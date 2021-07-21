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Путин поддержал идею грантов для бизнеса в случае локдауна в регионах
Путин поддержал идею грантов для бизнеса в случае локдауна в регионах - РИА Новости, 21.07.2021
Путин поддержал идею грантов для бизнеса в случае локдауна в регионах
Президент РФ Владимир Путин поддержал идею грантов для малого и среднего бизнеса в случае введения регионом локдауна из-за коронавируса, но указал, что регионы... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T18:40
2021-07-21T18:40
россия
гранты
максим решетников
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею грантов для малого и среднего бизнеса в случае введения регионом локдауна из-за коронавируса, но указал, что регионы не должны злоупотреблять такими ограничениями, рассчитывая на "щедрую руку" федерального центра."Разумеется, поддержу", - сказал Путин, комментируя на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции предложение главы Минэкономразвития Максима Решетникова предоставлять малому и среднему бизнесу из бюджета краткосрочные гранты в случае, если его деятельность будет приостановлена в отдельном регионе введенным из-за ковида локдауном.Размер этих грантов, по словам Решетникова, будет рассчитываться исходя из половины размера МРОТ за две недели на каждого сотрудника, а если ограничения продлятся дольше – сумма будет увеличена, вплоть до одного МРОТ.Вместе с тем, президент РФ подчеркнул, что регионы должны координироваться с федеральным центром при введении подобных ограничений на своих территориях."Конечно, нужно это делать, надо поддерживать, безусловно, они востребованы и нужны сейчас. Но координация с регионами должна быть налажена", - подчеркнул Путин.
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россия, гранты, максим решетников, владимир путин, экономика
18:40 21.07.2021
 
Путин поддержал идею грантов для бизнеса в случае локдауна в регионах

Президент Путин поддержал идею грантов для бизнеса в случае локдауна в регионе из-за коронавируса

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею грантов для малого и среднего бизнеса в случае введения регионом локдауна из-за коронавируса, но указал, что регионы не должны злоупотреблять такими ограничениями, рассчитывая на "щедрую руку" федерального центра.
"Разумеется, поддержу", - сказал Путин, комментируя на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции предложение главы Минэкономразвития Максима Решетникова предоставлять малому и среднему бизнесу из бюджета краткосрочные гранты в случае, если его деятельность будет приостановлена в отдельном регионе введенным из-за ковида локдауном.
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Размер этих грантов, по словам Решетникова, будет рассчитываться исходя из половины размера МРОТ за две недели на каждого сотрудника, а если ограничения продлятся дольше – сумма будет увеличена, вплоть до одного МРОТ.
Вместе с тем, президент РФ подчеркнул, что регионы должны координироваться с федеральным центром при введении подобных ограничений на своих территориях.
"Тесная координация должна быть налажена между правительством и регионами с тем, чтобы регионы не так, как захочется, вводили эти ограничения, а со смыслом, информируя своевременно правительство и не ожидая, что правительство щедрой рукой сеятеля будет раздавать направо и налево меры поддержки", - сказал глава государства.
"Конечно, нужно это делать, надо поддерживать, безусловно, они востребованы и нужны сейчас. Но координация с регионами должна быть налажена", - подчеркнул Путин.
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