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Пентагон отреагировал на испытания "Циркона"
Пентагон отреагировал на испытания "Циркона" - РИА Новости, 20.07.2021
Пентагон отреагировал на испытания "Циркона"
США рассматривают новейшие российские разработки в области гиперзвукового оружия как потенциально дестабилизирующий фактор, заявил официальный представитель... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-19T22:01
2021-07-20T03:13
россия
циркон
джон кирби
сша
в мире
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 19 июл — РИА Новости. США рассматривают новейшие российские разработки в области гиперзвукового оружия как потенциально дестабилизирующий фактор, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби на брифинге. По словам Кирби, США разрабатывают гиперзвуковые ударные системы исключительно в неядерном оснащении.Заявление представителя Пентагона прозвучало после того, как российский фрегат "Адмирал Горшков" успешно выполнил стрельбу гиперзвуковым "Цирконом" по наземной цели. Испытания прошли в Заполярье: ракету выпустили из Белого моря по мишени в Баренцевом, она преодолела более 350 километров, скорость полета составила около семи Махов. Тактико-технические характеристики оружия подтвердились.Ракеты "Циркон" способны развивать скорость до девяти Махов (в девять раз выше скорости звука, более десяти тысяч километров в час), заявленная дальность — более тысячи километров.Ими планируется вооружать надводные и подводные корабли — как перспективные, так и строящиеся.В 2018 году в послании Федеральному собранию Владимир Путин сообщил о появлении у России гиперзвукового оружия — комплексов "Авангард" и "Кинжал". Позднее стало известно о разработке гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон". Параллельно российские военные ведут сразу несколько десятков проектов по гиперзвуку.США на несколько лет отстают от России и Китая в сфере разработки гиперзвукового оружия, сообщило издание Military Watch со ссылкой на отчет Исследовательской службы конгресса.
https://radiosputnik.ria.ru/20210719/giperzvuk-1741856544.html
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Стрельба гиперзвуковой ракетой "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков"
Фрегат "Адмирал Горшков" из Белого моря успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой "Циркон" по наземной цели на побережье Баренцева моря (на удалении более 350 км)
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россия, циркон, джон кирби, сша, в мире, министерство обороны сша
22:01 19.07.2021 (обновлено: 03:13 20.07.2021)
 
Пентагон отреагировал на испытания "Циркона"

В Пентагоне назвали гиперзвуковые ракеты "Циркон" заметной угрозой

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ВАШИНГТОН, 19 июл — РИА Новости. США рассматривают новейшие российские разработки в области гиперзвукового оружия как потенциально дестабилизирующий фактор, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби на брифинге.

"Мы в курсе заявлений президента Путина. Не буду вдаваться в подробности или анализировать его заявления. Но важно отметить, что новые российские гиперзвуковые системы — потенциально дестабилизирующий фактор и представляют заметную угрозу, потому что эти системы совместимы с ядерными", — пояснил спикер Минобороны США.

По словам Кирби, США разрабатывают гиперзвуковые ударные системы исключительно в неядерном оснащении.
Заявление представителя Пентагона прозвучало после того, как российский фрегат "Адмирал Горшков" успешно выполнил стрельбу гиперзвуковым "Цирконом" по наземной цели. Испытания прошли в Заполярье: ракету выпустили из Белого моря по мишени в Баренцевом, она преодолела более 350 километров, скорость полета составила около семи Махов. Тактико-технические характеристики оружия подтвердились.
Запуск гиперзвуковой ракеты Циркон с фрегата Адмирал Горшков в акватории Северного Ледовитого океана - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
Вчера, 14:06Сказано в эфире
"Летящая плазма". Почему гиперзвуковое оружие РФ вызвало тревогу в США
Ракеты "Циркон" способны развивать скорость до девяти Махов (в девять раз выше скорости звука, более десяти тысяч километров в час), заявленная дальность — более тысячи километров.
Ими планируется вооружать надводные и подводные корабли — как перспективные, так и строящиеся.
В 2018 году в послании Федеральному собранию Владимир Путин сообщил о появлении у России гиперзвукового оружия — комплексов "Авангард" и "Кинжал". Позднее стало известно о разработке гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон". Параллельно российские военные ведут сразу несколько десятков проектов по гиперзвуку.
США на несколько лет отстают от России и Китая в сфере разработки гиперзвукового оружия, сообщило издание Military Watch со ссылкой на отчет Исследовательской службы конгресса.
Что известно о новейшей гиперзвуковой ракете Циркон
Вчера, 13:30Инфографика
Что известно о новейшей гиперзвуковой ракете "Циркон"
 
РоссияЦирконДжон КирбиСШАВ миреМинистерство обороны США
 
 
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