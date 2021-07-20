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Умер экс-президент Сальвадора Молина

Умер экс-президент Сальвадора Молина - РИА Новости, 20.07.2021

Умер экс-президент Сальвадора Молина

Бывший президент Сальвадора, полковник Артуро Армандо Молина скончался в понедельник в возрасте 93 лет в Калифорнии, он правил страной в 1972-1977 годах. РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T00:02

2021-07-20T00:02

2021-07-20T00:02

сальвадор

в мире

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МЕХИКО, 19 июл - РИА Новости. Бывший президент Сальвадора, полковник Артуро Армандо Молина скончался в понедельник в возрасте 93 лет в Калифорнии, он правил страной в 1972-1977 годах."Наши соболезнования семье и друзьям полковника Артуро Армандо Молины, бывшего президента Республики Сальвадор", - сообщила в своем блоге в Twitter партия национального согласия, к которой принадлежал политик.По информации издания Salvador, Молина встретил смерть в Калифорнии, сообщается, что в течение нескольких месяцев он тяжело болел.Годы правления Молины были отмечены избирательными скандалами - когда он избрался на пост президента и когда его сменил на этом посту генерал Карлос Умберто Ромеро, наблюдатели фиксировали большое число грубых нарушений. Ромеро после избрания жестко разогнал протестующих против подлога на выборах, сообщалось о более чем 50 погибших. Самого Молину обвиняют в аналогичной агрессии против антиправительственного марша студентов в 1975 году, когда военные расстреляли боевым оружием протестующих молодых людей.

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сальвадор, в мире