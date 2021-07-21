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"Ленфильм" потребовал от режиссера Сергея Снежкина четыре миллиона рублей
"Ленфильм" потребовал от режиссера Сергея Снежкина четыре миллиона рублей - РИА Новости, 21.07.2021
"Ленфильм" потребовал от режиссера Сергея Снежкина четыре миллиона рублей
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал иск киностудии "Ленфильм" о взыскании с режиссера Сергея Снежкина четырех миллионов... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T11:59
2021-07-21T11:59
2021-07-21T12:02
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июл – РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал иск киностудии "Ленфильм" о взыскании с режиссера Сергея Снежкина четырех миллионов рублей, следует из материалов на портале "Электронное правосудие"."АО "Киностудия "Ленфильм" – исковое заявление… Сумма исковых требований четыре миллиона рублей. Ответчик… ИП (индивидуальный предприниматель – Прим. ред.) Снежкин Сергей Олегович", – сообщается в карточке дела.Дата слушаний по иску пока не назначена. Киностудия не уточнила РИА Новости суть исковых требования до завершения судебного разбирательства. Комментарием Снежкина агентство пока не располагает.Снежкин начал работать на "Ленфильме" с 1981 года сначала ассистентом режиссера, затем – режиссером. На "Ленфильме", в частности, снимался его фильм "Контрибуция" по повести Леонида Юзефовича, премьера которого состоялась в марте 2016 года.
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кино и сериалы, новости культуры, леонид юзефович, ленфильм, санкт-петербург
11:59 21.07.2021 (обновлено: 12:02 21.07.2021)
"Ленфильм" потребовал от режиссера Сергея Снежкина четыре миллиона рублей
Киностудия "Ленфильм" требует в суде от режиссера Сергея Снежкина четыре миллиона рублей
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июл – РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал иск киностудии "Ленфильм" о взыскании с режиссера Сергея Снежкина четырех миллионов рублей, следует из материалов на портале "Электронное правосудие".
"АО "Киностудия "Ленфильм" – исковое заявление… Сумма исковых требований четыре миллиона рублей. Ответчик… ИП (индивидуальный предприниматель – Прим. ред.) Снежкин Сергей Олегович", – сообщается в карточке дела.
Дата слушаний по иску пока не назначена. Киностудия не уточнила РИА Новости суть исковых требования до завершения судебного разбирательства. Комментарием Снежкина агентство пока не располагает.
Снежкин начал работать на "Ленфильме" с 1981 года сначала ассистентом режиссера, затем – режиссером. На "Ленфильме", в частности, снимался его фильм "Контрибуция" по повести Леонида Юзефовича, премьера которого состоялась в марте 2016 года.