https://ria.ru/20210720/su-35-1741963567.html
Россия получила новые заявки на поставку истребителей Су-35
Россия получила новые заявки на поставку истребителей Су-35 - РИА Новости, 20.07.2021
Россия получила новые заявки на поставку истребителей Су-35
В Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России поступили новые заявки на поставку многоцелевых истребителей Су-35, сообщил в интервью РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T07:40
2021-07-20T07:40
2021-07-20T12:15
макс-2021
россия
су-35с
дмитрий шугаев
воздушно-космические силы россии
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
су-35
москва
китай
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. В Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России поступили новые заявки на поставку многоцелевых истребителей Су-35, сообщил в интервью РИА Новости в преддверии Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 директор ФСВТС Дмитрий Шугаев.Он напомнил, что современная авиационная техника российского производства, в том числе и Су-35, успешно зарекомендовала себя в ходе операции ВКС России в Сирии.Как сообщалось ранее, Россия выполнила поставку 24 истребителей Су-35 в Китай.Директор службы уточнил, что заявок от китайских партнеров на приобретение дополнительных партий самолетов Су-35 не поступало, "однако Россия готова к дальнейшему сотрудничеству с Пекином по данной теме".Су-35 относится к самолетам поколения 4++. Этот сверхманевренный истребитель предназначен для завоевания превосходства в воздухе, а также авиационной поддержки войск и нанесения ударов по наземным и морским целям. В российские Вооруженные силы поступает модификация самолета Су-35С.Читайте полный текст интервью Дмитрия Шугаева >>
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макс-2021, россия, су-35с, дмитрий шугаев, воздушно-космические силы россии, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), су-35, москва, китай, сирия, безопасность
07:40 20.07.2021 (обновлено: 12:15 20.07.2021)
Россия получила новые заявки на поставку истребителей Су-35
Глава ФСВТС Дмитрий Шугаев сообщил, что Россия получила новые заявки на поставку истребителей Су-35