Безос поделился впечатлениями от полета в космос

Джефф Безос на пресс-конференции по итогам первого пилотируемого полета в космос на корабле New Shepard рассказал его подробности. РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T19:27

2021-07-20T19:27

2021-07-20T23:11

ВАШИНГТОН, 20 июл — РИА Новости. Джефф Безос на пресс-конференции по итогам первого пилотируемого полета в космос на корабле New Shepard рассказал его подробности.На борту находились сам владелец компании Blue Origin, его брат Марк, а также 82-летняя пилот Уолли Фанк и 18-летний житель Нидерландов Оливер Дэмен, которые стали самым пожилым и самым молодым из людей, побывавших в космосе. Весь полет продолжался десять минут 28 секунд. Капсула достигла высоты 107 километров, преодолев линию Кармана, считающуюся границей космоса."Как это было? "О боже!.. Это превзошло мои ожидания, а у меня были большие ожидания!" — воскликнул предприниматель.Помимо людей, в космосе на New Shepard побывали несколько реликвий, связанных с историей авиации, в том числе летные очки Амелии Эрхарт, первой женщины-пилота, пересекшей Атлантический океан, и кусочек материи крыла первого самолета братьев Райт.Безос, основавший компанию Blue Origin в 2000 году, признался, что хотел бы повторить полет."Да, черт побери! Сколько времени занимает заправка этой штуки?" — ответил богатейший человек мире на вопрос, хочет ли он полететь снова.Он подтвердил, что до конца года компания совершит еще два пилотируемых полета корабля New Shepard."Сейчас полученные от частных заявок суммы уже приближаются к 100 миллионам долларов, спрос очень большой", — сказал Безос.О желании вновь полететь в космос заявила и Уолли Фанк.По ее словам, единственным сожалением было то, что кабина корабля маловата, чтобы четверо взрослых людей в полной мере насладились состоянием невесомости."Я могла бы кувыркаться больше", — сказала она.Ее коллеги по полету рассказали, что Фанк, которая мечтала о полете в космос с 1961 года, когда принимала участие в нереализованной программе подготовки женщин-астронавтов "Меркурий 13", меньше всех нервничала при подготовке к полету и больше всех торопилась туда.New Shepard — многоразовый корабль, способный доставлять экипаж на высоту около 105 километров. Полет продолжается примерно 11 минут, в течение трех-четырех минут экипаж испытывает невесомость.Blue Origin стала третьей частной американской частной компанией, которая осуществила полет человека в космос. Единственной, осуществляющей полеты на орбиту сегодня является принадлежащая Илону Маску SpaceX, принадлежащая Безосу Blue Origin планирует коммерческие суборбитальные полеты и работает над возможностью создания корабля для полетов на Луну, принадлежащая британцу Ричарду Брэнсону Virgin Galactic готовится к началу коммерческих полетов на границу с космосом. Брэнсон совершил полет на своем аппарате Unity в начале июля.

