https://ria.ru/20210721/grant-1742268226.html

Путин поддержал идею грантов для бизнеса в случае локдауна в регионах

Путин поддержал идею грантов для бизнеса в случае локдауна в регионах - РИА Новости, 21.07.2021

Путин поддержал идею грантов для бизнеса в случае локдауна в регионах

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею грантов для малого и среднего бизнеса в случае введения регионом локдауна из-за коронавируса, но указал, что регионы... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T18:40

2021-07-21T18:40

2021-07-21T18:40

россия

гранты

максим решетников

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею грантов для малого и среднего бизнеса в случае введения регионом локдауна из-за коронавируса, но указал, что регионы не должны злоупотреблять такими ограничениями, рассчитывая на "щедрую руку" федерального центра."Разумеется, поддержу", - сказал Путин, комментируя на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции предложение главы Минэкономразвития Максима Решетникова предоставлять малому и среднему бизнесу из бюджета краткосрочные гранты в случае, если его деятельность будет приостановлена в отдельном регионе введенным из-за ковида локдауном.Размер этих грантов, по словам Решетникова, будет рассчитываться исходя из половины размера МРОТ за две недели на каждого сотрудника, а если ограничения продлятся дольше – сумма будет увеличена, вплоть до одного МРОТ.Вместе с тем, президент РФ подчеркнул, что регионы должны координироваться с федеральным центром при введении подобных ограничений на своих территориях."Конечно, нужно это делать, надо поддерживать, безусловно, они востребованы и нужны сейчас. Но координация с регионами должна быть налажена", - подчеркнул Путин.

https://radiosputnik.ria.ru/20210611/biznes-1736670863.html

https://ria.ru/20210628/msp-1738838725.html

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россия, гранты, максим решетников, владимир путин, экономика