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Матвиенко выразила соболезнования из-за последствий наводнения в Бельгии
Матвиенко выразила соболезнования из-за последствий наводнения в Бельгии - РИА Новости, 20.07.2021
Матвиенко выразила соболезнования из-за последствий наводнения в Бельгии
Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко выразила соболезнования в связи с трагическими последствиями наводнений в Бельгии, повлекшими за собой... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T14:37
2021-07-20T14:37
2021-07-20T14:37
валентина матвиенко
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко выразила соболезнования в связи с трагическими последствиями наводнений в Бельгии, повлекшими за собой многочисленные человеческие жертвы."От имени Совета федерации и от себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями масштабных наводнений в южных и восточных районах Бельгии. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем, кто пострадал от разгула стихии", - говорится в телеграмме, направленной Матвиенко председателю сената парламента Бельгии Стефани Д"Хозе.Четырнадцатого и пятнадцатого июля мощные ливни обрушились на южные бельгийские провинции, что привело к беспрецедентным по своим масштабам наводнениям. Согласно данным региональных властей, число жертв наводнений в Бельгии возросло до 36, порядка 70 человек числятся пропавшими без вести или не выходят на связь с родственниками.Всего в Европе из-за проливных дождей и наводнений погибшими на данный момент числятся по меньшей мере 196 человек, десятки до сих пор не выходят на связь с родственниками и объявлены пропавшими без вести.
https://radiosputnik.ria.ru/20210716/belgiya-1741609042.html
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валентина матвиенко, совет федерации рф, бельгия, в мире
Матвиенко выразила соболезнования из-за последствий наводнения в Бельгии
Спикер Совета федерации Матвиенко выразила соболезнования из-за последствий наводнения в Бельгии
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости.
Спикер Совета федерации
Валентина Матвиенко выразила соболезнования в связи с трагическими последствиями наводнений в Бельгии
, повлекшими за собой многочисленные человеческие жертвы.
"От имени Совета федерации и от себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями масштабных наводнений в южных и восточных районах Бельгии. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем, кто пострадал от разгула стихии", - говорится в телеграмме, направленной Матвиенко председателю сената парламента Бельгии Стефани Д"Хозе.
Четырнадцатого и пятнадцатого июля мощные ливни обрушились на южные бельгийские провинции, что привело к беспрецедентным по своим масштабам наводнениям. Согласно данным региональных властей, число жертв наводнений в Бельгии возросло до 36, порядка 70 человек числятся пропавшими без вести или не выходят на связь с родственниками.
Всего в Европе из-за проливных дождей и наводнений погибшими на данный момент числятся по меньшей мере 196 человек, десятки до сих пор не выходят на связь с родственниками и объявлены пропавшими без вести.