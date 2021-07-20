https://ria.ru/20210720/zrs-1741975702.html

В России испытали систему С-500

В России испытали систему С-500 - РИА Новости, 20.07.2021

В России испытали систему С-500

На полигоне Капустин Яр прошли испытания новейшей зенитной ракетной системы С-500, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T09:56

2021-07-20T09:56

2021-07-20T11:23

зрс с-500

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. На полигоне Капустин Яр прошли испытания новейшей зенитной ракетной системы С-500, сообщили в Минобороны.В результате стрельбы удалось поразить скоростную баллистическую цель. Тесты подтвердили тактико-технические характеристики и высокую надежность российской техники ПВО, сказано в релизе."После завершения полного цикла испытаний планами оснащения предусматривается поставка первой системы С-500 в подмосковное объединение ПВО-ПРО", — добавляется в сообщении.О начале госиспытаний ЗРС в августе 2020 года сообщил вице-премьер Юрий Борисов.С-500 "Прометей" (ОКР "Триумфатор-М") относится к новому поколению ЗРС "земля — воздух". Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом ПРО. Перспективная система способна уничтожать не только баллистические, но и аэродинамические цели (самолеты, вертолеты), а также крылатые ракеты. Радиус поражения — около 600 километров. По своим характеристикам С-500 будет значительно превосходить стоящую на вооружении С-400 и ее американского конкурента Patriot Advanced Capability — 3.

https://ria.ru/20200703/1573822029.html

https://ria.ru/20201207/sistema-1587958203.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Испытания системы С-500 на полигоне Капустин Яр На полигоне Капустин Яр новейшая зенитная ракетная система С-500 выполнила испытательные боевые стрельбы по скоростной баллистической цели. 2021-07-20T09:56 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

зрс с-500