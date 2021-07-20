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Начальника ГУМВД по Ставрополью сняли с должности

Начальника ГУМВД по Ставрополью сняли с должности - РИА Новости, 20.07.2021

Начальника ГУМВД по Ставрополью сняли с должности

Начальника главного управления МВД по Ставропольскому краю Сергея Щеткина сняли с должности, сообщила журналистам официальный представитель ведомства Ирина... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T16:26

2021-07-20T16:26

2021-07-20T17:27

россия

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Начальника главного управления МВД по Ставропольскому краю Сергея Щеткина сняли с должности, сообщила журналистам официальный представитель ведомства Ирина Волк.Решение приняли по результатам прошедшей в регионе спецоперации.Сегодня стало известно о задержании нескольких подчиненных Щеткина по делу о взятках на 19 миллионов рублей.В числе фигурантов — руководитель управления ГИБДД Ставрополья Алексей Сафонов, бывший глава отдела УГИБДД Александр Аржанухин, инспектор УГИБДД Виталий Мельчиков и четверо гражданских. Следствие считает, что полковник Сафонов возглавлял преступную группу, члены которой несколько лет за деньги выдавали пропуска перевозчикам зерна и инертных материалов, что позволяло возить грузы с нарушением законодательства. По статье о взятке в особо крупном размере ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет и штраф вплоть до 70-кратного размера полученной взятки, то есть более 1,3 миллиарда рублей.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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