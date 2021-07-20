https://ria.ru/20210720/vaktsinatsiya-1742071572.html
Онищенко предложил наказывать врачей за призывы к отказу от вакцинации
Онищенко предложил наказывать врачей за призывы к отказу от вакцинации - РИА Новости, 20.07.2021
Онищенко предложил наказывать врачей за призывы к отказу от вакцинации
Депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора, академик РАН Геннадий Онищенко предложил привлекать к уголовной ответственности врачей за некомпетентные... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T17:07
2021-07-20T17:07
2021-07-20T17:07
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
госдума рф
константин чуйченко
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора, академик РАН Геннадий Онищенко предложил привлекать к уголовной ответственности врачей за некомпетентные высказывания, в частности за призывы к отказу от вакцинации против коронавируса.Ранее первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров направил письмо министру юстиции Константину Чуйченко, имеющееся в распоряжении RT, с предложением установить ответственность за призыв к отказу от вакцинирования по немедицинским показаниям."Я считаю, что сегодня есть все законные основания предъявлять административные, а, может, даже уголовные претензии лицам моей профессии. Есть люди, которые принадлежат к профессии врача, но не иммунологи, не эпидемиологи, не инфекционисты, а, например, ортопеды", - сказал РИА Новости Онищенко.По словам парламентария, существует почти 60 разных врачебных специальностей, из которых профессионально разбираются в вопросе вакцинации три - иммунология, эпидемиология и инфектология, все остальные - хирурги, стоматологи, отоларингологи, ортопеды - знают эту тему только в рамках учебной программы и не специализировались в этой области."Он (врач - ред.) давал клятву российского или советского врача. Понятно, что она юридической ответственности не несет, но он в этой профессии и не должен и без того находящихся в паническом стрессе людей доводить их до состояния транса. Вот это уже против профессии работает. Тем более если он в этом вопросе не специалист. Он может действительно быть обременен каким-то своим знанием, но ты покажи, откуда ты взял", - добавил Онищенко.Как полагает депутат, не следует применять уголовную или административную ответственность людям, которые читают источники, в том числе неофициальные, где высказываются с ложными суждениями такие специалисты."Это непродуманное заявление (предложение Петрова - ред.)... Так не получится, это усугубит ситуацию, это усилит недоверие", - отметил он.
https://ria.ru/20210720/vaktsinatsiya-1742024325.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф, константин чуйченко, геннадий онищенко, ленинградская область, общество
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости.
Депутат Госдумы
, экс-глава Роспотребнадзора
, академик РАН Геннадий Онищенко
предложил привлекать к уголовной ответственности врачей за некомпетентные высказывания, в частности за призывы к отказу от вакцинации против коронавируса.
Ранее первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области
Владимир Петров направил письмо министру юстиции Константину Чуйченко
, имеющееся в распоряжении RT, с предложением установить ответственность за призыв к отказу от вакцинирования по немедицинским показаниям.
"Я считаю, что сегодня есть все законные основания предъявлять административные, а, может, даже уголовные претензии лицам моей профессии. Есть люди, которые принадлежат к профессии врача, но не иммунологи, не эпидемиологи, не инфекционисты, а, например, ортопеды", - сказал РИА Новости Онищенко.
По словам парламентария, существует почти 60 разных врачебных специальностей, из которых профессионально разбираются в вопросе вакцинации три - иммунология, эпидемиология и инфектология, все остальные - хирурги, стоматологи, отоларингологи, ортопеды - знают эту тему только в рамках учебной программы и не специализировались в этой области.
"Он (врач - ред.) давал клятву российского или советского врача. Понятно, что она юридической ответственности не несет, но он в этой профессии и не должен и без того находящихся в паническом стрессе людей доводить их до состояния транса. Вот это уже против профессии работает. Тем более если он в этом вопросе не специалист. Он может действительно быть обременен каким-то своим знанием, но ты покажи, откуда ты взял", - добавил Онищенко.
Как полагает депутат, не следует применять уголовную или административную ответственность людям, которые читают источники, в том числе неофициальные, где высказываются с ложными суждениями такие специалисты.
"Это непродуманное заявление (предложение Петрова - ред.)... Так не получится, это усугубит ситуацию, это усилит недоверие", - отметил он.