https://ria.ru/20210720/sankt-peterburg-1742037640.html

В Неве температура воды прогрелась до рекордных значений

В Неве температура воды прогрелась до рекордных значений - РИА Новости, 20.07.2021

В Неве температура воды прогрелась до рекордных значений

Аномально жаркая погода в июне-июле этого года в Петербурге позволила прогреться до рекордных 25 градусов воде в реке Нева, сообщил начальник городского... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T14:38

2021-07-20T14:38

2021-07-20T14:45

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нева (река)

финский залив

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июл - РИА Новости. Аномально жаркая погода в июне-июле этого года в Петербурге позволила прогреться до рекордных 25 градусов воде в реке Нева, сообщил начальник городского Гидрометцентра Александр Колесов."В Неве вода прогрелась до 25 градусов, такого ещё не наблюдалось. Рекорды прогрева воды в Финском заливе не были перекрыты, здесь максимальные значения были зафиксированы в 31 градус, в этом году такие значения не достигались", - сообщил он на пресс-конференции.Колесов добавил, что первые два месяца лета создали в Петербурге ряд уникальных ситуаций: в июне был побит максимальный рекорд температуры в 35,9 градуса, а в июле более 10 дней аномально жаркая погода стабильно приказывала среднесуточные значения на 7-10 градусов выше климатической нормы. Кроме того, как заметил Колесов, 23 дня подряд в Петербурге не было осадков - это тоже уникальный период для города."Сейчас к нам пришло похолодание, но солнца все равно много, погрев воздуха происходит до 22-25 градусов. Сегодня в ночь ждём более интенсивных осадков - ливни и грозы пройдут в Петербурге, а также 22 июля дожди должны пройти по северу Ленинградской области и задеть Петербург", - сказал синоптик.По его прогнозу, жаркая погода в Санкт-Петербурге и Ленобласти продлится до второй-третьей декады августа, а начиная с этих выходных температура воздуха вновь начнёт повышаться до +27... +30 градусов.

https://ria.ru/20210719/zhara-1741786874.html

россия

нева (река)

финский залив

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россия, нева (река), финский залив, ленинградская область, общество