https://ria.ru/20210721/durov-1742236686.html

СМИ: Дуров был в списке возможных объектов слежки через программу Pegasus

СМИ: Дуров был в списке возможных объектов слежки через программу Pegasus - РИА Новости, 21.07.2021

СМИ: Дуров был в списке возможных объектов слежки через программу Pegasus

Основатель Telegram Павел Дуров фигурировал в списке потенциальных объектов слежки компании NSO Group с помощью программы Pegasus, сообщает газета Guardian. РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T16:28

2021-07-21T16:28

2021-07-21T16:33

telegram (приложение)

павел дуров

технологии

в мире

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров фигурировал в списке потенциальных объектов слежки компании NSO Group с помощью программы Pegasus, сообщает газета Guardian.Источник в NSO заявил изданию, что присутствие телефонного номера того или иного лица в обнаруженном журналистами списке не означает, что он был выбран для внедрения программы Pegasus.Как отмечает издание, без специальной экспертизы телефона Дурова невозможно сказать, предпринималась ли в действительности попытка установить вредоносное ПО на это устройство.В СМИ ранее были опубликованы результаты расследования, согласно которым программное обеспечение Pegasus израильской NSO Group, использовавшееся спецслужбами для отслеживания преступников и террористов, применялось для слежки за политиками, бизнесменами, активистами, журналистами и оппозиционерами по всему миру. Среди них были три президента, 10 премьер-министров и один король.

https://ria.ru/20210721/izrail-1742223528.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

telegram (приложение), павел дуров, технологии, в мире