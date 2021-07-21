https://ria.ru/20210721/durov-1742236686.html
СМИ: Дуров был в списке возможных объектов слежки через программу Pegasus
СМИ: Дуров был в списке возможных объектов слежки через программу Pegasus - РИА Новости, 21.07.2021
СМИ: Дуров был в списке возможных объектов слежки через программу Pegasus
Основатель Telegram Павел Дуров фигурировал в списке потенциальных объектов слежки компании NSO Group с помощью программы Pegasus, сообщает газета Guardian. РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T16:28
2021-07-21T16:28
2021-07-21T16:33
telegram (приложение)
павел дуров
технологии
в мире
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров фигурировал в списке потенциальных объектов слежки компании NSO Group с помощью программы Pegasus, сообщает газета Guardian.Источник в NSO заявил изданию, что присутствие телефонного номера того или иного лица в обнаруженном журналистами списке не означает, что он был выбран для внедрения программы Pegasus.Как отмечает издание, без специальной экспертизы телефона Дурова невозможно сказать, предпринималась ли в действительности попытка установить вредоносное ПО на это устройство.В СМИ ранее были опубликованы результаты расследования, согласно которым программное обеспечение Pegasus израильской NSO Group, использовавшееся спецслужбами для отслеживания преступников и террористов, применялось для слежки за политиками, бизнесменами, активистами, журналистами и оппозиционерами по всему миру. Среди них были три президента, 10 премьер-министров и один король.
https://ria.ru/20210721/izrail-1742223528.html
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telegram (приложение), павел дуров, технологии, в мире
16:28 21.07.2021 (обновлено: 16:33 21.07.2021)
СМИ: Дуров был в списке возможных объектов слежки через программу Pegasus
The Guardian: Павел Дуров был в списке возможных объектов слежки через программу Pegasus
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости.
Основатель Telegram Павел Дуров
фигурировал в списке потенциальных объектов слежки компании NSO Group с помощью программы Pegasus, сообщает
газета Guardian.
Источник в NSO заявил изданию, что присутствие телефонного номера того или иного лица в обнаруженном журналистами списке не означает, что он был выбран для внедрения программы Pegasus.
Как отмечает издание, без специальной экспертизы телефона Дурова невозможно сказать, предпринималась ли в действительности попытка установить вредоносное ПО на это устройство.
В СМИ ранее были опубликованы результаты расследования, согласно которым программное обеспечение Pegasus израильской NSO Group, использовавшееся спецслужбами для отслеживания преступников и террористов, применялось для слежки за политиками, бизнесменами, активистами, журналистами и оппозиционерами по всему миру. Среди них были три президента, 10 премьер-министров и один король.