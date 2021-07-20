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Шоубиз
https://ria.ru/20210720/plyuschenko-1742025343.html
Яна Рудковская опубликовала видео со своими сыновьями от Плющенко
Яна Рудковская опубликовала видео со своими сыновьями от Плющенко - РИА Новости, 20.07.2021
Яна Рудковская опубликовала видео со своими сыновьями от Плющенко
Яна Рудковская поделилась видео со своими сыновьями от фигуриста Евгения Плющенко. Ролик она опубликовала в личном микроблоге. РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T13:46
2021-07-20T13:46
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Яна Рудковская поделилась видео со своими сыновьями от фигуриста Евгения Плющенко. Ролик она опубликовала в личном микроблоге. "Мои два блондинчика и Фифа", — подписала кадры продюсер. На видео показано, как мальчики сидят рядом с карликовой собакой, которая выглядывает из рюкзака. Старший сын Рудковской и Плющенко понимает, что мама их снимает и улыбается в камеру. Продюсер и спортсмен поженились в в сентябре 2009 года. В январе 2013 у них появился сын Александр. В сентябре 2020 от суррогатной матери у супругов родился второй ребенок — мальчик, которого назвали Арсений. На днях невестка и сын Валерии разместили видео, на котором видно лицо их шестимесячной дочери.
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знаменитости, яна рудковская, евгений плющенко, дети
13:46 20.07.2021
 

Яна Рудковская опубликовала видео со своими сыновьями от Плющенко

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПродюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко перед премьерой официального фильма Игр в Сочи "Кольца мира" в кинотеатре "Москва"
Продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко перед премьерой официального фильма Игр в Сочи Кольца мира в кинотеатре Москва - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Яна Рудковская поделилась видео со своими сыновьями от фигуриста Евгения Плющенко. Ролик она опубликовала в личном микроблоге.
"Мои два блондинчика и Фифа", — подписала кадры продюсер.
На видео показано, как мальчики сидят рядом с карликовой собакой, которая выглядывает из рюкзака. Старший сын Рудковской и Плющенко понимает, что мама их снимает и улыбается в камеру.
Продюсер и спортсмен поженились в в сентябре 2009 года. В январе 2013 у них появился сын Александр. В сентябре 2020 от суррогатной матери у супругов родился второй ребенок — мальчик, которого назвали Арсений.
На днях невестка и сын Валерии разместили видео, на котором видно лицо их шестимесячной дочери.
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ШоубизЗнаменитостиЯна РудковскаяЕвгений ПлющенкоДети
 
 
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