https://ria.ru/20210721/aviabilety-1742019892.html

Названы города и страны, в которые туристы стали чаще покупать авиабилеты

Названы города и страны, в которые туристы стали чаще покупать авиабилеты - РИА Новости, 21.07.2021

Названы города и страны, в которые туристы стали чаще покупать авиабилеты

Сервис для планирования путешествий выяснил, в какие города и страны туристы стали чаще приобретать авиабилеты на август, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T11:41

2021-07-21T11:41

2021-07-21T11:42

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Сервис для планирования путешествий выяснил, в какие города и страны туристы стали чаще приобретать авиабилеты на август, сообщает OneTwoTrip.Для этого были проанализированы бронирования с вылетом в период с 1 по 31 августа, оформленные до 15 июля, в сравнении с заказами, сделанными до 15 июня на июль.Как оказалось, значительно вырос интерес к Махачкале ― на 65 процентов, Геленджику ― на 57 процентов и Ставрополю ― на 55 процентов. "Неудивительно, что данные направления стали пользоваться большим спросом, комментирует представитель сервиса Елена Шелехова. ― Махачкала и Геленджик вполне могут заменить отдых в популярных Сочи или Ялте. А в Ставропольском крае можно оздоровиться и насладиться уникальными природными заповедниками".Также путешественники активнее приобретают авиабилеты на август в Астрахань (+45 процентов), Назрань (+33), Мурманск (+28) Псков (+20), Южно-Сахалинск (+20), Волгоград (+16) и Липецк (+13 процентов).Среди зарубежных стран больше всего доля бронирований возросла в Болгарию ― в шесть раз, почти в четыре раза ― в Турцию, и в 2,5 раза — в Узбекистан. По словам эксперта, рост популярности Болгарии закономерен: в этой европейской стране отличные курорты, и пока здесь не так много туристов. А авиасообщение возобновилось лишь в конце июня. Только после того, как сформировалась маршрутная сеть, путешественники стали присматриваться к этому направлению.Турция же пользуется спросом всегда, и особенно летом, когда многие отдыхают всей семьей. "Россияне, как правило, планируют свои отпуска на август, и оба эти направления выгодны с точки зрения соотношения комфорта и стоимости отдыха", ― отмечает Елена Шелехова.Также в список маршрутов вошли Грузия, куда стали совершать бронирования на август на 85 процентов чаще, Мальдивы (+46 процентов), Греция (+44), Черногория (+35), Молдавия (+28), ОАЭ (+17) и Кения (+16 процентов).

https://ria.ru/20210716/plyazhi-1741409776.html

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астрахань

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липецк

узбекистан

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псков

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кения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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