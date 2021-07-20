"Росатом" направил предложения по развитию атомной энергетики в ЮАР
Глава Минприроды Козлов: "Росатом" направил предложения по развитию атомной энергетики в ЮАР
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛоготип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. "Росатом" намерен участвовать в развитии атомной энергетики в ЮАР, госкорпорация направила свои предложения южноафриканским партнерам, говорится в сообщении Минприроды РФ по итогам 16-го заседания смешанного межправительственного комитета по торгово-экономическому сотрудничеству между Россией и ЮАР, прошедшего в онлайн-формате.
"Госкорпорация "Росатом" уже направила свои предложения. Ждём тендер. Также ожидаем результатов проведенного в прошлом году тендера на поставку обогащенной урановой продукции до 2028 года", - приводятся в сообщении слова главы Минприроды Александра Козлова.
Уточняется, что в июне 2020 года министерство энергетики и минеральных ресурсов ЮАР запустило процедуру "запроса информации" для поиска решений развития национальной атомной программы.
В начале 2017 года сообщалось, что "Росатом" подал материалы для участия в процедурах, предшествующих тендеру на строительство новых атомных энергоблоков в ЮАР. Но в апреле 2017 года одна из судебных инстанций ЮАР признала незаконными соглашения с несколькими странами, в том числе с Россией, касающиеся сотрудничества в возможных проектах строительства АЭС. Мотивировкой этого решения стала необходимость принятия юридически более выверенных соглашений. Осенью 2017 года "Росатом" заявил, что готов возобновить переговорный процесс с ЮАР о возможности своего участия в проекте строительства новых атомных энергоблоков.
В 2019-2020 годах министерство энергетики ЮАР сообщало, что Претория планирует вернуться к рассмотрению вопроса о развитии своей ядерной энергетики за счет строительства модульных ядерных реакторов малой мощности.