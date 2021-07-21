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В Совфеде предложили арестовывать за неуплату алиментов бывшим супругам
В Совфеде предложили арестовывать за неуплату алиментов бывшим супругам - РИА Новости, 21.07.2021
В Совфеде предложили арестовывать за неуплату алиментов бывшим супругам
Сенатор Андрей Кутепов разработал законопроект, который предусматривает, что наказание в виде административного ареста или штрафа будет грозить неплательщикам... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T10:39
2021-07-21T10:39
россия
андрей кутепов
совет федерации рф
общество
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Сенатор Андрей Кутепов разработал законопроект, который предусматривает, что наказание в виде административного ареста или штрафа будет грозить неплательщикам алиментов не только на детей, но и на бывших супругов.Как сообщил журналистам Кутепов, в настоящее время статья 5.35.1 КоАП РФ предусматривает административную ответственность за неуплату средств лишь на содержание детей или нетрудоспособных родителей. При этом статья 90 Семейного кодекса РФ устанавливает, что право на получение алиментов после расторжения брака имеет и бывший супруг.Право требовать предоставления алиментов в судебном порядке от бывшего супруга имеют бывшая жена в период беременности и в течение трех лет со дня рождения общего ребенка; нуждающийся бывший супруг, осуществляющий уход за общим ребенком-инвалидом до достижения ребенком возраста 18 лет или за общим ребенком - инвалидом с детства I группы; нетрудоспособный нуждающийся бывший супруг, ставший нетрудоспособным до расторжения брака или в течение года с момента расторжения брака, а также нуждающийся бывший супруг, достигший пенсионного возраста не позднее чем через пять лет с момента расторжения брака, если супруги состояли в браке длительное время."Законопроект предлагает дополнить категории лиц, неуплата средств на содержание которых служит основанием привлечения к административной ответственности, категорией "бывший супруг", - сказал Кутепов.По его словам, такая норма будет будет служить законной защитой прав бывших супругов на получение алиментов после расторжения брака. Введение административной ответственности за неуплату средств на содержание бывших супругов будет стимулировать должников добросовестно исполнять свои обязанности по уплате алиментов, установленных решением суда или нотариально удостоверенным соглашением, сказал сенатор.Он подчеркнул, что актуальность этой проблемы подтверждает существующая судебная практика по гражданским делам о взыскании алиментов на содержание бывшего супруга."Нельзя игнорировать такую категорию граждан, как "бывший супруг", которой российским законодательством дано право на получение алиментов, даже ввиду того, что категория судебных дел с таким предметом немногочисленна. В настоящее время эта категория граждан не защищена Кодексом об административных правонарушениях от уклонения от уплаты средств на их содержание, из-за чего граждане, которые обязаны уплачивать алименты в пользу супругов на основании решения суда или других оснований, такие обязательства безнаказанно не исполняют", - заявил Кутепов.Он уточнил, что ответственность за неуплату алиментов на бывших супругов предлагается такая же, как для неплательщиков алиментов на детей: обязательные работы на срок до 150 часов, либо административный арест на срок от 10 до 15 суток, либо наложение административного штрафа в размере 20 тысяч рублей.
https://ria.ru/20210530/alimenty-1734775986.html
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россия, андрей кутепов, совет федерации рф, общество
10:39 21.07.2021
 
В Совфеде предложили арестовывать за неуплату алиментов бывшим супругам

Сенатор Кутепов предложил наказывать неплательщиков алиментов не только на детей, но и на бывших жен

© Depositphotos / olly18Развод
Развод - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© Depositphotos / olly18
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Сенатор Андрей Кутепов разработал законопроект, который предусматривает, что наказание в виде административного ареста или штрафа будет грозить неплательщикам алиментов не только на детей, но и на бывших супругов.
Как сообщил журналистам Кутепов, в настоящее время статья 5.35.1 КоАП РФ предусматривает административную ответственность за неуплату средств лишь на содержание детей или нетрудоспособных родителей. При этом статья 90 Семейного кодекса РФ устанавливает, что право на получение алиментов после расторжения брака имеет и бывший супруг.
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Право требовать предоставления алиментов в судебном порядке от бывшего супруга имеют бывшая жена в период беременности и в течение трех лет со дня рождения общего ребенка; нуждающийся бывший супруг, осуществляющий уход за общим ребенком-инвалидом до достижения ребенком возраста 18 лет или за общим ребенком - инвалидом с детства I группы; нетрудоспособный нуждающийся бывший супруг, ставший нетрудоспособным до расторжения брака или в течение года с момента расторжения брака, а также нуждающийся бывший супруг, достигший пенсионного возраста не позднее чем через пять лет с момента расторжения брака, если супруги состояли в браке длительное время.
"Законопроект предлагает дополнить категории лиц, неуплата средств на содержание которых служит основанием привлечения к административной ответственности, категорией "бывший супруг", - сказал Кутепов.
По его словам, такая норма будет будет служить законной защитой прав бывших супругов на получение алиментов после расторжения брака. Введение административной ответственности за неуплату средств на содержание бывших супругов будет стимулировать должников добросовестно исполнять свои обязанности по уплате алиментов, установленных решением суда или нотариально удостоверенным соглашением, сказал сенатор.
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Он подчеркнул, что актуальность этой проблемы подтверждает существующая судебная практика по гражданским делам о взыскании алиментов на содержание бывшего супруга.
"Нельзя игнорировать такую категорию граждан, как "бывший супруг", которой российским законодательством дано право на получение алиментов, даже ввиду того, что категория судебных дел с таким предметом немногочисленна. В настоящее время эта категория граждан не защищена Кодексом об административных правонарушениях от уклонения от уплаты средств на их содержание, из-за чего граждане, которые обязаны уплачивать алименты в пользу супругов на основании решения суда или других оснований, такие обязательства безнаказанно не исполняют", - заявил Кутепов.
Он уточнил, что ответственность за неуплату алиментов на бывших супругов предлагается такая же, как для неплательщиков алиментов на детей: обязательные работы на срок до 150 часов, либо административный арест на срок от 10 до 15 суток, либо наложение административного штрафа в размере 20 тысяч рублей.
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