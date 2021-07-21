https://ria.ru/20210721/durov-1742283476.html

Павел Дуров знал, что за его телефоном могли следить

Павел Дуров знал, что за его телефоном могли следить - РИА Новости, 21.07.2021

Павел Дуров знал, что за его телефоном могли следить

Основатель Telegram Павел Дуров знал, что по крайней мере с 2018 года один из его телефонных номеров был в включен в список для потенциальной слежки, заявил он... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T20:28

2021-07-21T20:28

2021-07-21T20:58

telegram (приложение)

павел дуров

технологии

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров знал, что по крайней мере с 2018 года один из его телефонных номеров был в включен в список для потенциальной слежки, заявил он в своем Telegram-канале.В среду газета Guardian сообщила, что Павел Дуров фигурировал в списке потенциальных объектов слежки компании NSO Group с помощью программы Pegasus. Согласно расследованиям, опубликованных в СМИ, благодаря программному обеспечению Pegasus, разработавшая его израильская NSO Group могла следить за политиками, бизнесменами, оппозиционерами и журналистами.Для дальнейшего предотвращения таких ситуаций Дуров вновь призвал власти предпринять действия против дуополии Google и Apple, которые, по мнению Эдварда Сноудена (его разделяет и Дуров), являются участниками глобальной программы наблюдения. "Эти компании, среди прочего, внедряют "бэкдоры" (лазейки в коде легальных программ - ред.) в операционные системы мобильных устройств", - разъяснил Дуров. По его мнению, проблема таких "бэкдоров" в том, что использовать их могут и сторонние организации, что, собственно, и произошло в ситуации с NSO Group."Вот почему я призывал правительства мира начать действовать против дуополии Apple и Google на рынке смартфонов и заставить их открыть свои закрытые экосистемы и создать условия для ужесточения конкуренции", - заявил Дуров, уточнив, что до сих пор политики действуют очень медленно, несмотря на то что текущая монополизация рынка препятствует конфиденциальности и свободе слова миллиардов людей."Я надеюсь, что новость о том, что они сами стали мишенью этих инструментов слежки, побудит политиков изменить свое мнение", - заявил Дуров.

https://ria.ru/20210721/izrail-1742223528.html

https://ria.ru/20210721/pegasus-1742273056.html

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telegram (приложение), павел дуров, технологии