https://ria.ru/20210720/smert-1741952211.html
Умер экс-президент Сальвадора Молина
Умер экс-президент Сальвадора Молина - РИА Новости, 20.07.2021
Умер экс-президент Сальвадора Молина
Бывший президент Сальвадора, полковник Артуро Армандо Молина скончался в понедельник в возрасте 93 лет в Калифорнии, он правил страной в 1972-1977 годах. РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T00:02
2021-07-20T00:02
2021-07-20T00:02
сальвадор
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/13/1741952113_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5e6c4f97c5cd95f629e3851fb44e13e6.jpg
МЕХИКО, 19 июл - РИА Новости. Бывший президент Сальвадора, полковник Артуро Армандо Молина скончался в понедельник в возрасте 93 лет в Калифорнии, он правил страной в 1972-1977 годах."Наши соболезнования семье и друзьям полковника Артуро Армандо Молины, бывшего президента Республики Сальвадор", - сообщила в своем блоге в Twitter партия национального согласия, к которой принадлежал политик.По информации издания Salvador, Молина встретил смерть в Калифорнии, сообщается, что в течение нескольких месяцев он тяжело болел.Годы правления Молины были отмечены избирательными скандалами - когда он избрался на пост президента и когда его сменил на этом посту генерал Карлос Умберто Ромеро, наблюдатели фиксировали большое число грубых нарушений. Ромеро после избрания жестко разогнал протестующих против подлога на выборах, сообщалось о более чем 50 погибших. Самого Молину обвиняют в аналогичной агрессии против антиправительственного марша студентов в 1975 году, когда военные расстреляли боевым оружием протестующих молодых людей.
сальвадор
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/13/1741952113_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_55c41bb85ec55ffb4846121384abb49f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сальвадор, в мире
Умер экс-президент Сальвадора Молина
Умер бывший президент Сальвадора Артуро Армандо Молина в возрасте 93 лет
МЕХИКО, 19 июл - РИА Новости.
Бывший президент Сальвадора
, полковник Артуро Армандо Молина скончался в понедельник в возрасте 93 лет в Калифорнии
, он правил страной в 1972-1977 годах.
"Наши соболезнования семье и друзьям полковника Артуро Армандо Молины, бывшего президента Республики Сальвадор", - сообщила в своем блоге в Twitter
партия национального согласия, к которой принадлежал политик.
По информации издания Salvador, Молина встретил смерть в Калифорнии, сообщается, что в течение нескольких месяцев он тяжело болел.
Годы правления Молины были отмечены избирательными скандалами - когда он избрался на пост президента и когда его сменил на этом посту генерал Карлос Умберто Ромеро, наблюдатели фиксировали большое число грубых нарушений. Ромеро после избрания жестко разогнал протестующих против подлога на выборах, сообщалось о более чем 50 погибших. Самого Молину обвиняют в аналогичной агрессии против антиправительственного марша студентов в 1975 году, когда военные расстреляли боевым оружием протестующих молодых людей.