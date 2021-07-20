https://ria.ru/20210720/vertolet-1741969901.html

В ФСВТС заявили о планах по поставке Ми-28НМ за рубеж

В ФСВТС заявили о планах по поставке Ми-28НМ за рубеж - РИА Новости, 20.07.2021

В ФСВТС заявили о планах по поставке Ми-28НМ за рубеж

Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России рассчитывает получить заявки от иностранных заказчиков на модернизированный серийный... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T09:12

2021-07-20T09:12

2021-07-20T12:00

новое оружие россии

макс-2021

россия

ми-28нм

дмитрий шугаев

вертолеты россии

роствертол

федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)

технологии

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России рассчитывает получить заявки от иностранных заказчиков на модернизированный серийный вертолет Ми-28НМ по итогам его показа на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021, сообщил в интервью РИА Новости в преддверии выставки директор ФСВТС Дмитрий Шугаев."Действительно, перспективный ударный вертолет российского производства Ми-28НМ в этом году будет представлен на МАКСе. Надеюсь, что по итогам демонстрации данной техники в ходе салона и ознакомлением с его тактико-техническими возможностями к нам начнут поступать соответствующие обращения со стороны наших иностранных коллег", - сказал он.Ми-28НМ производятся на заводе "Роствертол" (входит в "Вертолеты России"). Наиболее заметное внешнее отличие Ми-28НМ от предшественника – расположенный сразу над винтом шарообразный обтекатель радиолокационной станции.Новейший вертолет способен выполнять широкий круг задач – от разведки и целеуказания до уничтожения наземных и воздушных целей. В арсенал Ми-28НМ входит целый набор управляемых ракет. Машина несет защиту от бронебойных снарядов калибром до 20 миллиметров.Читайте полный текст интервью Дмитрия Шугаева >>

https://ria.ru/20210720/aviasalon-1741842794.html

россия

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макс-2021, россия, ми-28нм, дмитрий шугаев, вертолеты россии, роствертол, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), технологии, безопасность