https://ria.ru/20210720/otstranenie-1741989488.html

В Совфеде ответили на вопрос об отстранении непривитых сотрудников

В Совфеде ответили на вопрос об отстранении непривитых сотрудников - РИА Новости, 20.07.2021

В Совфеде ответили на вопрос об отстранении непривитых сотрудников

Отстранять от работы работников ряда отраслей, отказавшихся пройти вакцинирование, позволяет Трудовой кодекс РФ, сообщила зампред комитета Совета Федерации по... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T11:15

2021-07-20T11:15

2021-07-20T11:15

распространение коронавируса

татьяна кусайко

коронавирус в россии

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совет федерации рф

общество

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Отстранять от работы работников ряда отраслей, отказавшихся пройти вакцинирование, позволяет Трудовой кодекс РФ, сообщила зампред комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач РФ Татьяна Кусайко."В случае напряженной эпидемиологической ситуации техника безопасности – норма для сохранения жизни и здоровья широкого круга граждан, что сейчас и происходит посредством вакцинации. Для этого есть законное основание", - сказала она.Сенатор пояснила, что статья 76 Трудового кодекса (ТК) РФ позволяет отстранять от работы не только в случаях, обозначенных в ТК РФ и федеральных законах, но и в рамках других нормативно-правовых актов. В данном случае действует закон о "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", сказала она.Кусайко напомнила, что вакцинация от COVID-19 включена во вторую часть национального календаря профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям."Именно поэтому в случае принятия субъектами федерации или отдельно взятым регионом постановления об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан она становится для них обязательной. Человек имеет право отказаться от вакцинации, но тогда он должен быть отстранён от работы, где есть риск заразить других людей. Вместе с тем, работник может вернуться к своей работе после окончания эпидемии или после вакцинации", - заявила Кусайко.Сенатор подчеркнула, что пока нет других способов остановить распространение инфекции, кроме вакцинации."Государство предоставляет нам возможность получить прививку бесплатно. Надо проявлять ответственность за сохранение своего здоровья, своих близких. Нужно вакцинироваться и использовать маски в общественных местах", - убеждена она.

https://ria.ru/20210625/osnovaniya-1738592734.html

https://ria.ru/20210618/otstranenie-1737503083.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна кусайко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, совет федерации рф, общество