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На МАКС-2021 впервые представят беспилотник "Орион-Э" в ударном варианте
На МАКС-2021 впервые представят беспилотник "Орион-Э" в ударном варианте - РИА Новости, 20.07.2021
На МАКС-2021 впервые представят беспилотник "Орион-Э" в ударном варианте
Россия впервые представит экспортный беспилотник "Орион-Э" в ударном варианте, рассказал в интервью РИА Новости директор Федеральной службы по... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T07:30
2021-07-20T09:08
макс-2021
россия
дмитрий шугаев
орион
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
москва
безопасность
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Россия впервые представит экспортный беспилотник "Орион-Э" в ударном варианте, рассказал в интервью РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.Премьера пройдет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021.Он добавил, что в 2019-2021 годах иностранцы заказали девять "Орионов": два — на показ и демонстрационные испытания, семь — на поставку.О старте продвижения на мировой рынок первого экспортного "Ориона" в боевой версии ранее сообщал источник РИА Новости в оборонно-промышленном комплексе. Он упоминал, что первые заявки уже поступили."Орион-Э" относится к классу средневысотных ударных БПЛА большой продолжительности полета, он может находиться в воздухе до суток.Ударный вариант оснащен универсальным комплексом авиационных средств поражения, позволяющим эффективно уничтожать как стационарные, так и движущиеся наземные цели, бронетехнику и транспорт противника, а также его живую силу. В состав оружия входят неуправляемые и корректируемые авиабомбы, а также различные управляемые ракеты. Максимальная масса боевой нагрузки беспилотника — 200 килограммов, общая масса полезной нагрузки — до 250 килограммов.В российские вооруженные силы беспилотник поставляется под наименованием "Иноходец". Его максимальная взлетная масса составляет 1150 килограммов, крейсерская скорость — 200 километров в час, максимальная высота полета — семь километров, размах крыла — 16 метров, длина — восемь метров.Выставка МАКС-2021 пройдет с 20 по 25 июля в Жуковском на территории ЛИИ имени Громова. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона, агентство Sputnik — официальным информационным партнером. Читайте полный текст интервью Дмитрия Шугаева &gt;&gt;
https://ria.ru/20210720/bpla-1741962604.html
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макс-2021, россия, дмитрий шугаев, орион, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), москва, безопасность
07:30 20.07.2021 (обновлено: 09:08 20.07.2021)
 
На МАКС-2021 впервые представят беспилотник "Орион-Э" в ударном варианте

Глава ФСВТС Шугаев рассказал, что на МАКС-2021 впервые представят БПЛА "Орион-Э" в ударном варианте

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкБеспилотный летательный аппарат "Орион-Э" на форуме "Армия-2018" в Кубинке
Беспилотный летательный аппарат Орион-Э на форуме Армия-2018 в Кубинке - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Россия впервые представит экспортный беспилотник "Орион-Э" в ударном варианте, рассказал в интервью РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.
Премьера пройдет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021.

"Ранее беспилотный комплекс предлагался на продажу только в разведывательном варианте", — уточнил собеседник агентства.

Он добавил, что в 2019-2021 годах иностранцы заказали девять "Орионов": два — на показ и демонстрационные испытания, семь — на поставку.
О старте продвижения на мировой рынок первого экспортного "Ориона" в боевой версии ранее сообщал источник РИА Новости в оборонно-промышленном комплексе. Он упоминал, что первые заявки уже поступили.
Новейший ударный беспилотник Охотник во время первого совместного полета с Су-57 - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
Вчера, 07:21
Российские БПЛА могут занять до десяти процентов рынка вооружений
"Орион-Э" относится к классу средневысотных ударных БПЛА большой продолжительности полета, он может находиться в воздухе до суток.
Ударный вариант оснащен универсальным комплексом авиационных средств поражения, позволяющим эффективно уничтожать как стационарные, так и движущиеся наземные цели, бронетехнику и транспорт противника, а также его живую силу.
В состав оружия входят неуправляемые и корректируемые авиабомбы, а также различные управляемые ракеты. Максимальная масса боевой нагрузки беспилотника — 200 килограммов, общая масса полезной нагрузки — до 250 килограммов.
В российские вооруженные силы беспилотник поставляется под наименованием "Иноходец". Его максимальная взлетная масса составляет 1150 килограммов, крейсерская скорость — 200 километров в час, максимальная высота полета — семь километров, размах крыла — 16 метров, длина — восемь метров.
Выставка МАКС-2021 пройдет с 20 по 25 июля в Жуковском на территории ЛИИ имени Громова. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона, агентство Sputnik — официальным информационным партнером.
Читайте полный текст интервью Дмитрия Шугаева >>
Посетители на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
Вчера, 01:03
Международный авиационно-космический салон МАКС
 
МАКС-2021РоссияДмитрий ШугаевОрионФедеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России)МоскваБезопасность
 
 
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