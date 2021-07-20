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Врач назвал последствие COVID-19, которое может остаться навсегда
Врач назвал последствие COVID-19, которое может остаться навсегда - РИА Новости, 20.07.2021
Врач назвал последствие COVID-19, которое может остаться навсегда
Пациенты, переболевшие COVID-19, могут испытывать "постковидный синдром" от трех месяцев до бесконечности. Об этом в беседе с Ura.ru рассказал врач-терапевт... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T09:04
2021-07-20T13:12
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
алексей водовозов
общество
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Пациенты, переболевшие COVID-19, могут испытывать "постковидный синдром" от трех месяцев до бесконечности. Об этом в беседе с Ura.ru рассказал врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов.Он отметил, что этот синдром имеет от 20 до 60 симптомов. В частности, это слабость, головная, суставная и мышечная боль, проблемы со сном, ощущение тяжести в груди и неполного вдоха, а также депрессия, нарушение терморегуляции и снижение когнитивных функций.По словам эксперта, причина этого явления еще не известна. Для быстрого восстановления Водовозов рекомендовал увеличить физические нагрузки и заняться ходьбой.Ранее невролог Василий Грибанов посоветовал заняться лепкой, чтобы тренировать нервную систему для восстановления организма после коронавируса.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, алексей водовозов, общество
09:04 20.07.2021 (обновлено: 13:12 20.07.2021)
 
Врач назвал последствие COVID-19, которое может остаться навсегда

Врач-терапевт Алексей Водовозов назвал последствие COVID-19, которое может длиться бесконечно

© Depositphotos / AndrewLozovyiРасстроенная девушка
Расстроенная девушка - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© Depositphotos / AndrewLozovyi
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Пациенты, переболевшие COVID-19, могут испытывать "постковидный синдром" от трех месяцев до бесконечности. Об этом в беседе с Ura.ru рассказал врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов.

"Очень часто у людей появляется так называемый постковидный синдром. <…> Примерно у трех четвертей переболевших он длится от четырех до 12 недель, а у остальных — от 12 недель и до бесконечности", — пояснил медик.

Он отметил, что этот синдром имеет от 20 до 60 симптомов. В частности, это слабость, головная, суставная и мышечная боль, проблемы со сном, ощущение тяжести в груди и неполного вдоха, а также депрессия, нарушение терморегуляции и снижение когнитивных функций.
По словам эксперта, причина этого явления еще не известна. Для быстрого восстановления Водовозов рекомендовал увеличить физические нагрузки и заняться ходьбой.
Ранее невролог Василий Грибанов посоветовал заняться лепкой, чтобы тренировать нервную систему для восстановления организма после коронавируса.
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19 июля, 14:56Сказано в эфире
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Алексей ВодовозовОбщество
 
 
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