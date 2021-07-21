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Бастрыкин поручил доложить о тайном бункере в Ленинградской области
Бастрыкин поручил доложить о тайном бункере в Ленинградской области - РИА Новости, 21.07.2021
Бастрыкин поручил доложить о тайном бункере в Ленинградской области
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о "частной тюрьме" в Ленобласти, в которой, правда, "следов пребывания людей" не... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T11:42
2021-07-21T12:45
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о "частной тюрьме" в Ленобласти, в которой, правда, "следов пребывания людей" не обнаружено, сообщается на сайте СК РФ.Как ранее сообщала старший помощник руководителя СУСК РФ по региону Мария Добрынина, бункер был обнаружен при расследовании дела об убийстве мужчины на трассе, тело которого с огнестрельными ранениями головы нашли в Mercedes. Следователи установили, что в мужчину стреляли из другой машины, уехавшей затем в направлении одного из домовладений во Всеволожском районе, территория которого была огорожена металлическим забором."Председатель Следственного комитета поручил доложить об обстоятельствах обнаружения подземного бункера в рамках уголовного дела об убийстве в Ленинградской области", - говорится в сообщении.Добавляется, что руководитель регионального СК и представил Бастрыкину доклад о расследовании дела. Кроме того, по поручению главы СК РФ, следователи активизируют работу по раскрытию убийства прошлых лет и продолжат выяснять обстоятельства, касающиеся обнаруженного помещения."По результатам целого комплекса экспертиз, проведенных в том числе с участием следователей-криминалистов ГУК СК России, следов пребывания людей в подвале не обнаружено", - добавляется в сообщении.Бункер с крематорием, скрытый под заброшенной дачей, как писала "Фонтанка", находится во Всеволожском районе. Внутри 200-метрового строения - камеры с двухъярусными кроватями, закрывающиеся стальными дверями. По данным издания, владельцем "частной тюрьмы" оказался житель Петербурга, официально сменивший фамилию на Эскобар. В понедельник техника засыпала песком и землёй дом, под которым нашли бункер.
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россия, следственный комитет россии (ск рф)
11:42 21.07.2021 (обновлено: 12:45 21.07.2021)
 
Бастрыкин поручил доложить о тайном бункере в Ленинградской области

Глава СК Бастрыкин поручил доложить о тайном бункере в Ленинградской области

© Фото : предоставлено СК РФПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© Фото : предоставлено СК РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о "частной тюрьме" в Ленобласти, в которой, правда, "следов пребывания людей" не обнаружено, сообщается на сайте СК РФ.
Как ранее сообщала старший помощник руководителя СУСК РФ по региону Мария Добрынина, бункер был обнаружен при расследовании дела об убийстве мужчины на трассе, тело которого с огнестрельными ранениями головы нашли в Mercedes. Следователи установили, что в мужчину стреляли из другой машины, уехавшей затем в направлении одного из домовладений во Всеволожском районе, территория которого была огорожена металлическим забором.
Остатки строений на участке, где была найдена заброшенная частная тюрьма в коттеджном поселке Новый Петербург - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
09:51
СК рассказал подробности о тайном бункере в Ленинградской области
"Председатель Следственного комитета поручил доложить об обстоятельствах обнаружения подземного бункера в рамках уголовного дела об убийстве в Ленинградской области", - говорится в сообщении.
Добавляется, что руководитель регионального СК и представил Бастрыкину доклад о расследовании дела. Кроме того, по поручению главы СК РФ, следователи активизируют работу по раскрытию убийства прошлых лет и продолжат выяснять обстоятельства, касающиеся обнаруженного помещения.
"По результатам целого комплекса экспертиз, проведенных в том числе с участием следователей-криминалистов ГУК СК России, следов пребывания людей в подвале не обнаружено", - добавляется в сообщении.
Бункер с крематорием, скрытый под заброшенной дачей, как писала "Фонтанка", находится во Всеволожском районе. Внутри 200-метрового строения - камеры с двухъярусными кроватями, закрывающиеся стальными дверями. По данным издания, владельцем "частной тюрьмы" оказался житель Петербурга, официально сменивший фамилию на Эскобар. В понедельник техника засыпала песком и землёй дом, под которым нашли бункер.
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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