https://ria.ru/20210719/tsirkon-1741946696.html

Пентагон отреагировал на испытания "Циркона"

Пентагон отреагировал на испытания "Циркона" - РИА Новости, 20.07.2021

Пентагон отреагировал на испытания "Циркона"

США рассматривают новейшие российские разработки в области гиперзвукового оружия как потенциально дестабилизирующий фактор, заявил официальный представитель... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-19T22:01

2021-07-19T22:01

2021-07-20T03:13

россия

циркон

джон кирби

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ВАШИНГТОН, 19 июл — РИА Новости. США рассматривают новейшие российские разработки в области гиперзвукового оружия как потенциально дестабилизирующий фактор, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби на брифинге. По словам Кирби, США разрабатывают гиперзвуковые ударные системы исключительно в неядерном оснащении.Заявление представителя Пентагона прозвучало после того, как российский фрегат "Адмирал Горшков" успешно выполнил стрельбу гиперзвуковым "Цирконом" по наземной цели. Испытания прошли в Заполярье: ракету выпустили из Белого моря по мишени в Баренцевом, она преодолела более 350 километров, скорость полета составила около семи Махов. Тактико-технические характеристики оружия подтвердились.Ракеты "Циркон" способны развивать скорость до девяти Махов (в девять раз выше скорости звука, более десяти тысяч километров в час), заявленная дальность — более тысячи километров.Ими планируется вооружать надводные и подводные корабли — как перспективные, так и строящиеся.В 2018 году в послании Федеральному собранию Владимир Путин сообщил о появлении у России гиперзвукового оружия — комплексов "Авангард" и "Кинжал". Позднее стало известно о разработке гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон". Параллельно российские военные ведут сразу несколько десятков проектов по гиперзвуку.США на несколько лет отстают от России и Китая в сфере разработки гиперзвукового оружия, сообщило издание Military Watch со ссылкой на отчет Исследовательской службы конгресса.

https://radiosputnik.ria.ru/20210719/giperzvuk-1741856544.html

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Стрельба гиперзвуковой ракетой "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков" Фрегат "Адмирал Горшков" из Белого моря успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой "Циркон" по наземной цели на побережье Баренцева моря (на удалении более 350 км) 2021-07-19T22:01 true PT0M44S

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россия, циркон, джон кирби, сша, в мире, министерство обороны сша