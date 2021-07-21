https://ria.ru/20210721/bombardirovschik-1742173055.html

В "Рособоронэкспорте" рассказали о поставках Су-34 за рубеж

В "Рособоронэкспорте" рассказали о поставках Су-34 за рубеж - РИА Новости, 21.07.2021

В "Рособоронэкспорте" рассказали о поставках Су-34 за рубеж

Поставки новейших фронтовых бомбардировщиков Су-34 за рубеж могут начаться в 2023 году, сообщил журналистам в среду на МАКС-2021 гендиректор "Рособоронэкспорта" РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T11:35

2021-07-21T11:35

2021-07-21T11:35

россия

александр михеев

воздушно-космические силы россии

су-34

рособоронэкспорт

безопасность

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ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 21 июл – РИА Новости. Поставки новейших фронтовых бомбардировщиков Су-34 за рубеж могут начаться в 2023 году, сообщил журналистам в среду на МАКС-2021 гендиректор "Рособоронэкспорта" (РОЭ) Александр Михеев."Поставки могут быть осуществлены, начиная с 2023 года. В настоящее время "Рособоронэкспорт" ведет предконтрактную работу по продвижению этого самолета в страны Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона", - сказал он.По его словам, РОЭ фиксирует большой интерес к самолету, особенно после "отличных действий российских ВКС на Су-34 в ходе антитеррористической операции в Сирии".

https://ria.ru/20210720/checkmate-1742105149.html

россия

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россия, александр михеев, воздушно-космические силы россии, су-34, рособоронэкспорт, безопасность