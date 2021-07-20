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Что такое понятийное мышление и почему для ребенка это важный навык

Что такое понятийное мышление и почему для ребенка это важный навык - РИА Новости, 20.07.2021

Что такое понятийное мышление и почему для ребенка это важный навык

"Новомодное стремление "насытить" ребенка различными навыками ни к чему хорошему не ведет. Самое важное в его развитии - это понятийное и вербальное мышление" - говорят эксперты выпуска. Как и в каком возрасте оно формируется у детей? Что это вообще такое и зачем нужно? И главный вопрос для родителей - как его развить?

2021-07-20T11:00

2021-07-20T11:00

2021-07-20T11:16

детские вопросы

это надолго

воспитание детей

подкаст

психология

дети

общество

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Что такое понятийное мышление и почему для ребенка это важный навык "Новомодное стремление "насытить" ребенка различными навыками ни к чему хорошему не ведет. Самое важное в его развитии - это понятийное и вербальное мышление" - говорят эксперты выпуска. Как и в каком возрасте оно формируется у детей? Что это вообще такое и зачем нужно? И главный вопрос для родителей - как его развить? audio/mpeg

Что такое понятийное мышление и почему для ребенка это важный навык "Новомодное стремление "насытить" ребенка различными навыками ни к чему хорошему не ведет. Самое важное в его развитии - это понятийное и вербальное мышление" - говорят эксперты выпуска. Как и в каком возрасте оно формируется у детей? Что это вообще такое и зачем нужно? И главный вопрос для родителей - как его развить? audio/mpeg

Что такое понятийное мышление? Как и во сколько лет оно развивается? Рассказывают эволюционный психолог, заведующий центром биопсихологических исследований Московского института психоанализа Иван Хватов и директор института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования Наталья Агре.01:20 Простыми словами: что такое понятийное мышление и зачем оно нужно?07:50 В каком возрасте формируется понятийное вербальное мышление?09:30 "Новомодное стремление насытить ребенка различными навыками не нужно"12:05 "Чтобы формировать понятийное мышление мы должны давать ребенку обратные реакции, а не приходить домой с работы, а он что подцепил, то подцепил"14:40 Достаточно ли детского сада и школы?15:40 "Мы плохо умеем общаться с детьми. Не потому что мы плохие люди, а потому что этому нужно учиться"22:30 "Я предпочитаю определять уровень интеллекта человека не по результатам теста на IQ, а по выражению лица"22:49 Как проверить у своего ребенка уровень развития понятийного мышления21:30 Упражнения, развивающие понятийное мышлениеЭпизоды "Это надолго" обычно выходят по вторникам.Пожалуйста, поделитесь с нами впечатлениями от этого подкаста.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Ведущие: Андрей Терешко, Юлия МирейМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

детские вопросы, аудио, воспитание детей, подкаст, психология, дети, общество