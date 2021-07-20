В Омской области построят новый железнодорожный терминал
В Омской области построят железнодорожный терминал для ускорения доставки грузов
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкРека Омь, Комсомольский мост, Омский Государственный Музыкальный Театр
ОМСК, 20 июл - РИА Новости. Губернатор Александр Бурков подписал соглашение между правительством региона и инициатором инвестпроекта, логистическим центром "Омский", сообщили во вторник власти.
По условиям инвестпроекта, в регионе построят терминал, где будут идти погрузка и разгрузка контейнеров, прибывающих по железной дороге. В планах также создание сети железнодорожных терминалов, представляющих собой грузовой двор с инфраструктурой для контейнерного оборота и привязкой к существующей железнодорожной станции. Соглашение между правительством Омской области и "Транспортно-логистическим центром "Омский" подписали губернатор Александр Бурков и глава компании Игорь Горожанкин. Оператором инвестпроекта выступит Агентство развития и инвестиций Омской области.
"Это позволит ускорить доставку грузов в Омскую область из крупных морских портов - Санкт-Петербурга и Владивостока - за счёт регулярных контейнерных поездов и смещения объёмов доставки грузов с автомобильной сети на железную дорогу", - считает губернатор Александр Бурков.
Инвестиционная ёмкость проекта превышает 150 миллионов рублей, отмечают в правительстве Омской области. Терминал грузооборотом 200 тысяч тонн и другие сооружения проекта предполагается ввести в эксплуатацию не позднее 2023 года.
Новый терминал позволит создать не менее 100 новых постоянно действующих рабочих мест, а объём налоговых поступлений в бюджет региона ожидается на уровне не менее 50 миллионов рублей в год.
По информации пресс-службы правительства, Омск занимает первое место среди городов-миллионников по объему отгруженных товаров собственного производства в расчете на каждого жителя. За прошлый год омские предприятия отгрузили товаров на 828 миллиардов рублей, что составляет более 726 тысяч рублей на одного омича.