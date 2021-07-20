https://ria.ru/20210720/kosmos-1742090375.html

"Лучший день в жизни": миллиардер Джефф Безос слетал в космос

"Лучший день в жизни": миллиардер Джефф Безос слетал в космос - РИА Новости, 20.07.2021

"Лучший день в жизни": миллиардер Джефф Безос слетал в космос

Многоразовый корабль New Shepard с самым богатым на свете человеком на борту Джеффом Безосом совершил успешный суборбитальный полет. Космическое путешествие — в РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T19:40

2021-07-20T19:40

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космос

new shepard

blue origin

джефф безос

космос - риа наука

наса

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Многоразовый корабль New Shepard с самым богатым на свете человеком на борту Джеффом Безосом совершил успешный суборбитальный полет. Космическое путешествие — в подборке Ria.ru.

космос

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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