https://ria.ru/20210721/durov-1742283476.html
Павел Дуров знал, что за его телефоном могли следить
Павел Дуров знал, что за его телефоном могли следить - РИА Новости, 21.07.2021
Павел Дуров знал, что за его телефоном могли следить
Основатель Telegram Павел Дуров знал, что по крайней мере с 2018 года один из его телефонных номеров был в включен в список для потенциальной слежки, заявил он... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T20:28
2021-07-21T20:28
2021-07-21T20:58
telegram (приложение)
павел дуров
технологии
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров знал, что по крайней мере с 2018 года один из его телефонных номеров был в включен в список для потенциальной слежки, заявил он в своем Telegram-канале.В среду газета Guardian сообщила, что Павел Дуров фигурировал в списке потенциальных объектов слежки компании NSO Group с помощью программы Pegasus. Согласно расследованиям, опубликованных в СМИ, благодаря программному обеспечению Pegasus, разработавшая его израильская NSO Group могла следить за политиками, бизнесменами, оппозиционерами и журналистами.Для дальнейшего предотвращения таких ситуаций Дуров вновь призвал власти предпринять действия против дуополии Google и Apple, которые, по мнению Эдварда Сноудена (его разделяет и Дуров), являются участниками глобальной программы наблюдения. "Эти компании, среди прочего, внедряют "бэкдоры" (лазейки в коде легальных программ - ред.) в операционные системы мобильных устройств", - разъяснил Дуров. По его мнению, проблема таких "бэкдоров" в том, что использовать их могут и сторонние организации, что, собственно, и произошло в ситуации с NSO Group."Вот почему я призывал правительства мира начать действовать против дуополии Apple и Google на рынке смартфонов и заставить их открыть свои закрытые экосистемы и создать условия для ужесточения конкуренции", - заявил Дуров, уточнив, что до сих пор политики действуют очень медленно, несмотря на то что текущая монополизация рынка препятствует конфиденциальности и свободе слова миллиардов людей."Я надеюсь, что новость о том, что они сами стали мишенью этих инструментов слежки, побудит политиков изменить свое мнение", - заявил Дуров.
https://ria.ru/20210721/izrail-1742223528.html
https://ria.ru/20210721/pegasus-1742273056.html
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telegram (приложение), павел дуров, технологии
20:28 21.07.2021 (обновлено: 20:58 21.07.2021)
Павел Дуров знал, что за его телефоном могли следить
Дуров знал, что с 2018 года один из его телефонов был в списке для потенциальной слежки
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости.
Основатель Telegram Павел Дуров
знал, что по крайней мере с 2018 года один из его телефонных номеров был в включен в список для потенциальной слежки, заявил он в своем Telegram-канале.
"По крайней мере с 2018 года мне было известно, что один из моих телефонных номеров был включен в список потенциальных объектов таких инструментов слежки (хотя источник из NSO Group это отрицает)", - заявил Дуров.
В среду газета Guardian сообщила, что Павел Дуров фигурировал в списке потенциальных объектов слежки компании NSO Group с помощью программы Pegasus. Согласно расследованиям, опубликованных в СМИ, благодаря программному обеспечению Pegasus, разработавшая его израильская NSO Group могла следить за политиками, бизнесменами, оппозиционерами и журналистами.
Для дальнейшего предотвращения таких ситуаций Дуров вновь призвал власти предпринять действия против дуополии Google и Apple, которые, по мнению Эдварда Сноудена (его разделяет и Дуров), являются участниками глобальной программы наблюдения. "Эти компании, среди прочего, внедряют "бэкдоры" (лазейки в коде легальных программ - ред.) в операционные системы мобильных устройств", - разъяснил Дуров. По его мнению, проблема таких "бэкдоров" в том, что использовать их могут и сторонние организации, что, собственно, и произошло в ситуации с NSO Group.
"Вот почему я призывал правительства мира начать действовать против дуополии Apple и Google на рынке смартфонов и заставить их открыть свои закрытые экосистемы и создать условия для ужесточения конкуренции", - заявил Дуров, уточнив, что до сих пор политики действуют очень медленно, несмотря на то что текущая монополизация рынка препятствует конфиденциальности и свободе слова миллиардов людей.
"Я надеюсь, что новость о том, что они сами стали мишенью этих инструментов слежки, побудит политиков изменить свое мнение", - заявил Дуров.