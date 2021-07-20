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В Неве температура воды прогрелась до рекордных значений
В Неве температура воды прогрелась до рекордных значений - РИА Новости, 20.07.2021
В Неве температура воды прогрелась до рекордных значений
Аномально жаркая погода в июне-июле этого года в Петербурге позволила прогреться до рекордных 25 градусов воде в реке Нева, сообщил начальник городского... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T14:38
2021-07-20T14:45
россия
нева (река)
финский залив
ленинградская область
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июл - РИА Новости. Аномально жаркая погода в июне-июле этого года в Петербурге позволила прогреться до рекордных 25 градусов воде в реке Нева, сообщил начальник городского Гидрометцентра Александр Колесов."В Неве вода прогрелась до 25 градусов, такого ещё не наблюдалось. Рекорды прогрева воды в Финском заливе не были перекрыты, здесь максимальные значения были зафиксированы в 31 градус, в этом году такие значения не достигались", - сообщил он на пресс-конференции.Колесов добавил, что первые два месяца лета создали в Петербурге ряд уникальных ситуаций: в июне был побит максимальный рекорд температуры в 35,9 градуса, а в июле более 10 дней аномально жаркая погода стабильно приказывала среднесуточные значения на 7-10 градусов выше климатической нормы. Кроме того, как заметил Колесов, 23 дня подряд в Петербурге не было осадков - это тоже уникальный период для города."Сейчас к нам пришло похолодание, но солнца все равно много, погрев воздуха происходит до 22-25 градусов. Сегодня в ночь ждём более интенсивных осадков - ливни и грозы пройдут в Петербурге, а также 22 июля дожди должны пройти по северу Ленинградской области и задеть Петербург", - сказал синоптик.По его прогнозу, жаркая погода в Санкт-Петербурге и Ленобласти продлится до второй-третьей декады августа, а начиная с этих выходных температура воздуха вновь начнёт повышаться до +27... +30 градусов.
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россия, нева (река), финский залив, ленинградская область, общество
14:38 20.07.2021 (обновлено: 14:45 20.07.2021)
 
В Неве температура воды прогрелась до рекордных значений

В Неве температура воды прогрелась до рекордных 25 градусов

© Depositphotos / AnmFotoВид Невы. Санкт-Петербург, Россия
Вид Невы. Санкт-Петербург, Россия - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© Depositphotos / AnmFoto
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июл - РИА Новости. Аномально жаркая погода в июне-июле этого года в Петербурге позволила прогреться до рекордных 25 градусов воде в реке Нева, сообщил начальник городского Гидрометцентра Александр Колесов.
"В Неве вода прогрелась до 25 градусов, такого ещё не наблюдалось. Рекорды прогрева воды в Финском заливе не были перекрыты, здесь максимальные значения были зафиксированы в 31 градус, в этом году такие значения не достигались", - сообщил он на пресс-конференции.
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Колесов добавил, что первые два месяца лета создали в Петербурге ряд уникальных ситуаций: в июне был побит максимальный рекорд температуры в 35,9 градуса, а в июле более 10 дней аномально жаркая погода стабильно приказывала среднесуточные значения на 7-10 градусов выше климатической нормы. Кроме того, как заметил Колесов, 23 дня подряд в Петербурге не было осадков - это тоже уникальный период для города.
"Сейчас к нам пришло похолодание, но солнца все равно много, погрев воздуха происходит до 22-25 градусов. Сегодня в ночь ждём более интенсивных осадков - ливни и грозы пройдут в Петербурге, а также 22 июля дожди должны пройти по северу Ленинградской области и задеть Петербург", - сказал синоптик.
По его прогнозу, жаркая погода в Санкт-Петербурге и Ленобласти продлится до второй-третьей декады августа, а начиная с этих выходных температура воздуха вновь начнёт повышаться до +27... +30 градусов.
 
РоссияНева (река)Финский заливЛенинградская областьОбщество
 
 
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