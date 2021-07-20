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В России испытали систему С-500
В России испытали систему С-500 - РИА Новости, 20.07.2021
В России испытали систему С-500
На полигоне Капустин Яр прошли испытания новейшей зенитной ракетной системы С-500, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T09:56
2021-07-20T11:23
зрс с-500
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. На полигоне Капустин Яр прошли испытания новейшей зенитной ракетной системы С-500, сообщили в Минобороны.В результате стрельбы удалось поразить скоростную баллистическую цель. Тесты подтвердили тактико-технические характеристики и высокую надежность российской техники ПВО, сказано в релизе."После завершения полного цикла испытаний планами оснащения предусматривается поставка первой системы С-500 в подмосковное объединение ПВО-ПРО", — добавляется в сообщении.О начале госиспытаний ЗРС в августе 2020 года сообщил вице-премьер Юрий Борисов.С-500 "Прометей" (ОКР "Триумфатор-М") относится к новому поколению ЗРС "земля — воздух". Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом ПРО. Перспективная система способна уничтожать не только баллистические, но и аэродинамические цели (самолеты, вертолеты), а также крылатые ракеты. Радиус поражения — около 600 километров. По своим характеристикам С-500 будет значительно превосходить стоящую на вооружении С-400 и ее американского конкурента Patriot Advanced Capability — 3.
https://ria.ru/20200703/1573822029.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Испытания системы С-500 на полигоне Капустин Яр
На полигоне Капустин Яр новейшая зенитная ракетная система С-500 выполнила испытательные боевые стрельбы по скоростной баллистической цели.
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зрс с-500
09:56 20.07.2021 (обновлено: 11:23 20.07.2021)
 
В России испытали систему С-500

Испытания новейшей зенитной ракетной системы прошли на полигоне Капустин Яр

Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. На полигоне Капустин Яр прошли испытания новейшей зенитной ракетной системы С-500, сообщили в Минобороны.
В результате стрельбы удалось поразить скоростную баллистическую цель. Тесты подтвердили тактико-технические характеристики и высокую надежность российской техники ПВО, сказано в релизе.
"После завершения полного цикла испытаний планами оснащения предусматривается поставка первой системы С-500 в подмосковное объединение ПВО-ПРО", — добавляется в сообщении.
О начале госиспытаний ЗРС в августе 2020 года сообщил вице-премьер Юрий Борисов.
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С-500 сможет уничтожать гиперзвуковое оружие в космосе, заявили в ВКС
С-500 "Прометей" (ОКР "Триумфатор-М") относится к новому поколению ЗРС "земля — воздух". Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом ПРО. Перспективная система способна уничтожать не только баллистические, но и аэродинамические цели (самолеты, вертолеты), а также крылатые ракеты. Радиус поражения — около 600 километров.
По своим характеристикам С-500 будет значительно превосходить стоящую на вооружении С-400 и ее американского конкурента Patriot Advanced Capability — 3.
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ЗРС С-500
 
 
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