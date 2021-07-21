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В "Рособоронэкспорте" рассказали о поставках Су-34 за рубеж
В "Рособоронэкспорте" рассказали о поставках Су-34 за рубеж - РИА Новости, 21.07.2021
В "Рособоронэкспорте" рассказали о поставках Су-34 за рубеж
Поставки новейших фронтовых бомбардировщиков Су-34 за рубеж могут начаться в 2023 году, сообщил журналистам в среду на МАКС-2021 гендиректор "Рособоронэкспорта" РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T11:35
2021-07-21T11:35
россия
александр михеев
воздушно-космические силы россии
су-34
рособоронэкспорт
безопасность
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ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 21 июл – РИА Новости. Поставки новейших фронтовых бомбардировщиков Су-34 за рубеж могут начаться в 2023 году, сообщил журналистам в среду на МАКС-2021 гендиректор "Рособоронэкспорта" (РОЭ) Александр Михеев."Поставки могут быть осуществлены, начиная с 2023 года. В настоящее время "Рособоронэкспорт" ведет предконтрактную работу по продвижению этого самолета в страны Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона", - сказал он.По его словам, РОЭ фиксирует большой интерес к самолету, особенно после "отличных действий российских ВКС на Су-34 в ходе антитеррористической операции в Сирии".
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россия, александр михеев, воздушно-космические силы россии, су-34, рособоронэкспорт, безопасность
11:35 21.07.2021
 
В "Рособоронэкспорте" рассказали о поставках Су-34 за рубеж

Гендиректор "Рособоронэкспорта" Михеев: поставки Су-34 за рубеж могут начаться в 2023 году

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 21 июл – РИА Новости. Поставки новейших фронтовых бомбардировщиков Су-34 за рубеж могут начаться в 2023 году, сообщил журналистам в среду на МАКС-2021 гендиректор "Рособоронэкспорта" (РОЭ) Александр Михеев.
"Поставки могут быть осуществлены, начиная с 2023 года. В настоящее время "Рособоронэкспорт" ведет предконтрактную работу по продвижению этого самолета в страны Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона", - сказал он.
По его словам, РОЭ фиксирует большой интерес к самолету, особенно после "отличных действий российских ВКС на Су-34 в ходе антитеррористической операции в Сирии".
Презентация нового военного самолета Checkmate - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
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На авиасалоне МАКС представили новый российский истребитель Checkmate
 
РоссияАлександр МихеевВоздушно-космические силы РоссииСу-34РособоронэкспортБезопасность
 
 
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