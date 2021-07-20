https://ria.ru/20210720/plyuschenko-1742025343.html

Яна Рудковская опубликовала видео со своими сыновьями от Плющенко

Яна Рудковская опубликовала видео со своими сыновьями от Плющенко - РИА Новости, 20.07.2021

Яна Рудковская опубликовала видео со своими сыновьями от Плющенко

Яна Рудковская поделилась видео со своими сыновьями от фигуриста Евгения Плющенко. Ролик она опубликовала в личном микроблоге. РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T13:46

2021-07-20T13:46

2021-07-20T13:46

шоубиз

знаменитости

яна рудковская

евгений плющенко

дети

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/152393/56/1523935605_0:0:1363:767_1920x0_80_0_0_06ed293b697e5126a4eb3902c228e1da.jpg

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Яна Рудковская поделилась видео со своими сыновьями от фигуриста Евгения Плющенко. Ролик она опубликовала в личном микроблоге. "Мои два блондинчика и Фифа", — подписала кадры продюсер. На видео показано, как мальчики сидят рядом с карликовой собакой, которая выглядывает из рюкзака. Старший сын Рудковской и Плющенко понимает, что мама их снимает и улыбается в камеру. Продюсер и спортсмен поженились в в сентябре 2009 года. В январе 2013 у них появился сын Александр. В сентябре 2020 от суррогатной матери у супругов родился второй ребенок — мальчик, которого назвали Арсений. На днях невестка и сын Валерии разместили видео, на котором видно лицо их шестимесячной дочери.

https://ria.ru/20210618/dzhanabaeva-1737565634.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, яна рудковская, евгений плющенко, дети