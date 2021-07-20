https://ria.ru/20210720/zhivotnye-1742104534.html

В Верхневолжье внедрят систему обращения с безнадзорными животными

В Верхневолжье внедрят систему обращения с безнадзорными животными - РИА Новости, 20.07.2021

В Верхневолжье внедрят систему обращения с безнадзорными животными

В Верхневолжье внедрят современную систему обращения с безнадзорными животными, предусматривающую создание полноценной инфраструктуры по отлову, стерилизациии,... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T20:28

2021-07-20T20:28

2021-07-20T20:28

тверская область

игорь руденя

тверская область

общество

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ТВЕРЬ, 20 июл – РИА Новости. В Верхневолжье внедрят современную систему обращения с безнадзорными животными, предусматривающую создание полноценной инфраструктуры по отлову, стерилизациии, вакцинации и чипированию безнадзорных животных, сообщает пресс-служба регионального правительства."Сегодня принято решение о передаче полномочий по обращению с безнадзорными животными с муниципального уровня на региональный", – сообщил губернатор области Игорь Руденя журналистам по итогам заседания регионального правительства.Глава региона напомнил, что накануне концепция системы обращения с безнадзорными животными в Тверской области обсуждалась вместе с зоозащитниками и общественными организациями. В том числе речь шла о размещении в области приютов, пунктов отлова безнадзорных животных, возможном участии в комплексной работе некоммерческих организаций и других актуальных вопросах.

https://ria.ru/20210705/reforma-1739923421.html

тверская область

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игорь руденя, тверская область, общество