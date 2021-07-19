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В США признали, что у них нет защиты от российского гиперзвукового оружия

В США признали, что у них нет защиты от российского гиперзвукового оружия - РИА Новости, 19.07.2021

В США признали, что у них нет защиты от российского гиперзвукового оружия

США беспокоит отставание от России и Китая в сфере разработки гиперзвукового оружия, пишет портал Military Watch со ссылкой на отчет Исследовательской службы... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T11:42

2021-07-19T11:42

2021-07-19T13:22

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. США беспокоит отставание от России и Китая в сфере разработки гиперзвукового оружия, пишет портал Military Watch со ссылкой на отчет Исследовательской службы конгресса.Тем временем военный бюджет Соединенных Штатов предполагает направить 3,2 миллиарда долларов на одни только исследования гиперзвукового оружия. Эта сумма превышает общие расходы на оборону подавляющего большинства стран, отмечает издание.Кроме того, в отчете выражается сожаление по поводу отсутствия у Пентагона четко определенных задач по применению гиперзвукового оружия, что вызывает сложности при его разработке.В документе также приводятся слова бывшего руководителя Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства Майкла Гриффина, который предупредил, что "Америка не обладает системами, представляющими угрозу России и Китаю, и не имеет защиты от их систем".

https://radiosputnik.ria.ru/20210719/tsirkon-1741804912.html

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россия, майкл гриффин, министерство обороны сша, конгресс сша, сша, безопасность