https://ria.ru/20210721/aviabilety-1742019892.html
Названы города и страны, в которые туристы стали чаще покупать авиабилеты
Названы города и страны, в которые туристы стали чаще покупать авиабилеты - РИА Новости, 21.07.2021
Названы города и страны, в которые туристы стали чаще покупать авиабилеты
Сервис для планирования путешествий выяснил, в какие города и страны туристы стали чаще приобретать авиабилеты на август, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T11:41
2021-07-21T11:41
2021-07-21T11:42
туризм
отдых в россии 2021 летом
куда можно лететь
отдых на море
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туризм
туристы
новости - туризм
южно-сахалинск
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Сервис для планирования путешествий выяснил, в какие города и страны туристы стали чаще приобретать авиабилеты на август, сообщает OneTwoTrip.Для этого были проанализированы бронирования с вылетом в период с 1 по 31 августа, оформленные до 15 июля, в сравнении с заказами, сделанными до 15 июня на июль.Как оказалось, значительно вырос интерес к Махачкале ― на 65 процентов, Геленджику ― на 57 процентов и Ставрополю ― на 55 процентов. "Неудивительно, что данные направления стали пользоваться большим спросом, комментирует представитель сервиса Елена Шелехова. ― Махачкала и Геленджик вполне могут заменить отдых в популярных Сочи или Ялте. А в Ставропольском крае можно оздоровиться и насладиться уникальными природными заповедниками".Также путешественники активнее приобретают авиабилеты на август в Астрахань (+45 процентов), Назрань (+33), Мурманск (+28) Псков (+20), Южно-Сахалинск (+20), Волгоград (+16) и Липецк (+13 процентов).Среди зарубежных стран больше всего доля бронирований возросла в Болгарию ― в шесть раз, почти в четыре раза ― в Турцию, и в 2,5 раза — в Узбекистан. По словам эксперта, рост популярности Болгарии закономерен: в этой европейской стране отличные курорты, и пока здесь не так много туристов. А авиасообщение возобновилось лишь в конце июня. Только после того, как сформировалась маршрутная сеть, путешественники стали присматриваться к этому направлению.Турция же пользуется спросом всегда, и особенно летом, когда многие отдыхают всей семьей. "Россияне, как правило, планируют свои отпуска на август, и оба эти направления выгодны с точки зрения соотношения комфорта и стоимости отдыха", ― отмечает Елена Шелехова.Также в список маршрутов вошли Грузия, куда стали совершать бронирования на август на 85 процентов чаще, Мальдивы (+46 процентов), Греция (+44), Черногория (+35), Молдавия (+28), ОАЭ (+17) и Кения (+16 процентов).
https://ria.ru/20210716/plyazhi-1741409776.html
южно-сахалинск
черногория
геленджик
астрахань
волгоград
липецк
узбекистан
мурманск
молдавия
греция
турция
оаэ
назрань
мальдивы
псков
болгария
махачкала
кения
ставрополь
грузия
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отдых в россии 2021 летом, куда можно лететь, отдых на море, куда поехать, туризм, туристы, новости - туризм, южно-сахалинск, черногория, геленджик, астрахань, волгоград, липецк, узбекистан, мурманск, молдавия, греция, турция, оаэ, назрань, мальдивы, псков, болгария, махачкала, кения, ставрополь, грузия
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Сервис для планирования путешествий выяснил, в какие города и страны туристы стали чаще приобретать авиабилеты на август, сообщает OneTwoTrip.
Для этого были проанализированы бронирования с вылетом в период с 1 по 31 августа, оформленные до 15 июля, в сравнении с заказами, сделанными до 15 июня на июль.
Как оказалось, значительно вырос интерес к Махачкале ― на 65 процентов, Геленджику ― на 57 процентов и Ставрополю ― на 55 процентов. "Неудивительно, что данные направления стали пользоваться большим спросом, комментирует представитель сервиса Елена Шелехова. ― Махачкала и Геленджик вполне могут заменить отдых в популярных Сочи или Ялте. А в Ставропольском крае можно оздоровиться и насладиться уникальными природными заповедниками".
Также путешественники активнее приобретают авиабилеты на август в Астрахань (+45 процентов), Назрань (+33), Мурманск (+28) Псков (+20), Южно-Сахалинск (+20), Волгоград (+16) и Липецк (+13 процентов).
Среди зарубежных стран больше всего доля бронирований возросла в Болгарию ― в шесть раз, почти в четыре раза ― в Турцию, и в 2,5 раза — в Узбекистан. По словам эксперта, рост популярности Болгарии закономерен: в этой европейской стране отличные курорты, и пока здесь не так много туристов. А авиасообщение возобновилось лишь в конце июня. Только после того, как сформировалась маршрутная сеть, путешественники стали присматриваться к этому направлению.
Турция же пользуется спросом всегда, и особенно летом, когда многие отдыхают всей семьей. "Россияне, как правило, планируют свои отпуска на август, и оба эти направления выгодны с точки зрения соотношения комфорта и стоимости отдыха", ― отмечает Елена Шелехова.
Также в список маршрутов вошли Грузия, куда стали совершать бронирования на август на 85 процентов чаще, Мальдивы (+46 процентов), Греция (+44), Черногория (+35), Молдавия (+28), ОАЭ (+17) и Кения (+16 процентов).