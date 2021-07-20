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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210720/prazdnik-1741968694.html
Молитва на Курбан-байрам в Московской соборной мечети прошла без прихожан
Молитва на Курбан-байрам в Московской соборной мечети прошла без прихожан - РИА Новости, 20.07.2021
Молитва на Курбан-байрам в Московской соборной мечети прошла без прихожан
Праздничная молитва и проповедь в день жертвоприношения Курбан-байрам начались в Московской соборной мечети. РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T09:00
2021-07-20T10:13
религия и мировоззрение
религия
московская соборная мечеть
курбан-байрам
москва
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Праздничная молитва и проповедь в день жертвоприношения Курбан-байрам начались в Московской соборной мечети.Праздник жертвоприношения Курбан-байрам (Ид аль-Адха) — один из главных праздников мусульман. Он отмечается в десятый день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. Ежегодно дата праздника меняется, в 2021 году Курбан-байрам начинается 20 июля."От имени 25-миллионной мусульманской уммы хочу поздравить всех моих единоверцев, братьев и сестер, всех моих соотечественников с нашим главным праздником ислама – Курбан-байрам. Пожелать всем нам мира, милости и благословения Всевышнего Аллаха. Здоровья всем нам и да защитит и хранит нас Всевышний Господь", - сказал перед началом богослужения глава Духовного управления мусульман РФ муфтий шейх Равиль Гайнутдин.Из-за пандемии праздничное богослужение в Московской соборной мечети проходит без доступа прихожан, ведется онлайн-трансляция богослужения. В храме собралось около 80 человек – духовенство и сотрудники. Вокруг мечети выставлено оцепление, работают волонтеры. Скопления людей вокруг мечети и по периметру оцепления не наблюдается.Накануне председатель Духовного управления мусульман Москвы, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов рассказал РИА Новости, что в этом году из-за пандемии Курбан-байрам пройдет в онлайн-режиме: молитвы и проповеди в столичных мечетях проведут без прихожан, проводятся онлайн-трансляции праздничных богослужений.Он обратил внимание на то, что до пандемии на праздничную молитву в мечетях собирались десятки тысяч человек, а в Московскую соборную мечеть приходили более 100 тысяч верующих - "в таких условиях, безусловно, соблюсти противовирусные меры невозможно". В остальное время, подчеркнул он, мечети работают в штатном режиме: "доступ для верующих открыт, молитвы проводятся с соблюдением санитарных мер – дистанция, маски, на входе дезинфицируют руки".Традиционно в праздник жертвоприношения совершается ритуальное заклание животных. По словам Аляутдинова, "процесс заклания организуется только за чертой города". Также он призвал верующих "соблюдать все необходимые меры, не собираться большими группами".Также о закрытии Санкт-Петербургских мечетей для прихожан на Курбан-байрам ранее объявили в Духовном управлении мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Запада.
https://ria.ru/20210720/prazdnik-1741823522.html
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религия, московская соборная мечеть, курбан-байрам, москва
09:00 20.07.2021 (обновлено: 10:13 20.07.2021)
 
Молитва на Курбан-байрам в Московской соборной мечети прошла без прихожан

Праздничная молитва и проповедь на Курбан-байрам прошла в Московской соборной мечети без прихожан

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПразднование Курбан-Байрама в Москве
Празднование Курбан-Байрама в Москве - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Праздничная молитва и проповедь в день жертвоприношения Курбан-байрам начались в Московской соборной мечети.
Праздник жертвоприношения Курбан-байрам (Ид аль-Адха) — один из главных праздников мусульман. Он отмечается в десятый день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. Ежегодно дата праздника меняется, в 2021 году Курбан-байрам начинается 20 июля.
"От имени 25-миллионной мусульманской уммы хочу поздравить всех моих единоверцев, братьев и сестер, всех моих соотечественников с нашим главным праздником ислама – Курбан-байрам. Пожелать всем нам мира, милости и благословения Всевышнего Аллаха. Здоровья всем нам и да защитит и хранит нас Всевышний Господь", - сказал перед началом богослужения глава Духовного управления мусульман РФ муфтий шейх Равиль Гайнутдин.
Из-за пандемии праздничное богослужение в Московской соборной мечети проходит без доступа прихожан, ведется онлайн-трансляция богослужения. В храме собралось около 80 человек – духовенство и сотрудники. Вокруг мечети выставлено оцепление, работают волонтеры. Скопления людей вокруг мечети и по периметру оцепления не наблюдается.
Накануне председатель Духовного управления мусульман Москвы, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов рассказал РИА Новости, что в этом году из-за пандемии Курбан-байрам пройдет в онлайн-режиме: молитвы и проповеди в столичных мечетях проведут без прихожан, проводятся онлайн-трансляции праздничных богослужений.
Верующие на богослужении в честь праздника Курбан-байрам в Московской соборной мечети - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
Вчера, 00:47
Курбан-байрам — мусульманский праздник жертвоприношения
Он обратил внимание на то, что до пандемии на праздничную молитву в мечетях собирались десятки тысяч человек, а в Московскую соборную мечеть приходили более 100 тысяч верующих - "в таких условиях, безусловно, соблюсти противовирусные меры невозможно". В остальное время, подчеркнул он, мечети работают в штатном режиме: "доступ для верующих открыт, молитвы проводятся с соблюдением санитарных мер – дистанция, маски, на входе дезинфицируют руки".
"Прихожане смогут зайти в (Московскую соборную) мечеть лишь днем, к полуденной молитве. А на праздничную - доступа в мечеть нет. Подступы к мечети будут перекрыты, и людей будут заблаговременно при выходе из метро предупреждать. Будет несколько сотен волонтеров, которые заблаговременно будут людей оповещать о том, что мечеть на праздничный намаз закрыта, и намаз будет проходить в онлайн-режиме", - сказал Аляутдинов.
Традиционно в праздник жертвоприношения совершается ритуальное заклание животных. По словам Аляутдинова, "процесс заклания организуется только за чертой города". Также он призвал верующих "соблюдать все необходимые меры, не собираться большими группами".
Также о закрытии Санкт-Петербургских мечетей для прихожан на Курбан-байрам ранее объявили в Духовном управлении мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Запада.
Баран для жертвоприношения в мусульманский праздник Курбан-Байрам - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
14 июля, 17:29Религия и мировоззрение
Муфтии рассказали об особенностях Курбан-байрама для россиян в этом году
 
Религия и мировоззрениеРелигияМосковская соборная мечетьКурбан-байрамМосква
 
 
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