"Лучший день в жизни": миллиардер Джефф Безос слетал в космос
Корабль стартовал в 16:12 по московскому времени с площадки Blue Origin в Техасе.
Корабль стартовал в 16:12 по московскому времени с площадки Blue Origin в Техасе.
На границу с космосом отправились основатель Amazon и Blue Origin Джефф Безос, его брат Марк, 82-летняя летчица Уэлли Фанк и 18-летний турист из Голландии Оливер Дэмен.
На границу с космосом отправились основатель Amazon и Blue Origin Джефф Безос, его брат Марк, 82-летняя летчица Уэлли Фанк и 18-летний турист из Голландии Оливер Дэмен.
Хотя это уже 16-й запуск New Shepard, с людьми на борту корабль отправился в полет впервые.
Хотя это уже 16-й запуск New Shepard, с людьми на борту корабль отправился в полет впервые.
Джефф Безос и его брат Марк перед стартом.
Весь полет продолжался десять минут 28 секунд.
Ракета поднялась на высоту 107 километров, преодолев рубеж космоса.
Ракета поднялась на высоту 107 километров, преодолев рубеж космоса.
Во время трансляции на сайте Blue Origin было слышно, как новоиспеченные астронавты говорят: "Лучший день в жизни!"
Во время трансляции на сайте Blue Origin было слышно, как новоиспеченные астронавты говорят: "Лучший день в жизни!"
Несколько минут экипаж провел в невесомости.
Несколько минут экипаж провел в невесомости.
Затем отделившаяся от ракеты-носителя капсула с людьми вернулась на Землю.
НАСА поздравило Blue Origin с успешным полетом и заявило о готовности к сотрудничеству с компанией.
НАСА поздравило Blue Origin с успешным полетом и заявило о готовности к сотрудничеству с компанией.