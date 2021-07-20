https://ria.ru/20210720/puteshestviya-1742034672.html

Эксперты рассказали, какие ограничения действуют для туристов в регионах

Эксперты рассказали, какие ограничения действуют для туристов в регионах - РИА Новости, 20.07.2021

Эксперты рассказали, какие ограничения действуют для туристов в регионах

Определены антиковидные ограничения, действующие в российских регионах на туробъектах, в культурных учреждениях и заведениях общепита, сообщает АТОР. РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T20:56

2021-07-20T20:56

2021-07-20T20:56

республика бурятия

владимирская область

калининградская область

иркутская область

астраханская область

туризм

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Определены антиковидные ограничения, действующие в российских регионах на туробъектах, в культурных учреждениях и заведениях общепита, сообщает АТОР.Адыгея. С 19 июля заселение в гостиницы возможно при наличии справки о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста на коронавирус или справки о перенесенном заболевании. Массовые мероприятия запрещены, свадьбы — тоже.Архангельская область. На Соловки нельзя попасть без ПЦР-теста, справки об антителах или сертификата о вакцинации.Астраханская область. С 8 августа при заселении в санаторий, гостиницу или турбазу нужен сертификат о полной вакцинации, ПЦР-тест с отрицательным результатом или справка о перенесенном COVID-19. С 12 июля рестораны и кафе работают до 23 часов, а с 8 августа посещать кафе и заведения культуры смогут только подтвердившие антиковидный статус граждане.Бурятия. Остановиться в отеле можно, подтвердив антиковидный статус. Заведения общепита открыты до 22 часов, а музеи можно посещать группами не более десяти человек. Массовые мероприятия запрещены.Владимирская область. С 15 июля остановиться в гостинице можно только с ПЦР-тестом или с сертификатом о вакцинации. Для посещения кафе и предприятия сферы услуг к вышеперечисленным документам подойдет и справка о перенесенном заболевании.Волгоградская область. С 12 июля для заселения в пансионат и санаторий требуется сертификат о вакцинации или документ с результатами исследований на наличие антител. Эти же документы (или ПЦР-тест, или справка о перенесенной болезни) вместе с паспортом являются пропуском для входа в кафе и музеи.Дагестан. С 18 июня переночевать в любом объекте размещение возможно только подтвердив свой антиковидный статус.Иркутская область. Заселение в гостиницы возможно при предъявлении ПЦР-теста на коронавирус или прививочного сертификата.Калининградская область. С 17 июня запрещено размещение организованных тургрупп детей, прибывающих из других регионов. С 1 июля в экскурсионные автобусы допускаются только туристы с ПЦР-тестом, действительным в течение 72 часов до начала экскурсии (не тура) или сертификатом о вакцинации.Камчатский край. С 15 июля все туристы, прибывающие на Камчатку, должны предоставить результаты ПЦР-тестирования или справку о вакцинации. До конца июля досуговые заведения закрыты, а кафе работают до 23 часов.Карелия. С 15 июля размещение возможно только для привитых гостей или представивших отрицательный ПЦР-тест.Краснодарский край. В июле при заселении туристам потребуется один из документов: сертификат о вакцинации, справка с отрицательным результатом ПЦР-теста или о перенесенном в последние полгода заболевании. С 1 августа к этому перечню можно добавить также заключение врача, не рекомендующего прививаться, а также обязательно ПЦР-тест.Севастополь. С 16 июля размещение в гостиницах для лиц старше 18 лет возможно только по справке о наличии антител, выданной не позднее чем за 30 дней до заселения, или по документу о вакцинации от коронавируса. До 31 июля кафе будут работать до 23 часов, а число участников экскурсии ограничено 30 процентами от обычной вместимости.

https://ria.ru/20201007/astrakhan-1578284076.html

https://ria.ru/20200409/1569633223.html

https://ria.ru/20200924/volgograd-1577562220.html

https://ria.ru/20210720/vladimir-1741892498.html

https://ria.ru/20210719/osetiya-1741079317.html

https://ria.ru/20210714/suzdal-1740384667.html

https://ria.ru/20210716/plyazhi-1741409776.html

https://ria.ru/20190818/1557492966.html

республика бурятия

владимирская область

калининградская область

иркутская область

астраханская область

соловки

волгоградская область

костромская область

камчатский край

севастополь

краснодарский край

республика карелия

республика адыгея

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