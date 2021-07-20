https://ria.ru/20210720/sotrudnichestvo-1742091902.html
Нижегородская область и Санкт-Петербург разработали план сотрудничества
Нижегородская область и Санкт-Петербург разработали план сотрудничества - РИА Новости, 20.07.2021
Нижегородская область и Санкт-Петербург разработали план сотрудничества
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписали план мероприятий по развитию сотрудничества между на... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T18:42
2021-07-20T18:42
2021-07-20T18:42
нижегородская область
россия
глеб никитин
нижний новгород
александр беглов
нижегородская область
санкт-петербург
экономика
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 июл - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписали план мероприятий по развитию сотрудничества между на 2021-2023 годы, сообщает пресс-служба нижегородского правительства.По информации департамента внешних связей Нижегородской области, документ включает 50 совместных мероприятий, направленных на расширение межрегионального взаимодействия как в торгово-экономической, так и в гуманитарной сфере."Как отметил Никитин, создание "дорожной карты" – следующий этап после подписания двустороннего соглашения о сотрудничестве, которое состоялось 4 июня 2021 года на площадке Петербургского международного экономического форума", - говорится в сообщении.В течение ближайших трех лет регионы-партнеры намерены реализовать множество конкретных проектов в области промышленности и инвестиций, агропромышленного комплекса, природопользования и охраны окружающей среды, культуры, туризма, образования, спорта и в других сферах."Считаю особенно важным, что "дорожная карта" предусматривает обмен лучшими практиками регионального развития. Коллеги из Санкт-Петербурга смогут познакомиться с опытом внедрения в нижегородских поликлиниках инструментов бережливого производства, а также узнать о таких передовых проектах в области государственного управления и государственной службы, как HR-проект "Команда правительства" и "Корпоративный университет", – цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.По словам губернатора, регионы планируют установить партнерские отношения между нижегородским технопарком "Анкудиновка" и "Технопарком Санкт-Петербурга", а также обменяться опытом по созданию и развитию системы современных инновационных площадок детского интеллектуального развития и досуга."Мы должны учитывать положительный опыт друг друга, наладить обмен лучшими практиками. И Петербург, и Нижний Новгород сегодня активно развиваются по многим направлениям. Конструктивный диалог, который ведут наши регионы, будет способствовать их эффективному развитию", - сказал Беглов.Дорожная карта также включает обмен опытом по подготовке высококвалифицированных рабочих кадров и специалистов для промышленных предприятий, взаимное проведение бизнес-миссий предпринимателей Петербурга и Нижегородской области.
https://ria.ru/20210720/stroitelstvo-1742075369.html
https://ria.ru/20210712/nizhegorodskaya-1741005311.html
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россия, глеб никитин, нижний новгород, александр беглов, нижегородская область, санкт-петербург, экономика
Нижегородская область и Санкт-Петербург разработали план сотрудничества
Нижегородская область и Санкт-Петербург разработали план сотрудничества
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 июл - РИА Новости.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
подписали план мероприятий по развитию сотрудничества между на 2021-2023 годы, сообщает пресс-служба нижегородского правительства.
По информации департамента внешних связей Нижегородской области
, документ включает 50 совместных мероприятий, направленных на расширение межрегионального взаимодействия как в торгово-экономической, так и в гуманитарной сфере.
"Как отметил Никитин, создание "дорожной карты" – следующий этап после подписания двустороннего соглашения о сотрудничестве, которое состоялось 4 июня 2021 года на площадке Петербургского международного экономического форума", - говорится в сообщении.
В течение ближайших трех лет регионы-партнеры намерены реализовать множество конкретных проектов в области промышленности и инвестиций, агропромышленного комплекса, природопользования и охраны окружающей среды, культуры, туризма, образования, спорта и в других сферах.
"Считаю особенно важным, что "дорожная карта" предусматривает обмен лучшими практиками регионального развития. Коллеги из Санкт-Петербурга смогут познакомиться с опытом внедрения в нижегородских поликлиниках инструментов бережливого производства, а также узнать о таких передовых проектах в области государственного управления и государственной службы, как HR-проект "Команда правительства" и "Корпоративный университет", – цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
По словам губернатора, регионы планируют установить партнерские отношения между нижегородским технопарком "Анкудиновка" и "Технопарком Санкт-Петербурга", а также обменяться опытом по созданию и развитию системы современных инновационных площадок детского интеллектуального развития и досуга.
"Мы должны учитывать положительный опыт друг друга, наладить обмен лучшими практиками. И Петербург, и Нижний Новгород
сегодня активно развиваются по многим направлениям. Конструктивный диалог, который ведут наши регионы, будет способствовать их эффективному развитию", - сказал Беглов.
Дорожная карта также включает обмен опытом по подготовке высококвалифицированных рабочих кадров и специалистов для промышленных предприятий, взаимное проведение бизнес-миссий предпринимателей Петербурга и Нижегородской области.