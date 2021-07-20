https://ria.ru/20210720/kontrakt-1741551983.html

Максичев: первый контракт на экспорт "Брамос" будет подписан очень скоро

Максичев: первый контракт на экспорт "Брамос" будет подписан очень скоро - РИА Новости, 20.07.2021

Максичев: первый контракт на экспорт "Брамос" будет подписан очень скоро

Совместное российско-индийское предприятие "Брамос" по производству одноименных крылатых ракет отмечает в этом году 20-летие первого пуска. За это время... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T10:00

2021-07-20T10:00

2021-07-20T10:00

александр максичев (содиректор "брамос" с российской стороны)

россия

брамос

индия

интервью

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741552374_0:333:3050:2048_1920x0_80_0_0_43c5b685383a519776e41960a5e4614a.jpg

Совместное российско-индийское предприятие "Брамос" по производству одноименных крылатых ракет отмечает в этом году 20-летие первого пуска. За это время компания создала линейку ракет, которыми вооружаются сегодня не только береговые войска, но и корабли, а также самолеты. В будущем ими планируется вооружить и подводные лодки. Таким образом ракета станет универсальной для всех видов Вооруженных сил Индии. О том, какие дальнейшие планы у компании, какие контракты она планирует заключить, накануне открывающего в Жуковском авиакосмического салона МАКС-2021 рассказал содиректор "Брамос" с российской стороны Александр Максичев. Беседовал руководитель профильной редакции РИА Новости Сергей Сафронов.– Александр Борисович, как идет процесс перевооружения индийских ВВС на новую авиационную крылатую ракету "Брамос"?– В течение двух-трех лет большое количество истребителей Су-30МКИ, стоящих на вооружении Военно-воздушных сил Индии, станут носителями крылатых ракет "Брамос". Сейчас эти самолеты модернизируются по плану индийских ВВС. Новая пусковая установка для этих ракет и соответствующие системы обеспечения устанавливаются на самолеты по графику. Это значительно расширит возможности ВВС Индии по поражению целей на дальние расстояния в районе Индийского океана, что является стратегически важным для нашей страны.– Насколько новые ракеты в комплексе вооружения самолета подтверждают свою эффективность?– На сегодняшний день у нас уже есть несколько Су-30МКИ с "Брамосами", дислоцированных на юге Индии. Был проведен ряд пусков по морским и наземным целям. Кроме того, была осуществлена дозаправка самолетов, оснащенных "Брамосами", в воздухе, что подтверждает точность и надежность сочетания оружия с носителем, которое не имеет аналогов в мире.– Какие новые разработки ведет компания "Брамос"?– Мы также работаем с нашими партнерами из "НПО Машиностроение" над новой авиационной версией ракеты "BrahMos-NG" (BrahMos-New Generation) и уверены, что как только она будет готова, ее можно будет устанавливать на Су-30МКИ и в еще гораздо больших объемах – на легких истребителях МиГ-29, что дает шанс получить просто "убийственную" комбинацию, результатом которой станут новые заказы как для "Брамос", так и для производителей самолетов. От этого выиграют все.– Компания "Брамос" ранее заявляла о планирующемся скором подписании первого контракта на ракеты "Брамос". На каком этапе находятся переговоры с потенциальным заказчиком?– Экспорт вооружений является прерогативой правительства – власти Индии и России официально объявят о первом экспортном контракте, как только он будет подписан. Компания работает над этим и полностью готова обеспечить запросы инозаказчиков по мере их поступления.В то же время с разрешения двух правительств мы продвигаемся в данном направлении. Что касается возможности заключения первого экспортного контракта на ракеты "Брамос", нам удалось договориться о многом. Тем не менее для финализации соглашения необходима очная встреча на уровне властей, которая должна пройти, как только ситуация с пандемией улучшится. Можем сказать, что контракт находится на финальной стадии согласования и очень скоро будет подписан.– Каков портфель заказов компании "Брамос" на сегодня?– Портфель заказов "Брамос" достигнет шести миллиардов долларов к концу 2021 года. Компания "Брамос" была создана в 1998 году с акционерным капиталом 300 миллионов долларов, а первый пуск ракеты был проведен в 2001 году. Сегодня мы празднуем 20 лет с того дня и с гордостью отмечаем, что наше совместное предприятие стало основой для российско-индийского индустриального консорциума, в который сегодня входят 205 предприятий-производителей различных систем и подсистем, которые дают рабочие места более 20 тысячам человек. Портфель заказов составляет более шести миллиардов долларов, и мы надеемся на его рост благодаря новым заказам, включая экспортные. Ни одно международное предприятие, специализирующееся на создании ракетных систем, не достигло подобных результатов, что само по себе говорит об уровне доверия и сотрудничества, достигнутом двумя нашими странами.

https://ria.ru/20210716/tank-1741485091.html

https://ria.ru/20210716/samolet-1741462870.html

https://ria.ru/20210714/shoygu-1741267453.html

россия

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр максичев (содиректор "брамос" с российской стороны), россия, брамос, индия, интервью