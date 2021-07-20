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Новое оружие России
https://ria.ru/20210720/vertolet-1741969901.html
В ФСВТС заявили о планах по поставке Ми-28НМ за рубеж
В ФСВТС заявили о планах по поставке Ми-28НМ за рубеж - РИА Новости, 20.07.2021
В ФСВТС заявили о планах по поставке Ми-28НМ за рубеж
Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России рассчитывает получить заявки от иностранных заказчиков на модернизированный серийный... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T09:12
2021-07-20T12:00
новое оружие россии
макс-2021
россия
ми-28нм
дмитрий шугаев
вертолеты россии
роствертол
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
технологии
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России рассчитывает получить заявки от иностранных заказчиков на модернизированный серийный вертолет Ми-28НМ по итогам его показа на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021, сообщил в интервью РИА Новости в преддверии выставки директор ФСВТС Дмитрий Шугаев."Действительно, перспективный ударный вертолет российского производства Ми-28НМ в этом году будет представлен на МАКСе. Надеюсь, что по итогам демонстрации данной техники в ходе салона и ознакомлением с его тактико-техническими возможностями к нам начнут поступать соответствующие обращения со стороны наших иностранных коллег", - сказал он.Ми-28НМ производятся на заводе "Роствертол" (входит в "Вертолеты России"). Наиболее заметное внешнее отличие Ми-28НМ от предшественника – расположенный сразу над винтом шарообразный обтекатель радиолокационной станции.Новейший вертолет способен выполнять широкий круг задач – от разведки и целеуказания до уничтожения наземных и воздушных целей. В арсенал Ми-28НМ входит целый набор управляемых ракет. Машина несет защиту от бронебойных снарядов калибром до 20 миллиметров.Читайте полный текст интервью Дмитрия Шугаева &gt;&gt;
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макс-2021, россия, ми-28нм, дмитрий шугаев, вертолеты россии, роствертол, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), технологии, безопасность
09:12 20.07.2021 (обновлено: 12:00 20.07.2021)
 
В ФСВТС заявили о планах по поставке Ми-28НМ за рубеж

Глава ФСВТС Шугаев: рассчитываем получить иностранные заявки на поставку Ми-28НМ по итогам МАКС-2021

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПосетитель выходит из кабины ударного вертолета Ми-28НМ "Ночной охотник" на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021.
Посетитель выходит из кабины ударного вертолета Ми-28НМ Ночной охотник на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021. - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России рассчитывает получить заявки от иностранных заказчиков на модернизированный серийный вертолет Ми-28НМ по итогам его показа на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021, сообщил в интервью РИА Новости в преддверии выставки директор ФСВТС Дмитрий Шугаев.
"Действительно, перспективный ударный вертолет российского производства Ми-28НМ в этом году будет представлен на МАКСе. Надеюсь, что по итогам демонстрации данной техники в ходе салона и ознакомлением с его тактико-техническими возможностями к нам начнут поступать соответствующие обращения со стороны наших иностранных коллег", - сказал он.
Ми-28НМ производятся на заводе "Роствертол" (входит в "Вертолеты России"). Наиболее заметное внешнее отличие Ми-28НМ от предшественника – расположенный сразу над винтом шарообразный обтекатель радиолокационной станции.
Новейший вертолет способен выполнять широкий круг задач – от разведки и целеуказания до уничтожения наземных и воздушных целей. В арсенал Ми-28НМ входит целый набор управляемых ракет. Машина несет защиту от бронебойных снарядов калибром до 20 миллиметров.
Читайте полный текст интервью Дмитрия Шугаева >>
Посетители на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
Вчера, 01:03
Международный авиационно-космический салон МАКС
 
Новое оружие РоссииМАКС-2021РоссияМи-28НМДмитрий ШугаевВертолеты РоссииРоствертолФедеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России)ТехнологииБезопасность
 
 
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