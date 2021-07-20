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Врач назвал распространенную ошибку, которая может привести к раку
Врач назвал распространенную ошибку, которая может привести к раку - РИА Новости, 20.07.2021
Врач назвал распространенную ошибку, которая может привести к раку
Главный стоматолог Санкт-Петербурга Андрей Яременко в беседе с порталом "Доктор Питер" рассказал, что возникший из-за неправильной чистки зубов кариес может... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T02:23
2021-07-20T02:23
андрей яременко
онкология
рак
здоровье
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Главный стоматолог Санкт-Петербурга Андрей Яременко в беседе с порталом "Доктор Питер" рассказал, что возникший из-за неправильной чистки зубов кариес может привести к развитию онкологических заболеваний.Он также отметил, что осложнения от нелеченого кариеса могут также привести к бактериальному эндокардиту — приобретенному пороку сердца, заболеваниям гайморовых пазух и гнойным воспалениям мягких тканей.Яременко также назвал самые распространенных ошибки при чистке зубов. Так, медик призвал чистить зубы минимум два раза в день, с утра делать это после завтрака, не использовать ополаскиватели для рта вместо чистки зубов, уделять на гигиену не менее 15-20 минут, правильно подбирать зубные щетки по жесткости и менять их максимум раз в три месяца.Также Яременко предостерег от использования зубных порошков, а правильную пасту должен подобрать гигиенист, подчеркнул медик. К гигиенисту следует ходить раз в полгода для профессиональной чистки зубов, советует Яременко.
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андрей яременко, онкология, рак, здоровье, санкт-петербург, общество
02:23 20.07.2021
 
Врач назвал распространенную ошибку, которая может привести к раку

Стоматолог Яременко заявил, что кариес может привести к раку

© Depositphotos / vitanovskiРаковые клетки
Раковые клетки - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© Depositphotos / vitanovski
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Главный стоматолог Санкт-Петербурга Андрей Яременко в беседе с порталом "Доктор Питер" рассказал, что возникший из-за неправильной чистки зубов кариес может привести к развитию онкологических заболеваний.

"Одна из главных функций иммунитета — "отлавливать" опухолевые клетки-мутанты, которые ежесекундно рождаются в организме каждого из нас. Здоровая иммунная система обычно с этой задачей справляется быстро, но если ее силы будут уходить на борьбу с инфекцией от "гнилых" зубов — то клетки-мутанты "останутся без присмотра", что может спровоцировать развитие рака", — рассказал Яременко.

Он также отметил, что осложнения от нелеченого кариеса могут также привести к бактериальному эндокардиту — приобретенному пороку сердца, заболеваниям гайморовых пазух и гнойным воспалениям мягких тканей.
Яременко также назвал самые распространенных ошибки при чистке зубов. Так, медик призвал чистить зубы минимум два раза в день, с утра делать это после завтрака, не использовать ополаскиватели для рта вместо чистки зубов, уделять на гигиену не менее 15-20 минут, правильно подбирать зубные щетки по жесткости и менять их максимум раз в три месяца.
Также Яременко предостерег от использования зубных порошков, а правильную пасту должен подобрать гигиенист, подчеркнул медик. К гигиенисту следует ходить раз в полгода для профессиональной чистки зубов, советует Яременко.
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