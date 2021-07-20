https://ria.ru/20210720/pushkov-1741957197.html

Пушков дал совет Пентагону после испытаний "Циркона"

Пушков дал совет Пентагону после испытаний "Циркона" - РИА Новости, 20.07.2021

Пушков дал совет Пентагону после испытаний "Циркона"

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Telegram реакцию представителя Пентагона Джона Кирби на испытания ракеты "Циркон". РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T03:30

2021-07-20T03:30

2021-07-20T03:30

россия

циркон

белое море

джон кирби

министерство обороны сша

алексей пушков

вашингтон (город)

сша

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Telegram реакцию представителя Пентагона Джона Кирби на испытания ракеты "Циркон".Ранее спикер американского министерства обороны заявил на брифинге, что США рассматривают новейшие российские разработки в области гиперзвукового оружия как "потенциально дестабилизирующий фактор".Сенатор посоветовал Вашингтону перестать изображать из себя оскорбленную невинность и обратить вопрос о причинах создания Россией новейших систем вооружения к самим себе.Заявление представителя Пентагона прозвучало после того, как российский фрегат "Адмирал Горшков" успешно выполнил стрельбу гиперзвуковым "Цирконом" по наземной цели. Испытания прошли в Заполярье: ракету выпустили из Белого моря по мишени в Баренцевом, она преодолела более 350 километров, скорость полета составила около семи Махов. Тактико-технические характеристики оружия подтвердились.

https://ria.ru/20210719/tsirkon-1741838836.html

россия

белое море

вашингтон (город)

сша

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россия, циркон, белое море, джон кирби, министерство обороны сша, алексей пушков, вашингтон (город), сша