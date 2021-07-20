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Тверская область
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В Верхневолжье внедрят систему обращения с безнадзорными животными
В Верхневолжье внедрят систему обращения с безнадзорными животными - РИА Новости, 20.07.2021
В Верхневолжье внедрят систему обращения с безнадзорными животными
В Верхневолжье внедрят современную систему обращения с безнадзорными животными, предусматривающую создание полноценной инфраструктуры по отлову, стерилизациии,... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T20:28
2021-07-20T20:28
тверская область
игорь руденя
тверская область
общество
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ТВЕРЬ, 20 июл – РИА Новости. В Верхневолжье внедрят современную систему обращения с безнадзорными животными, предусматривающую создание полноценной инфраструктуры по отлову, стерилизациии, вакцинации и чипированию безнадзорных животных, сообщает пресс-служба регионального правительства."Сегодня принято решение о передаче полномочий по обращению с безнадзорными животными с муниципального уровня на региональный", – сообщил губернатор области Игорь Руденя журналистам по итогам заседания регионального правительства.Глава региона напомнил, что накануне концепция системы обращения с безнадзорными животными в Тверской области обсуждалась вместе с зоозащитниками и общественными организациями. В том числе речь шла о размещении в области приютов, пунктов отлова безнадзорных животных, возможном участии в комплексной работе некоммерческих организаций и других актуальных вопросах.
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игорь руденя, тверская область, общество
20:28 20.07.2021
 

В Верхневолжье внедрят систему обращения с безнадзорными животными

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВетеринарная станция и приют для бродячих собак
Ветеринарная станция и приют для бродячих собак - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ТВЕРЬ, 20 июл – РИА Новости. В Верхневолжье внедрят современную систему обращения с безнадзорными животными, предусматривающую создание полноценной инфраструктуры по отлову, стерилизациии, вакцинации и чипированию безнадзорных животных, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Сегодня принято решение о передаче полномочий по обращению с безнадзорными животными с муниципального уровня на региональный", – сообщил губернатор области Игорь Руденя журналистам по итогам заседания регионального правительства.
Глава региона напомнил, что накануне концепция системы обращения с безнадзорными животными в Тверской области обсуждалась вместе с зоозащитниками и общественными организациями. В том числе речь шла о размещении в области приютов, пунктов отлова безнадзорных животных, возможном участии в комплексной работе некоммерческих организаций и других актуальных вопросах.
"Планируется, что после отлова безнадзорных животных будут размещать в специальных приютах, где в случае, если питомца не заберет хозяин, будут проводиться комплекс медицинских процедур, а затем – поиск новых владельцев. Оставшихся в приюте неагрессивных животных выпустят в прежнее место обитания (кроме территорий у школ, детских садов, других социальных учреждений)", - пояснили в пресс-службе.
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Тверская областьИгорь РуденяТверская областьОбщество
 
 
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