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"Ленфильм" потребовал от режиссера Сергея Снежкина четыре миллиона рублей

"Ленфильм" потребовал от режиссера Сергея Снежкина четыре миллиона рублей - РИА Новости, 21.07.2021

"Ленфильм" потребовал от режиссера Сергея Снежкина четыре миллиона рублей

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал иск киностудии "Ленфильм" о взыскании с режиссера Сергея Снежкина четырех миллионов... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T11:59

2021-07-21T11:59

2021-07-21T12:02

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июл – РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал иск киностудии "Ленфильм" о взыскании с режиссера Сергея Снежкина четырех миллионов рублей, следует из материалов на портале "Электронное правосудие"."АО "Киностудия "Ленфильм" – исковое заявление… Сумма исковых требований четыре миллиона рублей. Ответчик… ИП (индивидуальный предприниматель – Прим. ред.) Снежкин Сергей Олегович", – сообщается в карточке дела.Дата слушаний по иску пока не назначена. Киностудия не уточнила РИА Новости суть исковых требования до завершения судебного разбирательства. Комментарием Снежкина агентство пока не располагает.Снежкин начал работать на "Ленфильме" с 1981 года сначала ассистентом режиссера, затем – режиссером. На "Ленфильме", в частности, снимался его фильм "Контрибуция" по повести Леонида Юзефовича, премьера которого состоялась в марте 2016 года.

https://radiosputnik.ria.ru/20200811/1575650068.html

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кино и сериалы, новости культуры, леонид юзефович, ленфильм, санкт-петербург