https://ria.ru/20210720/prazdnik-1741968694.html

Молитва на Курбан-байрам в Московской соборной мечети прошла без прихожан

Молитва на Курбан-байрам в Московской соборной мечети прошла без прихожан - РИА Новости, 20.07.2021

Молитва на Курбан-байрам в Московской соборной мечети прошла без прихожан

Праздничная молитва и проповедь в день жертвоприношения Курбан-байрам начались в Московской соборной мечети. РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T09:00

2021-07-20T09:00

2021-07-20T10:13

религия и мировоззрение

религия

московская соборная мечеть

курбан-байрам

москва

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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Праздничная молитва и проповедь в день жертвоприношения Курбан-байрам начались в Московской соборной мечети.Праздник жертвоприношения Курбан-байрам (Ид аль-Адха) — один из главных праздников мусульман. Он отмечается в десятый день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. Ежегодно дата праздника меняется, в 2021 году Курбан-байрам начинается 20 июля."От имени 25-миллионной мусульманской уммы хочу поздравить всех моих единоверцев, братьев и сестер, всех моих соотечественников с нашим главным праздником ислама – Курбан-байрам. Пожелать всем нам мира, милости и благословения Всевышнего Аллаха. Здоровья всем нам и да защитит и хранит нас Всевышний Господь", - сказал перед началом богослужения глава Духовного управления мусульман РФ муфтий шейх Равиль Гайнутдин.Из-за пандемии праздничное богослужение в Московской соборной мечети проходит без доступа прихожан, ведется онлайн-трансляция богослужения. В храме собралось около 80 человек – духовенство и сотрудники. Вокруг мечети выставлено оцепление, работают волонтеры. Скопления людей вокруг мечети и по периметру оцепления не наблюдается.Накануне председатель Духовного управления мусульман Москвы, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов рассказал РИА Новости, что в этом году из-за пандемии Курбан-байрам пройдет в онлайн-режиме: молитвы и проповеди в столичных мечетях проведут без прихожан, проводятся онлайн-трансляции праздничных богослужений.Он обратил внимание на то, что до пандемии на праздничную молитву в мечетях собирались десятки тысяч человек, а в Московскую соборную мечеть приходили более 100 тысяч верующих - "в таких условиях, безусловно, соблюсти противовирусные меры невозможно". В остальное время, подчеркнул он, мечети работают в штатном режиме: "доступ для верующих открыт, молитвы проводятся с соблюдением санитарных мер – дистанция, маски, на входе дезинфицируют руки".Традиционно в праздник жертвоприношения совершается ритуальное заклание животных. По словам Аляутдинова, "процесс заклания организуется только за чертой города". Также он призвал верующих "соблюдать все необходимые меры, не собираться большими группами".Также о закрытии Санкт-Петербургских мечетей для прихожан на Курбан-байрам ранее объявили в Духовном управлении мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Запада.

https://ria.ru/20210720/prazdnik-1741823522.html

https://ria.ru/20210714/zhervta-1741269021.html

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религия, московская соборная мечеть, курбан-байрам, москва