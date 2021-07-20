https://ria.ru/20210720/taliby-1742028448.html

МИД России сообщил, что талибов не интересуют соседние страны

МИД России сообщил, что талибов не интересуют соседние страны - РИА Новости, 20.07.2021

МИД России сообщил, что талибов не интересуют соседние страны

Представители движения "Талибан"* в контактах с Москвой заявляют, что их не интересуют соседние страны, талибы заняты борьбой с правительством Афганистана,... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T13:57

2021-07-20T13:57

2021-07-20T14:37

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Представители движения "Талибан"* в контактах с Москвой заявляют, что их не интересуют соседние страны, талибы заняты борьбой с правительством Афганистана, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.На данный момент, добавил он, нет ни одного факта, чтобы вооруженные отряды талибов пересекали границу с соседними Узбекистаном и Таджикистаном или пытались это сделать. "У нас нет оснований сомневаться в том, что они заняты чисто внутренней повесткой дня", - повторил Кабулов.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.* Террористическая организация, запрещенная на территории России

https://ria.ru/20210720/taliby-1742030197.html

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