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В США признали, что у них нет защиты от российского гиперзвукового оружия
В США признали, что у них нет защиты от российского гиперзвукового оружия - РИА Новости, 19.07.2021
В США признали, что у них нет защиты от российского гиперзвукового оружия
США беспокоит отставание от России и Китая в сфере разработки гиперзвукового оружия, пишет портал Military Watch со ссылкой на отчет Исследовательской службы... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T11:42
2021-07-19T13:22
россия
майкл гриффин
министерство обороны сша
конгресс сша
сша
безопасность
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. США беспокоит отставание от России и Китая в сфере разработки гиперзвукового оружия, пишет портал Military Watch со ссылкой на отчет Исследовательской службы конгресса.Тем временем военный бюджет Соединенных Штатов предполагает направить 3,2 миллиарда долларов на одни только исследования гиперзвукового оружия. Эта сумма превышает общие расходы на оборону подавляющего большинства стран, отмечает издание.Кроме того, в отчете выражается сожаление по поводу отсутствия у Пентагона четко определенных задач по применению гиперзвукового оружия, что вызывает сложности при его разработке.В документе также приводятся слова бывшего руководителя Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства Майкла Гриффина, который предупредил, что "Америка не обладает системами, представляющими угрозу России и Китаю, и не имеет защиты от их систем".
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россия, майкл гриффин, министерство обороны сша, конгресс сша, сша, безопасность
11:42 19.07.2021 (обновлено: 13:22 19.07.2021)
 
В США признали, что у них нет защиты от российского гиперзвукового оружия

Отчет службы конгресса показал, что США серьезно отстали от России по гиперзвуковому оружию

© Фото : Air Force / Giancarlo CasemИспытания гиперзвуковой крылатой ракеты AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW)
Испытания гиперзвуковой крылатой ракеты AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW) - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© Фото : Air Force / Giancarlo Casem
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. США беспокоит отставание от России и Китая в сфере разработки гиперзвукового оружия, пишет портал Military Watch со ссылкой на отчет Исследовательской службы конгресса.

"Россия и Китай, вероятно, уже имеют в распоряжении гиперзвуковые планирующие летательные аппараты, оснащенные ядерными боеголовками, тогда как США пока даже не приступили к разработке подобных программ", — говорится в документе.

Тем временем военный бюджет Соединенных Штатов предполагает направить 3,2 миллиарда долларов на одни только исследования гиперзвукового оружия. Эта сумма превышает общие расходы на оборону подавляющего большинства стран, отмечает издание.
Кроме того, в отчете выражается сожаление по поводу отсутствия у Пентагона четко определенных задач по применению гиперзвукового оружия, что вызывает сложности при его разработке.
В документе также приводятся слова бывшего руководителя Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства Майкла Гриффина, который предупредил, что "Америка не обладает системами, представляющими угрозу России и Китаю, и не имеет защиты от их систем".
Пуск гиперзвуковой ракеты Циркон с борта фрегата Адмирал Горшков в Баренцевом море - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
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РоссияМайкл ГриффинМинистерство обороны СШАКонгресс СШАСШАБезопасность
 
 
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