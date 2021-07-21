https://ria.ru/20210721/bombardirovschik-1742173055.html
В "Рособоронэкспорте" рассказали о поставках Су-34 за рубеж
В "Рособоронэкспорте" рассказали о поставках Су-34 за рубеж - РИА Новости, 21.07.2021
В "Рособоронэкспорте" рассказали о поставках Су-34 за рубеж
Поставки новейших фронтовых бомбардировщиков Су-34 за рубеж могут начаться в 2023 году, сообщил журналистам в среду на МАКС-2021 гендиректор "Рособоронэкспорта" РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T11:35
2021-07-21T11:35
2021-07-21T11:35
россия
александр михеев
воздушно-космические силы россии
су-34
рособоронэкспорт
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604073902_0:57:3184:1847_1920x0_80_0_0_fc5245a534fd4e6754124863f11fe6bb.jpg
ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 21 июл – РИА Новости. Поставки новейших фронтовых бомбардировщиков Су-34 за рубеж могут начаться в 2023 году, сообщил журналистам в среду на МАКС-2021 гендиректор "Рособоронэкспорта" (РОЭ) Александр Михеев."Поставки могут быть осуществлены, начиная с 2023 года. В настоящее время "Рособоронэкспорт" ведет предконтрактную работу по продвижению этого самолета в страны Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона", - сказал он.По его словам, РОЭ фиксирует большой интерес к самолету, особенно после "отличных действий российских ВКС на Су-34 в ходе антитеррористической операции в Сирии".
https://ria.ru/20210720/checkmate-1742105149.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604073902_109:0:2840:2048_1920x0_80_0_0_6fceefcf73a70f3a15198763602ff19f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр михеев, воздушно-космические силы россии, су-34, рособоронэкспорт, безопасность
В "Рособоронэкспорте" рассказали о поставках Су-34 за рубеж
Гендиректор "Рособоронэкспорта" Михеев: поставки Су-34 за рубеж могут начаться в 2023 году