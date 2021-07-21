Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210721/keshbek-1742221219.html
Сенатор: число участвующих в программе кешбэка лагерей серьезно выросло
Сенатор: число участвующих в программе кешбэка лагерей серьезно выросло - РИА Новости, 21.07.2021
Сенатор: число участвующих в программе кешбэка лагерей серьезно выросло
Количество детских оздоровительных лагерей, участвующих в программе кешбэка, существенно выросло благодаря вмешательству сенаторов, сообщила председатель... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T15:13
2021-07-21T15:13
туризм
отдых в россии 2021 летом
лилия гумерова
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
совет федерации рф
дети
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/151494/26/1514942603_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6569a878785530623fe48927ac5b2354.jpg
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Количество детских оздоровительных лагерей, участвующих в программе кешбэка, существенно выросло благодаря вмешательству сенаторов, сообщила председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.Гумерова напомнила, что ранее возглавляемый ею комитет провел мониторинг организации летнего отдыха детей на местах, в опросе приняли участие 62 региона. Одной из ключевых была проблема подключения стационарных загородных лагерей к программе кешбэка.Тогда выяснилось, что из 1200 лагерей, участвующих в программе, только 170 смогли самостоятельно выполнить все требования инструкции по вхождению в эту систему. Все остальные были подключены туроператорами, что повышало стоимость путевок, напомнила сенатор.Она сообщила, что после проработки вопроса сенаторами на местах, а также благодаря взаимодействию с Ростуризмом ситуация по подключению лагерей к программе кешбэка была существенно улучшена. "По состоянию на 12 июля 2021 года количество лагерей, участвующих в программе напрямую, возросло со 170 до 757 организаций", - сказала сенатор.Гумерова при этом подчеркнула, что необходимо упростить процедуру подключения лагерей к системе кешбэка. "Соответствующая инструкция изложена на 30 страницах и не всегда понятна специалистам, не говоря о сотрудниках лагерей. Кроме того, не везде есть интернет", - отметила она.Парламентарий сообщила, что в настоящее время по обращению сенаторов прорабатывается вопрос об упрощении процедуры регистрации для потенциальных участников программы кешбэка, а также о расширении сроков для прохождения всех процедур. "Будем продолжать держать ситуацию на контроле", - пообещала Гумерова.
https://ria.ru/20210716/otdykh-1741472056.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/151494/26/1514942603_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8d991f5b9ae7913708cf97c126426700.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
отдых в россии 2021 летом, лилия гумерова, федеральное агентство по туризму (ростуризм), совет федерации рф, дети, общество
15:13 21.07.2021
 
Сенатор: число участвующих в программе кешбэка лагерей серьезно выросло

Сенатор Гумерова: число участвующих в программе кешбэка детских лагерей серьезно выросло

© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкДети купаются на отдыхе в детском оздоровительном лагере "Бригантина" в поселке Песчаное в Крыму
Дети купаются на отдыхе в детском оздоровительном лагере Бригантина в поселке Песчаное в Крыму - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Количество детских оздоровительных лагерей, участвующих в программе кешбэка, существенно выросло благодаря вмешательству сенаторов, сообщила председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.
"Благодаря вмешательству сенаторов ситуация с кешбэком за путевки в детские лагеря улучшается", - сказала сенатор, которую цитирует пресс-служба Совфеда.
Гумерова напомнила, что ранее возглавляемый ею комитет провел мониторинг организации летнего отдыха детей на местах, в опросе приняли участие 62 региона. Одной из ключевых была проблема подключения стационарных загородных лагерей к программе кешбэка.
Тогда выяснилось, что из 1200 лагерей, участвующих в программе, только 170 смогли самостоятельно выполнить все требования инструкции по вхождению в эту систему. Все остальные были подключены туроператорами, что повышало стоимость путевок, напомнила сенатор.
Она сообщила, что после проработки вопроса сенаторами на местах, а также благодаря взаимодействию с Ростуризмом ситуация по подключению лагерей к программе кешбэка была существенно улучшена. "По состоянию на 12 июля 2021 года количество лагерей, участвующих в программе напрямую, возросло со 170 до 757 организаций", - сказала сенатор.
Дети из городов России на пляже детского оздоровительного лагеря Лучистый в Евпатории - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
16 июля, 06:06
Общественная палата подготовила предложения по поддержке детского отдыха
Гумерова при этом подчеркнула, что необходимо упростить процедуру подключения лагерей к системе кешбэка. "Соответствующая инструкция изложена на 30 страницах и не всегда понятна специалистам, не говоря о сотрудниках лагерей. Кроме того, не везде есть интернет", - отметила она.
Парламентарий сообщила, что в настоящее время по обращению сенаторов прорабатывается вопрос об упрощении процедуры регистрации для потенциальных участников программы кешбэка, а также о расширении сроков для прохождения всех процедур. "Будем продолжать держать ситуацию на контроле", - пообещала Гумерова.
Детский туристический кешбэк: как вернуть деньги за путевку в лагерь
25 мая, 08:00Инфографика
Детский туристический кешбэк: как вернуть деньги за путевку в лагерь
Инфографика
Посмотреть
 
Туризмотдых в России 2021 летомЛилия ГумероваФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Совет Федерации РФДетиОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:47Минпромторг предложил изымать автомобили за перевозку нелегальных сигарет
15:47Сотрудников метро Казани подозревают в майнинге на электроподстанции
15:46Храмы в России должны избежать участи египетских пирамид, заявил патриарх
15:45Собянина попросили не применять к НКО санкции по отчетам о вакцинации
15:41Суд оставил в СИЗО экс-главу "Открытой России"* Пивоварова
15:41Пилот жестко севшего Ан-28 под Томском рассказал об отказе двигателей
15:40На Украине отреагировали на статью Politico о "Северном потоке — 2"
15:40Госдума направила в ПА ОДКБ материалы по вмешательству Запада в выборы
15:37В России составили рейтинг самых чистых регионов
15:36Ученые выяснили, какие животные восприимчивы к коронавирусу
15:35Лукашенко отверг обвинения в принудительной посадке самолета Ryanair
15:33"Больше детей — больше денег": в РПЦ предложили реформу выплат семьям
15:22Вирусолог усомнился в эффективности полыни при лечении COVID-19
15:22В Улан-Удэ спасли от истощения трех котят манула
15:20Эксперт рассказал о последствиях для Израиля из-за программы Pegasus
15:20В Татарстане из реки достали машину с телами двух мужчин
15:17Лукашенко назвал Россию основным партнером Белоруссии
15:17Жителя Курской области задержали с партией наркотиков на пути в Сочи
15:17В ОНК заявили о переводе Галявиева в психиатрическую больницу в СИЗО-2
15:14Эрдоган рассказал о ситуации с COVID-19 в Турции
Лента новостейМолния