https://ria.ru/20210720/vaktsinatsiya-1742071572.html

Онищенко предложил наказывать врачей за призывы к отказу от вакцинации

Онищенко предложил наказывать врачей за призывы к отказу от вакцинации - РИА Новости, 20.07.2021

Онищенко предложил наказывать врачей за призывы к отказу от вакцинации

Депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора, академик РАН Геннадий Онищенко предложил привлекать к уголовной ответственности врачей за некомпетентные... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T17:07

2021-07-20T17:07

2021-07-20T17:07

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коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

госдума рф

константин чуйченко

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора, академик РАН Геннадий Онищенко предложил привлекать к уголовной ответственности врачей за некомпетентные высказывания, в частности за призывы к отказу от вакцинации против коронавируса.Ранее первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров направил письмо министру юстиции Константину Чуйченко, имеющееся в распоряжении RT, с предложением установить ответственность за призыв к отказу от вакцинирования по немедицинским показаниям."Я считаю, что сегодня есть все законные основания предъявлять административные, а, может, даже уголовные претензии лицам моей профессии. Есть люди, которые принадлежат к профессии врача, но не иммунологи, не эпидемиологи, не инфекционисты, а, например, ортопеды", - сказал РИА Новости Онищенко.По словам парламентария, существует почти 60 разных врачебных специальностей, из которых профессионально разбираются в вопросе вакцинации три - иммунология, эпидемиология и инфектология, все остальные - хирурги, стоматологи, отоларингологи, ортопеды - знают эту тему только в рамках учебной программы и не специализировались в этой области."Он (врач - ред.) давал клятву российского или советского врача. Понятно, что она юридической ответственности не несет, но он в этой профессии и не должен и без того находящихся в паническом стрессе людей доводить их до состояния транса. Вот это уже против профессии работает. Тем более если он в этом вопросе не специалист. Он может действительно быть обременен каким-то своим знанием, но ты покажи, откуда ты взял", - добавил Онищенко.Как полагает депутат, не следует применять уголовную или административную ответственность людям, которые читают источники, в том числе неофициальные, где высказываются с ложными суждениями такие специалисты."Это непродуманное заявление (предложение Петрова - ред.)... Так не получится, это усугубит ситуацию, это усилит недоверие", - отметил он.

https://ria.ru/20210720/vaktsinatsiya-1742024325.html

https://ria.ru/20210720/vaktsinatsiya-1742048445.html

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