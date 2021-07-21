https://ria.ru/20210721/bunker-1742174766.html

Бастрыкин поручил доложить о тайном бункере в Ленинградской области

Бастрыкин поручил доложить о тайном бункере в Ленинградской области - РИА Новости, 21.07.2021

Бастрыкин поручил доложить о тайном бункере в Ленинградской области

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о "частной тюрьме" в Ленобласти, в которой, правда, "следов пребывания людей" не... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T11:42

2021-07-21T11:42

2021-07-21T12:45

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о "частной тюрьме" в Ленобласти, в которой, правда, "следов пребывания людей" не обнаружено, сообщается на сайте СК РФ.Как ранее сообщала старший помощник руководителя СУСК РФ по региону Мария Добрынина, бункер был обнаружен при расследовании дела об убийстве мужчины на трассе, тело которого с огнестрельными ранениями головы нашли в Mercedes. Следователи установили, что в мужчину стреляли из другой машины, уехавшей затем в направлении одного из домовладений во Всеволожском районе, территория которого была огорожена металлическим забором."Председатель Следственного комитета поручил доложить об обстоятельствах обнаружения подземного бункера в рамках уголовного дела об убийстве в Ленинградской области", - говорится в сообщении.Добавляется, что руководитель регионального СК и представил Бастрыкину доклад о расследовании дела. Кроме того, по поручению главы СК РФ, следователи активизируют работу по раскрытию убийства прошлых лет и продолжат выяснять обстоятельства, касающиеся обнаруженного помещения."По результатам целого комплекса экспертиз, проведенных в том числе с участием следователей-криминалистов ГУК СК России, следов пребывания людей в подвале не обнаружено", - добавляется в сообщении.Бункер с крематорием, скрытый под заброшенной дачей, как писала "Фонтанка", находится во Всеволожском районе. Внутри 200-метрового строения - камеры с двухъярусными кроватями, закрывающиеся стальными дверями. По данным издания, владельцем "частной тюрьмы" оказался житель Петербурга, официально сменивший фамилию на Эскобар. В понедельник техника засыпала песком и землёй дом, под которым нашли бункер.

https://ria.ru/20210721/tyurma-1742156429.html

россия

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россия, следственный комитет россии (ск рф)