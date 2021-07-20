Петербургский депутат Резник отказался участвовать в выборах
Петербургский депутат Резник отказался участвовать в выборах в городской парламент
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкДепутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июл - РИА Новости. Депутат законодательного собрания Петербурга Максим Резник, находящийся под домашним арестом по делу о наркотиках, сообщил об отказе от участия в предстоящих выборах в городской парламент.
"На прошлой неделе мы получили второй отказ от следователя на посещение нотариуса (для организации сбора подписей в поддержку кандидатуры Резника как самовыдвиженца – ред.). На обжалование этого решения уйдет время, которого у нас нет после отказа "Яблока" выдвинуть меня кандидатом без сбора подписей. В сложившейся ситуации продолжать избирательную кампанию — лишь оттягивать неизбежное. Поэтому, посоветовавшись с командой, я принял решение ее прекратить", - написал Резник в своем Telegram-канале.
В июне Октябрьский районный суд избрал Резнику меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца. Об этом ходатайствовало следствие. Резнику предъявлено обвинение по части 1 статьи 228 УК РФ ("незаконный оборот наркотических средств"). Санкции по этой статье предусматривают максимальное наказание до 3 лет лишения свободы. Своей вины он не признает. Санкт-Петербургский городской суд рассмотрит апелляционную жалобу на решение об избрании Резнику меры пресечения в виде домашнего ареста 4 августа.
По данным следствия, Резник не позднее 9 марта в Петербурге незаконно приобрел для личного потребления у неустановленного лица марихуану массой 18,2 грамма. Правоохранителями проведен ряд обысков по месту жительства и регистрации Резника, после чего он был задержан.
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