Пушков дал совет Пентагону после испытаний "Циркона"
Сенатор Алексей Пушков дал совет Пентагону после испытаний российской гиперзвуковой ракеты "Циркон"
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Telegram реакцию представителя Пентагона Джона Кирби на испытания ракеты "Циркон".
Сенатор посоветовал Вашингтону перестать изображать из себя оскорбленную невинность и обратить вопрос о причинах создания Россией новейших систем вооружения к самим себе.
"Целенаправленное приближение НАТО к границам России, курс на военное освоение территории Украины, переброска американских войск в соседние с Россией страны, размещение в них американской системы ПРО, выход США из ДРСМД, который было легко спрогнозировать уже лет 5 назад, введение против России 75 различных санкций, которые представляют собой череду актов экономической войны...Кирби об всем этом в курсе?" — задался вопросом Пушков.
Заявление представителя Пентагона прозвучало после того, как российский фрегат "Адмирал Горшков" успешно выполнил стрельбу гиперзвуковым "Цирконом" по наземной цели. Испытания прошли в Заполярье: ракету выпустили из Белого моря по мишени в Баренцевом, она преодолела более 350 километров, скорость полета составила около семи Махов. Тактико-технические характеристики оружия подтвердились.