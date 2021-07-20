https://ria.ru/20210720/orion-1741991706.html

"Рособоронэкспорт" рассказал о контрактах на экспорт дронов "Орион"

"Рособоронэкспорт" рассказал о контрактах на экспорт дронов "Орион" - РИА Новости, 20.07.2021

"Рособоронэкспорт" рассказал о контрактах на экспорт дронов "Орион"

Россия подписала экспортные контракты на разведывательный вариант беспилотника "Орион", по ударной версии дрона идут переговоры, сообщил журналистам на... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T11:22

2021-07-20T11:22

2021-07-20T11:22

новое оружие россии

макс-2021

рособоронэкспорт

московская область (подмосковье)

жуковский

безопасность

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Россия подписала экспортные контракты на разведывательный вариант беспилотника "Орион", по ударной версии дрона идут переговоры, сообщил журналистам на авиасалоне МАКС-2021 глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев."Подписаны контракты на разведывательные "Орионы" - и уже реализуются", - сказал Михеев.По словам главы "Рособоронэкспорта", ударные беспилотники - это, безусловно, тренд на рынке вооружений.Форум "Армия-2021" пройдет с 22 по 28 августа в Подмосковье: в центре "Патриот", на полигоне "Алабино" и аэродроме "Кубинка".Авиасалон МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона МАКС-2021, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.

https://ria.ru/20210720/aviasalon-1741842794.html

московская область (подмосковье)

жуковский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

макс-2021, рособоронэкспорт, московская область (подмосковье), жуковский, безопасность