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Пушков дал совет Пентагону после испытаний "Циркона"
Пушков дал совет Пентагону после испытаний "Циркона" - РИА Новости, 20.07.2021
Пушков дал совет Пентагону после испытаний "Циркона"
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Telegram реакцию представителя Пентагона Джона Кирби на испытания ракеты "Циркон". РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T03:30
2021-07-20T03:30
россия
циркон
белое море
джон кирби
министерство обороны сша
алексей пушков
вашингтон (город)
сша
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Telegram реакцию представителя Пентагона Джона Кирби на испытания ракеты "Циркон".Ранее спикер американского министерства обороны заявил на брифинге, что США рассматривают новейшие российские разработки в области гиперзвукового оружия как "потенциально дестабилизирующий фактор".Сенатор посоветовал Вашингтону перестать изображать из себя оскорбленную невинность и обратить вопрос о причинах создания Россией новейших систем вооружения к самим себе.Заявление представителя Пентагона прозвучало после того, как российский фрегат "Адмирал Горшков" успешно выполнил стрельбу гиперзвуковым "Цирконом" по наземной цели. Испытания прошли в Заполярье: ракету выпустили из Белого моря по мишени в Баренцевом, она преодолела более 350 километров, скорость полета составила около семи Махов. Тактико-технические характеристики оружия подтвердились.
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россия, циркон, белое море, джон кирби, министерство обороны сша, алексей пушков, вашингтон (город), сша
03:30 20.07.2021
 
Пушков дал совет Пентагону после испытаний "Циркона"

Сенатор Алексей Пушков дал совет Пентагону после испытаний российской гиперзвуковой ракеты "Циркон"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков
Председатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Telegram реакцию представителя Пентагона Джона Кирби на испытания ракеты "Циркон".
Ранее спикер американского министерства обороны заявил на брифинге, что США рассматривают новейшие российские разработки в области гиперзвукового оружия как "потенциально дестабилизирующий фактор".
Сенатор посоветовал Вашингтону перестать изображать из себя оскорбленную невинность и обратить вопрос о причинах создания Россией новейших систем вооружения к самим себе.
"Целенаправленное приближение НАТО к границам России, курс на военное освоение территории Украины, переброска американских войск в соседние с Россией страны, размещение в них американской системы ПРО, выход США из ДРСМД, который было легко спрогнозировать уже лет 5 назад, введение против России 75 различных санкций, которые представляют собой череду актов экономической войны...Кирби об всем этом в курсе?" — задался вопросом Пушков.
Заявление представителя Пентагона прозвучало после того, как российский фрегат "Адмирал Горшков" успешно выполнил стрельбу гиперзвуковым "Цирконом" по наземной цели. Испытания прошли в Заполярье: ракету выпустили из Белого моря по мишени в Баренцевом, она преодолела более 350 километров, скорость полета составила около семи Махов. Тактико-технические характеристики оружия подтвердились.
Что известно о новейшей гиперзвуковой ракете Циркон
Вчера, 13:30Инфографика
Что известно о новейшей гиперзвуковой ракете "Циркон"
 
РоссияЦирконБелое мореДжон КирбиМинистерство обороны СШААлексей ПушковВашингтон (город)США
 
 
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