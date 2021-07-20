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Содиректор "БраМос" рассказал о новых ракетах BrahMos-NG
Содиректор "БраМос" рассказал о новых ракетах BrahMos-NG - РИА Новости, 20.07.2021
Содиректор "БраМос" рассказал о новых ракетах BrahMos-NG
Новые крылатые ракеты "BrahMos-NG" (BrahMos-New Generation) значительно повысят конкурентоспособность и увеличат заказы на истребители Су-30МКИ и МиГ-29, сказал РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T09:59
2021-07-20T09:59
2021-07-20T10:03
новое оружие россии
александр максичев (содиректор "брамос" с российской стороны)
су-30мки
брамос
миг-29
безопасность
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости, Сергей Сафронов. Новые крылатые ракеты "BrahMos-NG" (BrahMos-New Generation) значительно повысят конкурентоспособность и увеличат заказы на истребители Су-30МКИ и МиГ-29, сказал в интервью РИА Новости содиректор "БраМос" с российской стороны Александр Максичев.Работы по созданию BrahMos-NG должны завершиться в 2023-2024 годах."Мы также работаем с нашими партнерами из "НПО Машиностроение" над новой авиационной версией ракеты BrahMos-NG и уверены, что как только она будет готова, ее можно будет устанавливать на Су-30МКИ и в еще гораздо больших объемах – на легких истребителях МиГ-29, что дает шанс получить просто "убийственную" комбинацию, результатом которой станут новые заказы как для "БраМос", так и для производителей самолетов. От этого выиграют все", - сказал Максичев.Ранее он сообщал, что индийский лёгкий истребитель Tejas выбран в качестве носителя для проведения испытаний этой ракеты. Этот самолёт уже пошёл в серию.Портфель заказов "БраМос" достигнет 6 миллиардов долларов к концу 2021 года.Читайте полный текст интервью Александра Максичева >>
https://ria.ru/20210720/bramos-1741957063.html
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александр максичев (содиректор "брамос" с российской стороны), су-30мки, брамос, миг-29, безопасность
09:59 20.07.2021 (обновлено: 10:03 20.07.2021)
Содиректор "БраМос" рассказал о новых ракетах BrahMos-NG
Содиректор "БраМос" Максичев: ракеты BrahMos-NG повысят конкурентоспособность СУ-30МКИ и МиГ-29
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости, Сергей Сафронов. Новые крылатые ракеты "BrahMos-NG" (BrahMos-New Generation) значительно повысят конкурентоспособность и увеличат заказы на истребители Су-30МКИ и МиГ-29, сказал в интервью РИА Новости содиректор "БраМос" с российской стороны Александр Максичев.
Работы по созданию BrahMos-NG должны завершиться в 2023-2024 годах.
"Мы также работаем с нашими партнерами из "НПО Машиностроение" над новой авиационной версией ракеты BrahMos-NG и уверены, что как только она будет готова, ее можно будет устанавливать на Су-30МКИ и в еще гораздо больших объемах – на легких истребителях МиГ-29, что дает шанс получить просто "убийственную" комбинацию, результатом которой станут новые заказы как для "БраМос", так и для производителей самолетов. От этого выиграют все", - сказал Максичев.
Ранее он сообщал, что индийский лёгкий истребитель Tejas выбран в качестве носителя для проведения испытаний этой ракеты. Этот самолёт уже пошёл в серию.
Портфель заказов "БраМос" достигнет 6 миллиардов долларов к концу 2021 года.