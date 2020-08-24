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Новое оружие России
https://ria.ru/20200824/s500-1576241266.html
Начались госиспытания новейшей ЗРС С-500
Начались государственные испытания новейшей зенитной ракетной системы С-500, идет подготовка к серийному производству, рассказал в понедельник вице-премьер Юрий РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T14:17
2020-08-24T18:24
новое оружие россии
россия
форум "армия — 2020"
с-500 "прометей"
юрий борисов (вице-премьер)
вооруженные силы рф
с-400 «триумф»
безопасность
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<strong>КУБИНКА (Московская область), 24 авг - РИА Новости.</strong> Начались государственные испытания новейшей зенитной ракетной системы <a href="http://ria.ru/product_S-500_Prometejj/" target="_blank" data-auto="true">С-500</a>, идет подготовка к серийному производству, рассказал в понедельник вице-премьер <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Borisov_politik/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Борисов</a>."Действительно, факт, что начаты госиспытания, и сегодня упрощенная комплектация С-500 имеет место быть, и уже идут закупки комплектующих для серийного производства", - сказал Борисов журналистам на форуме "Армия-2020".Ранее заместитель министра обороны <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Krivoruchko/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Криворучко</a> сообщил, что Вооруженные силы России планируют получить первые комплексы зенитной ракетной системы дальнего перехвата С-500 в 2021 году, серийная поставка начнется в 2025-м.С-500 "Прометей" (ОКР "Триумфатор-М") относится к новому поколению ЗРС "земля-воздух". Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны и способна перехватывать баллистические ракеты. Перспективная система способна поражать не только баллистические, но и аэродинамические цели (самолеты, вертолеты, другие воздушные цели), а также крылатые ракеты.Радиус поражения С-500 составляет около 600 километров. Кроме того, система будет способна обнаружить и одновременно поразить до десяти баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью до 7 километров в секунду, а также иметь возможность поражения боевых блоков гиперзвуковых ракет. По своим характеристикам С-500 будет значительно превосходить стоящую на вооружении <a href="http://ria.ru/product_S_400_Triumf/" target="_blank" data-auto="true">С-400</a> и ее американского конкурента Patriot Advanced Capability-3.
https://ria.ru/20200720/1574384417.html
https://ria.ru/20200823/armiya-2020-1576200926.html
Молодцы. Горжусь нашими инженерами.
32
Баллистические ракеты - это очень хорошо! Еще важный вопрос - спутники сшибать сможет? Если да, то это вообще бомба!
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4
россия
РИА Новости
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россия, форум "армия — 2020", с-500 "прометей", юрий борисов (вице-премьер), вооруженные силы рф, с-400 «триумф», безопасность

Начались госиспытания новейшей ЗРС С-500

14:17 24.08.2020 (обновлено: 18:24 24.08.2020)
3423
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМинистерство обороны России
Министерство обороны России
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
КУБИНКА (Московская область), 24 авг - РИА Новости. Начались государственные испытания новейшей зенитной ракетной системы С-500, идет подготовка к серийному производству, рассказал в понедельник вице-премьер Юрий Борисов.
"Действительно, факт, что начаты госиспытания, и сегодня упрощенная комплектация С-500 имеет место быть, и уже идут закупки комплектующих для серийного производства", - сказал Борисов журналистам на форуме "Армия-2020".
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Ранее заместитель министра обороны Алексей Криворучко сообщил, что Вооруженные силы России планируют получить первые комплексы зенитной ракетной системы дальнего перехвата С-500 в 2021 году, серийная поставка начнется в 2025-м.
С-500 "Прометей" (ОКР "Триумфатор-М") относится к новому поколению ЗРС "земля-воздух". Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны и способна перехватывать баллистические ракеты. Перспективная система способна поражать не только баллистические, но и аэродинамические цели (самолеты, вертолеты, другие воздушные цели), а также крылатые ракеты.
Радиус поражения С-500 составляет около 600 километров. Кроме того, система будет способна обнаружить и одновременно поразить до десяти баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью до 7 километров в секунду, а также иметь возможность поражения боевых блоков гиперзвуковых ракет. По своим характеристикам С-500 будет значительно превосходить стоящую на вооружении С-400 и ее американского конкурента Patriot Advanced Capability-3.
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Новое оружие РоссииРоссияФорум "Армия — 2020"С-500 "Прометей"Юрий Борисов (вице-премьер)Вооруженные силы РФС-400 «Триумф»Безопасность
Популярные комментарии
Молодцы. Горжусь нашими инженерами.
24 августа, 15:05
ИЗИгорь Земский
3110000
Баллистические ракеты - это очень хорошо! Еще важный вопрос - спутники сшибать сможет? Если да, то это вообще бомба!
24 августа, 15:23
bberserker79
1111000
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