В Верхневолжье внедрят систему обращения с безнадзорными животными
ТВЕРЬ, 20 июл – РИА Новости. В Верхневолжье внедрят современную систему обращения с безнадзорными животными, предусматривающую создание полноценной инфраструктуры по отлову, стерилизациии, вакцинации и чипированию безнадзорных животных, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Сегодня принято решение о передаче полномочий по обращению с безнадзорными животными с муниципального уровня на региональный", – сообщил губернатор области Игорь Руденя журналистам по итогам заседания регионального правительства.
Глава региона напомнил, что накануне концепция системы обращения с безнадзорными животными в Тверской области обсуждалась вместе с зоозащитниками и общественными организациями. В том числе речь шла о размещении в области приютов, пунктов отлова безнадзорных животных, возможном участии в комплексной работе некоммерческих организаций и других актуальных вопросах.
"Планируется, что после отлова безнадзорных животных будут размещать в специальных приютах, где в случае, если питомца не заберет хозяин, будут проводиться комплекс медицинских процедур, а затем – поиск новых владельцев. Оставшихся в приюте неагрессивных животных выпустят в прежнее место обитания (кроме территорий у школ, детских садов, других социальных учреждений)", - пояснили в пресс-службе.