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СК не считает найденный в Ленинградской области бункер частной тюрьмой
СК не считает найденный в Ленинградской области бункер частной тюрьмой - РИА Новости, 21.07.2021
СК не считает найденный в Ленинградской области бункер частной тюрьмой
Следственный комитет не считает, что подземный бункер с крематорием, обнаруженный в Ленинградской области, был частной тюрьмой, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T10:02
2021-07-21T11:17
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
происшествия
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Следственный комитет не считает, что подземный бункер с крематорием, обнаруженный в Ленинградской области, был частной тюрьмой, рассказали РИА Новости в региональном управлении ведомства.Как пояснила старший помощник руководителя главка Мария Добрынина, подвал осмотрели следователи и криминалисты как из областного управления, так и из центрального аппарата СК, причем последние провели осмотр трижды. Тем не менее многочисленные экспертизы не выявили следов пребывания в бункере людей."Изъято более 500 объектов, по которым произведено свыше 100 дактилоскопических, биологических, молекулярно-генетических судебных экспертиз", — уточнила Добрынина.На днях СМИ написали о странном объекте, обнаруженном во Всеволожском районе. Это подземная тюрьма, скрытая под заброшенным коттеджем. В статьях говорилось, что там есть камеры со стальными дверями и двухъярусными кроватями, а также печь, похожая на крематорий.При этом источник в силовых структурах рассказал РИА Новости, что бункер обнаружили еще два года назад и на участке работали следователи.СМИ также сообщали, что владельцем бункера оказался житель Петербурга, официально сменивший фамилию на Эскобар.
санкт-петербург
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Новости
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РИА Новости
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следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия
10:02 21.07.2021 (обновлено: 11:17 21.07.2021)
 
СК не считает найденный в Ленинградской области бункер частной тюрьмой

СК не обнаружил следов пребывания людей в бункере с крематорием, найденном в Ленинградской области

© РИА Новости /  / Перейти в фотобанкОстатки строений на участке, где была найдена заброшенная частная тюрьма в коттеджном поселке Новый Петербург
Остатки строений на участке, где была найдена заброшенная частная тюрьма в коттеджном поселке Новый Петербург - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости /
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Следственный комитет не считает, что подземный бункер с крематорием, обнаруженный в Ленинградской области, был частной тюрьмой, рассказали РИА Новости в региональном управлении ведомства.
Как пояснила старший помощник руководителя главка Мария Добрынина, подвал осмотрели следователи и криминалисты как из областного управления, так и из центрального аппарата СК, причем последние провели осмотр трижды. Тем не менее многочисленные экспертизы не выявили следов пребывания в бункере людей.
"Изъято более 500 объектов, по которым произведено свыше 100 дактилоскопических, биологических, молекулярно-генетических судебных экспертиз", — уточнила Добрынина.
На днях СМИ написали о странном объекте, обнаруженном во Всеволожском районе. Это подземная тюрьма, скрытая под заброшенным коттеджем. В статьях говорилось, что там есть камеры со стальными дверями и двухъярусными кроватями, а также печь, похожая на крематорий.
При этом источник в силовых структурах рассказал РИА Новости, что бункер обнаружили еще два года назад и на участке работали следователи.
СМИ также сообщали, что владельцем бункера оказался житель Петербурга, официально сменивший фамилию на Эскобар.
© РИА Новости / Перейти в фотобанкОстатки строений на участке, где была найдена заброшенная частная тюрьма в коттеджном поселке Новый Петербург
Остатки строений на участке, где была найдена заброшенная частная тюрьма в коттеджном поселке Новый Петербург - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Остатки строений на участке, где была найдена заброшенная частная тюрьма в коттеджном поселке Новый Петербург
 
Следственный комитет России (СК РФ)Санкт-ПетербургПроисшествия
 
 
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