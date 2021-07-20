13:57 20.07.2021 (обновлено: 14:37 20.07.2021)
МИД России сообщил, что талибов не интересуют соседние страны
Представитель МИД России Кабулов: талибов не интересуют соседние страны
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПредставители делегации политического офиса движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в России) Мохаммад Сохайль Шахин, Шахабуддин Делавар и Абдул Латиф Мансур перед началом пресс-конференции в Москве
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Представители движения "Талибан"* в контактах с Москвой заявляют, что их не интересуют соседние страны, талибы заняты борьбой с правительством Афганистана, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.
"Талибы занимаются своими внутренними разборками, они всего лишь берут контроль над территориями правительственных сил. Их не интересуют соседние страны, о чем они нам и говорили последние семь лет", - сказал он, выступая на дискуссии международного клуба "Валдай".
На данный момент, добавил он, нет ни одного факта, чтобы вооруженные отряды талибов пересекали границу с соседними Узбекистаном и Таджикистаном или пытались это сделать. "У нас нет оснований сомневаться в том, что они заняты чисто внутренней повесткой дня", - повторил Кабулов.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России