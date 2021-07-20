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Наука
https://ria.ru/20210720/polety-1742097967.html
Безос поделился впечатлениями от полета в космос
Безос поделился впечатлениями от полета в космос - РИА Новости, 20.07.2021
Безос поделился впечатлениями от полета в космос
Джефф Безос на пресс-конференции по итогам первого пилотируемого полета в космос на корабле New Shepard рассказал его подробности. РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T19:27
2021-07-20T23:11
илон маск
луна
virgin galactic
атлантический океан
spacex
ричард брэнсон
наука
blue origin
джефф безос
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ВАШИНГТОН, 20 июл — РИА Новости. Джефф Безос на пресс-конференции по итогам первого пилотируемого полета в космос на корабле New Shepard рассказал его подробности.На борту находились сам владелец компании Blue Origin, его брат Марк, а также 82-летняя пилот Уолли Фанк и 18-летний житель Нидерландов Оливер Дэмен, которые стали самым пожилым и самым молодым из людей, побывавших в космосе. Весь полет продолжался десять минут 28 секунд. Капсула достигла высоты 107 километров, преодолев линию Кармана, считающуюся границей космоса."Как это было? "О боже!.. Это превзошло мои ожидания, а у меня были большие ожидания!" — воскликнул предприниматель.Помимо людей, в космосе на New Shepard побывали несколько реликвий, связанных с историей авиации, в том числе летные очки Амелии Эрхарт, первой женщины-пилота, пересекшей Атлантический океан, и кусочек материи крыла первого самолета братьев Райт.Безос, основавший компанию Blue Origin в 2000 году, признался, что хотел бы повторить полет."Да, черт побери! Сколько времени занимает заправка этой штуки?" — ответил богатейший человек мире на вопрос, хочет ли он полететь снова.Он подтвердил, что до конца года компания совершит еще два пилотируемых полета корабля New Shepard."Сейчас полученные от частных заявок суммы уже приближаются к 100 миллионам долларов, спрос очень большой", — сказал Безос.О желании вновь полететь в космос заявила и Уолли Фанк.По ее словам, единственным сожалением было то, что кабина корабля маловата, чтобы четверо взрослых людей в полной мере насладились состоянием невесомости."Я могла бы кувыркаться больше", — сказала она.Ее коллеги по полету рассказали, что Фанк, которая мечтала о полете в космос с 1961 года, когда принимала участие в нереализованной программе подготовки женщин-астронавтов "Меркурий 13", меньше всех нервничала при подготовке к полету и больше всех торопилась туда.New Shepard — многоразовый корабль, способный доставлять экипаж на высоту около 105 километров. Полет продолжается примерно 11 минут, в течение трех-четырех минут экипаж испытывает невесомость.Blue Origin стала третьей частной американской частной компанией, которая осуществила полет человека в космос. Единственной, осуществляющей полеты на орбиту сегодня является принадлежащая Илону Маску SpaceX, принадлежащая Безосу Blue Origin планирует коммерческие суборбитальные полеты и работает над возможностью создания корабля для полетов на Луну, принадлежащая британцу Ричарду Брэнсону Virgin Galactic готовится к началу коммерческих полетов на границу с космосом. Брэнсон совершил полет на своем аппарате Unity в начале июля.
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илон маск, луна, virgin galactic, атлантический океан, spacex, ричард брэнсон, blue origin, джефф безос, космос - риа наука, в мире
19:27 20.07.2021 (обновлено: 23:11 20.07.2021)
 
Безос поделился впечатлениями от полета в космос

Глава компании Безос: полет в космос на New Shepard превзошел мои ожидания

© AP Photo / Tony GutierrezМногоразовый космический корабль New Shepard с Джеффом Безосом на борту во время первого пилотируемого полета
Многоразовый космический корабль New Shepard с Джеффом Безосом на борту во время первого пилотируемого полета - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© AP Photo / Tony Gutierrez
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ВАШИНГТОН, 20 июл — РИА Новости. Джефф Безос на пресс-конференции по итогам первого пилотируемого полета в космос на корабле New Shepard рассказал его подробности.
На борту находились сам владелец компании Blue Origin, его брат Марк, а также 82-летняя пилот Уолли Фанк и 18-летний житель Нидерландов Оливер Дэмен, которые стали самым пожилым и самым молодым из людей, побывавших в космосе. Весь полет продолжался десять минут 28 секунд. Капсула достигла высоты 107 километров, преодолев линию Кармана, считающуюся границей космоса.
"Как это было? "О боже!.. Это превзошло мои ожидания, а у меня были большие ожидания!" — воскликнул предприниматель.
Помимо людей, в космосе на New Shepard побывали несколько реликвий, связанных с историей авиации, в том числе летные очки Амелии Эрхарт, первой женщины-пилота, пересекшей Атлантический океан, и кусочек материи крыла первого самолета братьев Райт.
Безос, основавший компанию Blue Origin в 2000 году, признался, что хотел бы повторить полет.
"Да, черт побери! Сколько времени занимает заправка этой штуки?" — ответил богатейший человек мире на вопрос, хочет ли он полететь снова.
"Лучший день в жизни": миллиардер Джефф Безос слетал в космос
© AP Photo / Tony Gutierrez

Корабль стартовал в 16:12 по московскому времени с площадки Blue Origin в Техасе.

Старт многоразового космического корабля New Shepard с Джеффом Безосом на борту
1 из 10

Корабль стартовал в 16:12 по московскому времени с площадки Blue Origin в Техасе.

© AP Photo / Tony Gutierrez
© AFP 2021 / Blue Origin

На границу с космосом отправились основатель Amazon и Blue Origin Джефф Безос, его брат Марк, 82-летняя летчица Уэлли Фанк и 18-летний турист из Голландии Оливер Дэмен.

Уэлли Фанк, Оливер Дэмен, Джефф Безос и его брат Марк перед стартом стартом многоразового корабля New Shepard
2 из 10

На границу с космосом отправились основатель Amazon и Blue Origin Джефф Безос, его брат Марк, 82-летняя летчица Уэлли Фанк и 18-летний турист из Голландии Оливер Дэмен.

© AFP 2021 / Blue Origin
© AFP 2021 / JOE RAEDLE

Хотя это уже 16-й запуск New Shepard, с людьми на борту корабль отправился в полет впервые.

Люди смотрят трансляцию запуска многоразового космического корабля New Shepard
3 из 10

Хотя это уже 16-й запуск New Shepard, с людьми на борту корабль отправился в полет впервые.

© AFP 2021 / JOE RAEDLE
© REUTERS / Blue Origin

Джефф Безос и его брат Марк перед стартом.

Джефф Безос и его брат Марк перед стартом стартом многоразового корабля New Shepard
4 из 10

Джефф Безос и его брат Марк перед стартом.

© REUTERS / Blue Origin
© AFP 2021 / Blue Origin

Весь полет продолжался десять минут 28 секунд.

Многоразовый корабль New Shepard перед стартом
5 из 10

Весь полет продолжался десять минут 28 секунд.

© AFP 2021 / Blue Origin
© AP Photo / Tony Gutierrez

Ракета поднялась на высоту 107 километров, преодолев рубеж космоса.

Многоразовый космический корабль New Shepard с Джеффом Безосом на борту во время первого пилотируемого полета
6 из 10

Ракета поднялась на высоту 107 километров, преодолев рубеж космоса.

© AP Photo / Tony Gutierrez
© REUTERS / Jeenah Moon

Во время трансляции на сайте Blue Origin было слышно, как новоиспеченные астронавты говорят: "Лучший день в жизни!"

Люди смотрят трансляцию запуска многоразового космического корабля New Shepard
7 из 10

Во время трансляции на сайте Blue Origin было слышно, как новоиспеченные астронавты говорят: "Лучший день в жизни!"

© REUTERS / Jeenah Moon
© AP Photo / Tony Gutierrez

Несколько минут экипаж провел в невесомости.

Посадка многоразового корабля New Shepard
8 из 10

Несколько минут экипаж провел в невесомости.

© AP Photo / Tony Gutierrez
© AFP 2021 / Blue Origin

Затем отделившаяся от ракеты-носителя капсула с людьми вернулась на Землю.

Посадка многоразового корабля New Shepard
9 из 10

Затем отделившаяся от ракеты-носителя капсула с людьми вернулась на Землю.

© AFP 2021 / Blue Origin
© REUTERS / Blue Origin/Handout

НАСА поздравило Blue Origin с успешным полетом и заявило о готовности к сотрудничеству с компанией.

Джефф Безос и Уэлли Фанк после полета на борту ракеты New Shepard
10 из 10

НАСА поздравило Blue Origin с успешным полетом и заявило о готовности к сотрудничеству с компанией.

© REUTERS / Blue Origin/Handout
1 из 10

Корабль стартовал в 16:12 по московскому времени с площадки Blue Origin в Техасе.

© AP Photo / Tony Gutierrez
2 из 10

На границу с космосом отправились основатель Amazon и Blue Origin Джефф Безос, его брат Марк, 82-летняя летчица Уэлли Фанк и 18-летний турист из Голландии Оливер Дэмен.

© AFP 2021 / Blue Origin
3 из 10

Хотя это уже 16-й запуск New Shepard, с людьми на борту корабль отправился в полет впервые.

© AFP 2021 / JOE RAEDLE
4 из 10

Джефф Безос и его брат Марк перед стартом.

© REUTERS / Blue Origin
5 из 10

Весь полет продолжался десять минут 28 секунд.

© AFP 2021 / Blue Origin
6 из 10

Ракета поднялась на высоту 107 километров, преодолев рубеж космоса.

© AP Photo / Tony Gutierrez
7 из 10

Во время трансляции на сайте Blue Origin было слышно, как новоиспеченные астронавты говорят: "Лучший день в жизни!"

© REUTERS / Jeenah Moon
8 из 10

Несколько минут экипаж провел в невесомости.

© AP Photo / Tony Gutierrez
9 из 10

Затем отделившаяся от ракеты-носителя капсула с людьми вернулась на Землю.

© AFP 2021 / Blue Origin
10 из 10

НАСА поздравило Blue Origin с успешным полетом и заявило о готовности к сотрудничеству с компанией.

© REUTERS / Blue Origin/Handout
Он подтвердил, что до конца года компания совершит еще два пилотируемых полета корабля New Shepard.
"Сейчас полученные от частных заявок суммы уже приближаются к 100 миллионам долларов, спрос очень большой", — сказал Безос.
О желании вновь полететь в космос заявила и Уолли Фанк.
По ее словам, единственным сожалением было то, что кабина корабля маловата, чтобы четверо взрослых людей в полной мере насладились состоянием невесомости.
"Я могла бы кувыркаться больше", — сказала она.
Ее коллеги по полету рассказали, что Фанк, которая мечтала о полете в космос с 1961 года, когда принимала участие в нереализованной программе подготовки женщин-астронавтов "Меркурий 13", меньше всех нервничала при подготовке к полету и больше всех торопилась туда.
New Shepard — многоразовый корабль, способный доставлять экипаж на высоту около 105 километров. Полет продолжается примерно 11 минут, в течение трех-четырех минут экипаж испытывает невесомость.
Blue Origin стала третьей частной американской частной компанией, которая осуществила полет человека в космос. Единственной, осуществляющей полеты на орбиту сегодня является принадлежащая Илону Маску SpaceX, принадлежащая Безосу Blue Origin планирует коммерческие суборбитальные полеты и работает над возможностью создания корабля для полетов на Луну, принадлежащая британцу Ричарду Брэнсону Virgin Galactic готовится к началу коммерческих полетов на границу с космосом. Брэнсон совершил полет на своем аппарате Unity в начале июля.
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