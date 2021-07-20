https://ria.ru/20210720/su-35-1741963567.html

Россия получила новые заявки на поставку истребителей Су-35

Россия получила новые заявки на поставку истребителей Су-35 - РИА Новости, 20.07.2021

Россия получила новые заявки на поставку истребителей Су-35

В Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России поступили новые заявки на поставку многоцелевых истребителей Су-35, сообщил в интервью РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T07:40

2021-07-20T07:40

2021-07-20T12:15

макс-2021

россия

су-35с

дмитрий шугаев

воздушно-космические силы россии

федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)

су-35

москва

китай

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. В Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России поступили новые заявки на поставку многоцелевых истребителей Су-35, сообщил в интервью РИА Новости в преддверии Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 директор ФСВТС Дмитрий Шугаев.Он напомнил, что современная авиационная техника российского производства, в том числе и Су-35, успешно зарекомендовала себя в ходе операции ВКС России в Сирии.Как сообщалось ранее, Россия выполнила поставку 24 истребителей Су-35 в Китай.Директор службы уточнил, что заявок от китайских партнеров на приобретение дополнительных партий самолетов Су-35 не поступало, "однако Россия готова к дальнейшему сотрудничеству с Пекином по данной теме".Су-35 относится к самолетам поколения 4++. Этот сверхманевренный истребитель предназначен для завоевания превосходства в воздухе, а также авиационной поддержки войск и нанесения ударов по наземным и морским целям. В российские Вооруженные силы поступает модификация самолета Су-35С.Читайте полный текст интервью Дмитрия Шугаева >>

https://ria.ru/20210720/mig-35-1741957753.html

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москва

китай

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2021

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макс-2021, россия, су-35с, дмитрий шугаев, воздушно-космические силы россии, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), су-35, москва, китай, сирия, безопасность