Путин поддержал идею грантов для бизнеса в случае локдауна в регионах
Президент Путин поддержал идею грантов для бизнеса в случае локдауна в регионе из-за коронавируса
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею грантов для малого и среднего бизнеса в случае введения регионом локдауна из-за коронавируса, но указал, что регионы не должны злоупотреблять такими ограничениями, рассчитывая на "щедрую руку" федерального центра.
"Разумеется, поддержу", - сказал Путин, комментируя на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции предложение главы Минэкономразвития Максима Решетникова предоставлять малому и среднему бизнесу из бюджета краткосрочные гранты в случае, если его деятельность будет приостановлена в отдельном регионе введенным из-за ковида локдауном.
Размер этих грантов, по словам Решетникова, будет рассчитываться исходя из половины размера МРОТ за две недели на каждого сотрудника, а если ограничения продлятся дольше – сумма будет увеличена, вплоть до одного МРОТ.
Вместе с тем, президент РФ подчеркнул, что регионы должны координироваться с федеральным центром при введении подобных ограничений на своих территориях.
"Тесная координация должна быть налажена между правительством и регионами с тем, чтобы регионы не так, как захочется, вводили эти ограничения, а со смыслом, информируя своевременно правительство и не ожидая, что правительство щедрой рукой сеятеля будет раздавать направо и налево меры поддержки", - сказал глава государства.
"Конечно, нужно это делать, надо поддерживать, безусловно, они востребованы и нужны сейчас. Но координация с регионами должна быть налажена", - подчеркнул Путин.