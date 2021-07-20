https://ria.ru/20210720/orion-e-1741962887.html

На МАКС-2021 впервые представят беспилотник "Орион-Э" в ударном варианте

На МАКС-2021 впервые представят беспилотник "Орион-Э" в ударном варианте - РИА Новости, 20.07.2021

На МАКС-2021 впервые представят беспилотник "Орион-Э" в ударном варианте

Россия впервые представит экспортный беспилотник "Орион-Э" в ударном варианте, рассказал в интервью РИА Новости директор Федеральной службы по... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T07:30

2021-07-20T07:30

2021-07-20T09:08

макс-2021

россия

дмитрий шугаев

орион

федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)

москва

безопасность

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Россия впервые представит экспортный беспилотник "Орион-Э" в ударном варианте, рассказал в интервью РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.Премьера пройдет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021.Он добавил, что в 2019-2021 годах иностранцы заказали девять "Орионов": два — на показ и демонстрационные испытания, семь — на поставку.О старте продвижения на мировой рынок первого экспортного "Ориона" в боевой версии ранее сообщал источник РИА Новости в оборонно-промышленном комплексе. Он упоминал, что первые заявки уже поступили."Орион-Э" относится к классу средневысотных ударных БПЛА большой продолжительности полета, он может находиться в воздухе до суток.Ударный вариант оснащен универсальным комплексом авиационных средств поражения, позволяющим эффективно уничтожать как стационарные, так и движущиеся наземные цели, бронетехнику и транспорт противника, а также его живую силу. В состав оружия входят неуправляемые и корректируемые авиабомбы, а также различные управляемые ракеты. Максимальная масса боевой нагрузки беспилотника — 200 килограммов, общая масса полезной нагрузки — до 250 килограммов.В российские вооруженные силы беспилотник поставляется под наименованием "Иноходец". Его максимальная взлетная масса составляет 1150 килограммов, крейсерская скорость — 200 километров в час, максимальная высота полета — семь километров, размах крыла — 16 метров, длина — восемь метров.Выставка МАКС-2021 пройдет с 20 по 25 июля в Жуковском на территории ЛИИ имени Громова. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона, агентство Sputnik — официальным информационным партнером. Читайте полный текст интервью Дмитрия Шугаева >>

https://ria.ru/20210720/bpla-1741962604.html

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россия

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макс-2021, россия, дмитрий шугаев, орион, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), москва, безопасность