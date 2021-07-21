Храмы в России должны избежать участи египетских пирамид, заявил патриарх
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл на церемонии освящения воссозданного собора Казанской иконы Божией Матери в Казани
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих сохранять веру в Бога и не допускать того, чтобы храмы становились исключительно архитектурными памятниками.
“Взгляните на египетские пирамиды, на множество других памятников, к которым с любопытством приезжают туристы, фотографируют их – но кто же с египетскими пирамидами связывает свои идеалы, кто питается от них духовно и морально? Никто. Очень важный памятник, в том числе и религиозной жизни людей, стал абсолютно нежизнеспособным, за исключением его вклада в понимание культурного развития человечества. Мы не можем допустить, и, верю, никогда не допустим, чтобы наши храмы стали только архитектурными памятниками, а для того, чтобы этого не произошло, мы все должны хранить веру в Бога в сердцах наших – и православные, и мусульмане”, - сказал патриарх в проповеди в соборе Казанской иконы Божией Матери Богородицкого монастыря в Казани.
В среду, в день обретения Казанской иконы Божией Матери, патриарх освятил в Казани посвященный ей собор Богородицкого монастыря, выстроенный на месте, где икона была найдена. Работы над его воссозданием велись с 2016 года.
Патриарх Кирилл выразил благодарность за содействие в восстановлении храма руководству Татарстана, а также православному и мусульманскому духовенству, присутствовавшему на освящении собора.
“В Республике Татарстан создана замечательная модель взаимодействия, братского сотрудничества, соработничества православных людей и мусульман. Для многонациональной России это дорогого стоит. Потому что сила нашего народа в единстве – именно поэтому все враги, которые наступали на Русь, в первую очередь пытались разделить наш народ, столкнуть одних с другими, используя в том числе религиозный фактор – и по милости Божией этого никогда не случилось”, - добавил предстоятель Русской православной церкви.