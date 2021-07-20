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Врач назвал последствие COVID-19, которое может остаться навсегда
Врач назвал последствие COVID-19, которое может остаться навсегда - РИА Новости, 20.07.2021
Врач назвал последствие COVID-19, которое может остаться навсегда
Пациенты, переболевшие COVID-19, могут испытывать "постковидный синдром" от трех месяцев до бесконечности. Об этом в беседе с Ura.ru рассказал врач-терапевт... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T09:04
2021-07-20T09:04
2021-07-20T13:12
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алексей водовозов
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Пациенты, переболевшие COVID-19, могут испытывать "постковидный синдром" от трех месяцев до бесконечности. Об этом в беседе с Ura.ru рассказал врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов.Он отметил, что этот синдром имеет от 20 до 60 симптомов. В частности, это слабость, головная, суставная и мышечная боль, проблемы со сном, ощущение тяжести в груди и неполного вдоха, а также депрессия, нарушение терморегуляции и снижение когнитивных функций.По словам эксперта, причина этого явления еще не известна. Для быстрого восстановления Водовозов рекомендовал увеличить физические нагрузки и заняться ходьбой.Ранее невролог Василий Грибанов посоветовал заняться лепкой, чтобы тренировать нервную систему для восстановления организма после коронавируса.
https://radiosputnik.ria.ru/20210719/koronavirus-1741872262.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, алексей водовозов, общество
09:04 20.07.2021 (обновлено: 13:12 20.07.2021)
Врач назвал последствие COVID-19, которое может остаться навсегда
Врач-терапевт Алексей Водовозов назвал последствие COVID-19, которое может длиться бесконечно