https://ria.ru/20210721/khramy-1742228054.html

Храмы в России должны избежать участи египетских пирамид, заявил патриарх

Храмы в России должны избежать участи египетских пирамид, заявил патриарх - РИА Новости, 21.07.2021

Храмы в России должны избежать участи египетских пирамид, заявил патриарх

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих сохранять веру в Бога и не допускать того, чтобы храмы становились исключительно архитектурными... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T15:46

2021-07-21T15:46

2021-07-21T15:46

религия и мировоззрение

россия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

республика татарстан (татарстан)

казань

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/15/1742175988_0:0:3133:1763_1920x0_80_0_0_3656dd00bf6f586a6cdf941efe865915.jpg

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих сохранять веру в Бога и не допускать того, чтобы храмы становились исключительно архитектурными памятниками.В среду, в день обретения Казанской иконы Божией Матери, патриарх освятил в Казани посвященный ей собор Богородицкого монастыря, выстроенный на месте, где икона была найдена. Работы над его воссозданием велись с 2016 года.Патриарх Кирилл выразил благодарность за содействие в восстановлении храма руководству Татарстана, а также православному и мусульманскому духовенству, присутствовавшему на освящении собора.“В Республике Татарстан создана замечательная модель взаимодействия, братского сотрудничества, соработничества православных людей и мусульман. Для многонациональной России это дорогого стоит. Потому что сила нашего народа в единстве – именно поэтому все враги, которые наступали на Русь, в первую очередь пытались разделить наш народ, столкнуть одних с другими, используя в том числе религиозный фактор – и по милости Божией этого никогда не случилось”, - добавил предстоятель Русской православной церкви.

https://ria.ru/20210505/khramy-1730756797.html

россия

республика татарстан (татарстан)

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, республика татарстан (татарстан), казань