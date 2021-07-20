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Новое оружие России
https://ria.ru/20210720/orion-1741991706.html
"Рособоронэкспорт" рассказал о контрактах на экспорт дронов "Орион"
"Рособоронэкспорт" рассказал о контрактах на экспорт дронов "Орион" - РИА Новости, 20.07.2021
"Рособоронэкспорт" рассказал о контрактах на экспорт дронов "Орион"
Россия подписала экспортные контракты на разведывательный вариант беспилотника "Орион", по ударной версии дрона идут переговоры, сообщил журналистам на... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T11:22
2021-07-20T11:22
новое оружие россии
макс-2021
рособоронэкспорт
московская область (подмосковье)
жуковский
безопасность
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Россия подписала экспортные контракты на разведывательный вариант беспилотника "Орион", по ударной версии дрона идут переговоры, сообщил журналистам на авиасалоне МАКС-2021 глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев."Подписаны контракты на разведывательные "Орионы" - и уже реализуются", - сказал Михеев.По словам главы "Рособоронэкспорта", ударные беспилотники - это, безусловно, тренд на рынке вооружений.Форум "Армия-2021" пройдет с 22 по 28 августа в Подмосковье: в центре "Патриот", на полигоне "Алабино" и аэродроме "Кубинка".Авиасалон МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона МАКС-2021, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.
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макс-2021, рособоронэкспорт, московская область (подмосковье), жуковский, безопасность
11:22 20.07.2021
 
"Рособоронэкспорт" рассказал о контрактах на экспорт дронов "Орион"

"Рособоронэкспорт": экспортные контракты на разведывательные дроны "Орион" уже реализуются

© Фото : Группа Компаний КронштадтБеспилотный летательный аппарат "Орион"
Беспилотный летательный аппарат Орион - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© Фото : Группа Компаний Кронштадт
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Россия подписала экспортные контракты на разведывательный вариант беспилотника "Орион", по ударной версии дрона идут переговоры, сообщил журналистам на авиасалоне МАКС-2021 глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.
"Подписаны контракты на разведывательные "Орионы" - и уже реализуются", - сказал Михеев.
"По ударным ведутся переговоры. Я думаю, в ближайшее время - на "Армии" или на других наших форумах - мы вам обязательно расскажем по этому проекту", - добавил он.
По словам главы "Рособоронэкспорта", ударные беспилотники - это, безусловно, тренд на рынке вооружений.
Форум "Армия-2021" пройдет с 22 по 28 августа в Подмосковье: в центре "Патриот", на полигоне "Алабино" и аэродроме "Кубинка".
Авиасалон МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона МАКС-2021, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.
Посетители на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
Вчера, 01:03
Международный авиационно-космический салон МАКС
 
Новое оружие РоссииМАКС-2021РособоронэкспортМосковская область (Подмосковье)ЖуковскийБезопасность
 
 
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