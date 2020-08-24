https://ria.ru/20200824/s500-1576241266.html

Начались госиспытания новейшей ЗРС С-500

Начались государственные испытания новейшей зенитной ракетной системы С-500, идет подготовка к серийному производству, рассказал в понедельник вице-премьер Юрий РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T14:17

2020-08-24T14:17

2020-08-24T18:24

новое оружие россии

россия

форум "армия — 2020"

с-500 "прометей"

юрий борисов (вице-премьер)

вооруженные силы рф

с-400 «триумф»

безопасность

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<strong>КУБИНКА (Московская область), 24 авг - РИА Новости.</strong> Начались государственные испытания новейшей зенитной ракетной системы <a href="http://ria.ru/product_S-500_Prometejj/" target="_blank" data-auto="true">С-500</a>, идет подготовка к серийному производству, рассказал в понедельник вице-премьер <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Borisov_politik/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Борисов</a>."Действительно, факт, что начаты госиспытания, и сегодня упрощенная комплектация С-500 имеет место быть, и уже идут закупки комплектующих для серийного производства", - сказал Борисов журналистам на форуме "Армия-2020".Ранее заместитель министра обороны <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Krivoruchko/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Криворучко</a> сообщил, что Вооруженные силы России планируют получить первые комплексы зенитной ракетной системы дальнего перехвата С-500 в 2021 году, серийная поставка начнется в 2025-м.С-500 "Прометей" (ОКР "Триумфатор-М") относится к новому поколению ЗРС "земля-воздух". Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны и способна перехватывать баллистические ракеты. Перспективная система способна поражать не только баллистические, но и аэродинамические цели (самолеты, вертолеты, другие воздушные цели), а также крылатые ракеты.Радиус поражения С-500 составляет около 600 километров. Кроме того, система будет способна обнаружить и одновременно поразить до десяти баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью до 7 километров в секунду, а также иметь возможность поражения боевых блоков гиперзвуковых ракет. По своим характеристикам С-500 будет значительно превосходить стоящую на вооружении <a href="http://ria.ru/product_S_400_Triumf/" target="_blank" data-auto="true">С-400</a> и ее американского конкурента Patriot Advanced Capability-3.

https://ria.ru/20200720/1574384417.html

https://ria.ru/20200823/armiya-2020-1576200926.html

Игорь Земский Молодцы. Горжусь нашими инженерами. 32

berserker79 Баллистические ракеты - это очень хорошо! Еще важный вопрос - спутники сшибать сможет? Если да, то это вообще бомба! 13

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, форум "армия — 2020", с-500 "прометей", юрий борисов (вице-премьер), вооруженные силы рф, с-400 «триумф», безопасность