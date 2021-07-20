https://ria.ru/20210720/rosatom-1742009781.html

"Росатом" направил предложения по развитию атомной энергетики в ЮАР

"Росатом" направил предложения по развитию атомной энергетики в ЮАР - РИА Новости, 20.07.2021

"Росатом" направил предложения по развитию атомной энергетики в ЮАР

"Росатом" намерен участвовать в развитии атомной энергетики в ЮАР, госкорпорация направила свои предложения южноафриканским партнерам, говорится в сообщении... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T12:36

2021-07-20T12:36

2021-07-20T12:36

россия

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

александр козлов (глава минприроды)

юар

в мире

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. "Росатом" намерен участвовать в развитии атомной энергетики в ЮАР, госкорпорация направила свои предложения южноафриканским партнерам, говорится в сообщении Минприроды РФ по итогам 16-го заседания смешанного межправительственного комитета по торгово-экономическому сотрудничеству между Россией и ЮАР, прошедшего в онлайн-формате.Уточняется, что в июне 2020 года министерство энергетики и минеральных ресурсов ЮАР запустило процедуру "запроса информации" для поиска решений развития национальной атомной программы.В начале 2017 года сообщалось, что "Росатом" подал материалы для участия в процедурах, предшествующих тендеру на строительство новых атомных энергоблоков в ЮАР. Но в апреле 2017 года одна из судебных инстанций ЮАР признала незаконными соглашения с несколькими странами, в том числе с Россией, касающиеся сотрудничества в возможных проектах строительства АЭС. Мотивировкой этого решения стала необходимость принятия юридически более выверенных соглашений. Осенью 2017 года "Росатом" заявил, что готов возобновить переговорный процесс с ЮАР о возможности своего участия в проекте строительства новых атомных энергоблоков.В 2019-2020 годах министерство энергетики ЮАР сообщало, что Претория планирует вернуться к рассмотрению вопроса о развитии своей ядерной энергетики за счет строительства модульных ядерных реакторов малой мощности.

https://ria.ru/20210611/energetika-1736637313.html

россия

юар

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россия, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), государственная корпорация по атомной энергии "росатом", александр козлов (глава минприроды), юар, в мире