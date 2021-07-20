https://ria.ru/20210720/rak-1741956443.html

Врач назвал распространенную ошибку, которая может привести к раку

Врач назвал распространенную ошибку, которая может привести к раку - РИА Новости, 20.07.2021

Врач назвал распространенную ошибку, которая может привести к раку

Главный стоматолог Санкт-Петербурга Андрей Яременко в беседе с порталом "Доктор Питер" рассказал, что возникший из-за неправильной чистки зубов кариес может... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T02:23

2021-07-20T02:23

2021-07-20T02:23

андрей яременко

онкология

рак

здоровье

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Главный стоматолог Санкт-Петербурга Андрей Яременко в беседе с порталом "Доктор Питер" рассказал, что возникший из-за неправильной чистки зубов кариес может привести к развитию онкологических заболеваний.Он также отметил, что осложнения от нелеченого кариеса могут также привести к бактериальному эндокардиту — приобретенному пороку сердца, заболеваниям гайморовых пазух и гнойным воспалениям мягких тканей.Яременко также назвал самые распространенных ошибки при чистке зубов. Так, медик призвал чистить зубы минимум два раза в день, с утра делать это после завтрака, не использовать ополаскиватели для рта вместо чистки зубов, уделять на гигиену не менее 15-20 минут, правильно подбирать зубные щетки по жесткости и менять их максимум раз в три месяца.Также Яременко предостерег от использования зубных порошков, а правильную пасту должен подобрать гигиенист, подчеркнул медик. К гигиенисту следует ходить раз в полгода для профессиональной чистки зубов, советует Яременко.

https://ria.ru/20210719/rak-1741789042.html

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андрей яременко, онкология, рак, здоровье, санкт-петербург, общество