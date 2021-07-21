https://ria.ru/20210721/biznes-1742264015.html

МЭР предложило давать гранты бизнесу, пострадавшему от пандемии

МЭР предложило давать гранты бизнесу, пострадавшему от пандемии - РИА Новости, 21.07.2021

МЭР предложило давать гранты бизнесу, пострадавшему от пандемии

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в российских регионах неоднородна, где-то может возникнуть необходимость введения жестких ограничений,... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T18:24

2021-07-21T18:24

2021-07-21T18:38

россия

гранты

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

бизнес

экономика

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости/Прайм. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в российских регионах неоднородна, где-то может возникнуть необходимость введения жестких ограничений, Минэкономразвития предлагает предоставлять краткосрочные гранты малому и среднему бизнесу, чья деятельность будет приостановлена из-за таких ограничений, сообщил министр экономического развития Максим Решетников на встрече президента РФ с членами кабмина."Как уже Татьяна Алексеевна (Голикова - ред.) сказала, ситуация с ковидом, действительно, от региона к региону неоднородна и может возникнуть необходимость введения на отдельных территориях дополнительных, более жестких ограничений, которые связаны уже с прямым приостановлением деятельности бизнеса на какой-то срок. И важно, чтобы на период таких краткосрочных ограничений предприниматели, деятельность которых ограничена, получили государственную поддержку", - сказал Решетников."Предлагаем для таких случаев предусмотреть предоставление краткосрочных безвозмездных грантов субъектам малого и среднего бизнеса, деятельность которых будет приостановлена из-за временных региональных ограничений", - добавил он.По его словам, как правило, двух недель ограничений достаточно для стабилизации ситуации с заболеваемостью. "Поэтому размер гранта предлагаем рассчитывать исходя из половины минимального размера оплаты труда на каждого сотрудника на две недели ограничений, если сроки ограничений будут продлены, то размер гранта будет увеличиваться пропорционально - вплоть до одного МРОТ на сотрудника", - пояснил министр.

https://ria.ru/20210712/biznes-1740920675.html

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россия, гранты, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), бизнес, экономика