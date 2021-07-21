https://ria.ru/20210721/keshbek-1742221219.html

Сенатор: число участвующих в программе кешбэка лагерей серьезно выросло

Сенатор: число участвующих в программе кешбэка лагерей серьезно выросло - РИА Новости, 21.07.2021

Сенатор: число участвующих в программе кешбэка лагерей серьезно выросло

Количество детских оздоровительных лагерей, участвующих в программе кешбэка, существенно выросло благодаря вмешательству сенаторов, сообщила председатель... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T15:13

2021-07-21T15:13

2021-07-21T15:13

туризм

отдых в россии 2021 летом

лилия гумерова

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

совет федерации рф

дети

общество

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Количество детских оздоровительных лагерей, участвующих в программе кешбэка, существенно выросло благодаря вмешательству сенаторов, сообщила председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.Гумерова напомнила, что ранее возглавляемый ею комитет провел мониторинг организации летнего отдыха детей на местах, в опросе приняли участие 62 региона. Одной из ключевых была проблема подключения стационарных загородных лагерей к программе кешбэка.Тогда выяснилось, что из 1200 лагерей, участвующих в программе, только 170 смогли самостоятельно выполнить все требования инструкции по вхождению в эту систему. Все остальные были подключены туроператорами, что повышало стоимость путевок, напомнила сенатор.Она сообщила, что после проработки вопроса сенаторами на местах, а также благодаря взаимодействию с Ростуризмом ситуация по подключению лагерей к программе кешбэка была существенно улучшена. "По состоянию на 12 июля 2021 года количество лагерей, участвующих в программе напрямую, возросло со 170 до 757 организаций", - сказала сенатор.Гумерова при этом подчеркнула, что необходимо упростить процедуру подключения лагерей к системе кешбэка. "Соответствующая инструкция изложена на 30 страницах и не всегда понятна специалистам, не говоря о сотрудниках лагерей. Кроме того, не везде есть интернет", - отметила она.Парламентарий сообщила, что в настоящее время по обращению сенаторов прорабатывается вопрос об упрощении процедуры регистрации для потенциальных участников программы кешбэка, а также о расширении сроков для прохождения всех процедур. "Будем продолжать держать ситуацию на контроле", - пообещала Гумерова.

https://ria.ru/20210716/otdykh-1741472056.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отдых в россии 2021 летом, лилия гумерова, федеральное агентство по туризму (ростуризм), совет федерации рф, дети, общество