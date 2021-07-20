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"Росатом" направил предложения по развитию атомной энергетики в ЮАР
"Росатом" направил предложения по развитию атомной энергетики в ЮАР - РИА Новости, 20.07.2021
"Росатом" направил предложения по развитию атомной энергетики в ЮАР
"Росатом" намерен участвовать в развитии атомной энергетики в ЮАР, госкорпорация направила свои предложения южноафриканским партнерам, говорится в сообщении... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T12:36
2021-07-20T12:36
россия
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
александр козлов (глава минприроды)
юар
в мире
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. "Росатом" намерен участвовать в развитии атомной энергетики в ЮАР, госкорпорация направила свои предложения южноафриканским партнерам, говорится в сообщении Минприроды РФ по итогам 16-го заседания смешанного межправительственного комитета по торгово-экономическому сотрудничеству между Россией и ЮАР, прошедшего в онлайн-формате.Уточняется, что в июне 2020 года министерство энергетики и минеральных ресурсов ЮАР запустило процедуру "запроса информации" для поиска решений развития национальной атомной программы.В начале 2017 года сообщалось, что "Росатом" подал материалы для участия в процедурах, предшествующих тендеру на строительство новых атомных энергоблоков в ЮАР. Но в апреле 2017 года одна из судебных инстанций ЮАР признала незаконными соглашения с несколькими странами, в том числе с Россией, касающиеся сотрудничества в возможных проектах строительства АЭС. Мотивировкой этого решения стала необходимость принятия юридически более выверенных соглашений. Осенью 2017 года "Росатом" заявил, что готов возобновить переговорный процесс с ЮАР о возможности своего участия в проекте строительства новых атомных энергоблоков.В 2019-2020 годах министерство энергетики ЮАР сообщало, что Претория планирует вернуться к рассмотрению вопроса о развитии своей ядерной энергетики за счет строительства модульных ядерных реакторов малой мощности.
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россия, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), государственная корпорация по атомной энергии "росатом", александр козлов (глава минприроды), юар, в мире
12:36 20.07.2021
 
"Росатом" направил предложения по развитию атомной энергетики в ЮАР

Глава Минприроды Козлов: "Росатом" направил предложения по развитию атомной энергетики в ЮАР

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛоготип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. "Росатом" намерен участвовать в развитии атомной энергетики в ЮАР, госкорпорация направила свои предложения южноафриканским партнерам, говорится в сообщении Минприроды РФ по итогам 16-го заседания смешанного межправительственного комитета по торгово-экономическому сотрудничеству между Россией и ЮАР, прошедшего в онлайн-формате.
"Госкорпорация "Росатом" уже направила свои предложения. Ждём тендер. Также ожидаем результатов проведенного в прошлом году тендера на поставку обогащенной урановой продукции до 2028 года", - приводятся в сообщении слова главы Минприроды Александра Козлова.
Уточняется, что в июне 2020 года министерство энергетики и минеральных ресурсов ЮАР запустило процедуру "запроса информации" для поиска решений развития национальной атомной программы.
В начале 2017 года сообщалось, что "Росатом" подал материалы для участия в процедурах, предшествующих тендеру на строительство новых атомных энергоблоков в ЮАР. Но в апреле 2017 года одна из судебных инстанций ЮАР признала незаконными соглашения с несколькими странами, в том числе с Россией, касающиеся сотрудничества в возможных проектах строительства АЭС. Мотивировкой этого решения стала необходимость принятия юридически более выверенных соглашений. Осенью 2017 года "Росатом" заявил, что готов возобновить переговорный процесс с ЮАР о возможности своего участия в проекте строительства новых атомных энергоблоков.
В 2019-2020 годах министерство энергетики ЮАР сообщало, что Претория планирует вернуться к рассмотрению вопроса о развитии своей ядерной энергетики за счет строительства модульных ядерных реакторов малой мощности.
Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
11 июня, 15:19
В РАН назвали причины, которые мешают развитию ядерной энергетики
 
РоссияМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Александр Козлов (глава Минприроды)ЮАРВ мире
 
 
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