республика Кипр, де-факто контролирующая юг острова. Греческая и турецкая общины острова много лет вели переговоры о политическом воссоединении Кипра, но пока не преуспели в этом.
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нато, кипр, северный кипр, греция, реджеп тайип эрдоган, в мире
Эрдоган заявил, что Кипр не сможет войти в НАТО без согласия Турции
Эрдоган заявил, что Кипр не сможет войти в состав НАТО без согласия Турции