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Яна Рудковская опубликовала видео со своими сыновьями от Плющенко
Яна Рудковская опубликовала видео со своими сыновьями от Плющенко - РИА Новости, 20.07.2021
Яна Рудковская опубликовала видео со своими сыновьями от Плющенко
Яна Рудковская поделилась видео со своими сыновьями от фигуриста Евгения Плющенко. Ролик она опубликовала в личном микроблоге. РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T13:46
2021-07-20T13:46
2021-07-20T13:46
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Яна Рудковская поделилась видео со своими сыновьями от фигуриста Евгения Плющенко. Ролик она опубликовала в личном микроблоге. "Мои два блондинчика и Фифа", — подписала кадры продюсер. На видео показано, как мальчики сидят рядом с карликовой собакой, которая выглядывает из рюкзака. Старший сын Рудковской и Плющенко понимает, что мама их снимает и улыбается в камеру. Продюсер и спортсмен поженились в в сентябре 2009 года. В январе 2013 у них появился сын Александр. В сентябре 2020 от суррогатной матери у супругов родился второй ребенок — мальчик, которого назвали Арсений. На днях невестка и сын Валерии разместили видео, на котором видно лицо их шестимесячной дочери.
https://ria.ru/20210618/dzhanabaeva-1737565634.html
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знаменитости, яна рудковская, евгений плющенко, дети