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"Лучший день в жизни": миллиардер Джефф Безос слетал в космос
"Лучший день в жизни": миллиардер Джефф Безос слетал в космос - РИА Новости, 20.07.2021
"Лучший день в жизни": миллиардер Джефф Безос слетал в космос
Многоразовый корабль New Shepard с самым богатым на свете человеком на борту Джеффом Безосом совершил успешный суборбитальный полет. Космическое путешествие — в РИА Новости, 20.07.2021
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космос
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Многоразовый корабль New Shepard с самым богатым на свете человеком на борту Джеффом Безосом совершил успешный суборбитальный полет. Космическое путешествие — в подборке Ria.ru.
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космос, new shepard, blue origin, джефф безос, космос - риа наука, наса, фото, фото
19:40 20.07.2021 (обновлено: 21:43 20.07.2021)
 

"Лучший день в жизни": миллиардер Джефф Безос слетал в космос

Читать ria.ru в
Многоразовый корабль New Shepard с самым богатым на свете человеком на борту Джеффом Безосом совершил успешный суборбитальный полет. Космическое путешествие — в подборке Ria.ru.
© AP Photo / Tony Gutierrez

Корабль стартовал в 16:12 по московскому времени с площадки Blue Origin в Техасе.

Старт многоразового космического корабля New Shepard с Джеффом Безосом на борту
1 из 10

Корабль стартовал в 16:12 по московскому времени с площадки Blue Origin в Техасе.

© AP Photo / Tony Gutierrez
© AFP 2021 / Blue Origin

На границу с космосом отправились основатель Amazon и Blue Origin Джефф Безос, его брат Марк, 82-летняя летчица Уэлли Фанк и 18-летний турист из Голландии Оливер Дэмен.

Уэлли Фанк, Оливер Дэмен, Джефф Безос и его брат Марк перед стартом стартом многоразового корабля New Shepard
2 из 10

На границу с космосом отправились основатель Amazon и Blue Origin Джефф Безос, его брат Марк, 82-летняя летчица Уэлли Фанк и 18-летний турист из Голландии Оливер Дэмен.

© AFP 2021 / Blue Origin
© AFP 2021 / JOE RAEDLE

Хотя это уже 16-й запуск New Shepard, с людьми на борту корабль отправился в полет впервые.

Люди смотрят трансляцию запуска многоразового космического корабля New Shepard
3 из 10

Хотя это уже 16-й запуск New Shepard, с людьми на борту корабль отправился в полет впервые.

© AFP 2021 / JOE RAEDLE
© REUTERS / Blue Origin

Джефф Безос и его брат Марк перед стартом.

Джефф Безос и его брат Марк перед стартом стартом многоразового корабля New Shepard
4 из 10

Джефф Безос и его брат Марк перед стартом.

© REUTERS / Blue Origin
© AFP 2021 / Blue Origin

Весь полет продолжался десять минут 28 секунд.

Многоразовый корабль New Shepard перед стартом
5 из 10

Весь полет продолжался десять минут 28 секунд.

© AFP 2021 / Blue Origin
© AP Photo / Tony Gutierrez

Ракета поднялась на высоту 107 километров, преодолев рубеж космоса.

Многоразовый космический корабль New Shepard с Джеффом Безосом на борту во время первого пилотируемого полета
6 из 10

Ракета поднялась на высоту 107 километров, преодолев рубеж космоса.

© AP Photo / Tony Gutierrez
© REUTERS / Jeenah Moon

Во время трансляции на сайте Blue Origin было слышно, как новоиспеченные астронавты говорят: "Лучший день в жизни!"

Люди смотрят трансляцию запуска многоразового космического корабля New Shepard
7 из 10

Во время трансляции на сайте Blue Origin было слышно, как новоиспеченные астронавты говорят: "Лучший день в жизни!"

© REUTERS / Jeenah Moon
© AP Photo / Tony Gutierrez

Несколько минут экипаж провел в невесомости.

Посадка многоразового корабля New Shepard
8 из 10

Несколько минут экипаж провел в невесомости.

© AP Photo / Tony Gutierrez
© AFP 2021 / Blue Origin

Затем отделившаяся от ракеты-носителя капсула с людьми вернулась на Землю.

Посадка многоразового корабля New Shepard
9 из 10

Затем отделившаяся от ракеты-носителя капсула с людьми вернулась на Землю.

© AFP 2021 / Blue Origin
© REUTERS / Blue Origin/Handout

НАСА поздравило Blue Origin с успешным полетом и заявило о готовности к сотрудничеству с компанией.

Джефф Безос и Уэлли Фанк после полета на борту ракеты New Shepard
10 из 10

НАСА поздравило Blue Origin с успешным полетом и заявило о готовности к сотрудничеству с компанией.

© REUTERS / Blue Origin/Handout
 
КосмосNew ShepardBlue OriginДжефф БезосКосмос - РИА НаукаНАСАФото
 
 
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