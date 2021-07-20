https://ria.ru/20210720/sotrudnichestvo-1742091902.html

Нижегородская область и Санкт-Петербург разработали план сотрудничества

Нижегородская область и Санкт-Петербург разработали план сотрудничества - РИА Новости, 20.07.2021

Нижегородская область и Санкт-Петербург разработали план сотрудничества

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписали план мероприятий по развитию сотрудничества между на... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T18:42

2021-07-20T18:42

2021-07-20T18:42

нижегородская область

россия

глеб никитин

нижний новгород

александр беглов

нижегородская область

санкт-петербург

экономика

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 июл - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписали план мероприятий по развитию сотрудничества между на 2021-2023 годы, сообщает пресс-служба нижегородского правительства.По информации департамента внешних связей Нижегородской области, документ включает 50 совместных мероприятий, направленных на расширение межрегионального взаимодействия как в торгово-экономической, так и в гуманитарной сфере."Как отметил Никитин, создание "дорожной карты" – следующий этап после подписания двустороннего соглашения о сотрудничестве, которое состоялось 4 июня 2021 года на площадке Петербургского международного экономического форума", - говорится в сообщении.В течение ближайших трех лет регионы-партнеры намерены реализовать множество конкретных проектов в области промышленности и инвестиций, агропромышленного комплекса, природопользования и охраны окружающей среды, культуры, туризма, образования, спорта и в других сферах."Считаю особенно важным, что "дорожная карта" предусматривает обмен лучшими практиками регионального развития. Коллеги из Санкт-Петербурга смогут познакомиться с опытом внедрения в нижегородских поликлиниках инструментов бережливого производства, а также узнать о таких передовых проектах в области государственного управления и государственной службы, как HR-проект "Команда правительства" и "Корпоративный университет", – цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.По словам губернатора, регионы планируют установить партнерские отношения между нижегородским технопарком "Анкудиновка" и "Технопарком Санкт-Петербурга", а также обменяться опытом по созданию и развитию системы современных инновационных площадок детского интеллектуального развития и досуга."Мы должны учитывать положительный опыт друг друга, наладить обмен лучшими практиками. И Петербург, и Нижний Новгород сегодня активно развиваются по многим направлениям. Конструктивный диалог, который ведут наши регионы, будет способствовать их эффективному развитию", - сказал Беглов.Дорожная карта также включает обмен опытом по подготовке высококвалифицированных рабочих кадров и специалистов для промышленных предприятий, взаимное проведение бизнес-миссий предпринимателей Петербурга и Нижегородской области.

https://ria.ru/20210720/stroitelstvo-1742075369.html

https://ria.ru/20210712/nizhegorodskaya-1741005311.html

https://ria.ru/20210716/yubiley-1741625669.html

россия

нижний новгород

нижегородская область

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, глеб никитин, нижний новгород, александр беглов, нижегородская область, санкт-петербург, экономика