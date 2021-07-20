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Лавров провел телефонный разговор с Керри
Лавров провел телефонный разговор с Керри - РИА Новости, 20.07.2021
Лавров провел телефонный разговор с Керри
По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова со специальным представителем президента США по... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T20:41
2021-07-20T20:55
россия
климат
сергей лавров
джон керри
глазго (город)
экология
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова со специальным представителем президента США по вопросам климата Джона Керри, стороны обсудили совместную подготовку к конференции об изменении климата в Глазго, сообщил МИД РФ."Стороны обсудили итоги визита спецпредставителя президента США в Москву с акцентом на важности двустороннего и многостороннего сотрудничества на экологическом направлении, совместной подготовки к 26-й сессии конференции сторон Рамочной Конвенции ООН об изменении климата в Глазго", - сообщил МИД РФ.26-я сессия конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (КС-26 РКИК ООН) - организуется Великобританией и Италией 31 октября–12 ноября 2021 года в Шотландском конгресс-центре в британском Глазго. Мероприятие изначально должно было состояться в ноябре 2020 года и было перенесено из-за пандемии коронавируса.
https://ria.ru/20210716/afganistan-1741581394.html
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россия, климат, сергей лавров, джон керри, глазго (город), экология
20:41 20.07.2021 (обновлено: 20:55 20.07.2021)
 
Лавров провел телефонный разговор с Керри

Лавров обсудил с Керри совместную подготовку к конференции об изменении климата в Глазго

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова со специальным представителем президента США по вопросам климата Джона Керри, стороны обсудили совместную подготовку к конференции об изменении климата в Глазго, сообщил МИД РФ.
"Стороны обсудили итоги визита спецпредставителя президента США в Москву с акцентом на важности двустороннего и многостороннего сотрудничества на экологическом направлении, совместной подготовки к 26-й сессии конференции сторон Рамочной Конвенции ООН об изменении климата в Глазго", - сообщил МИД РФ.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пленарном заседании Международной конференции Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности в Ташкенте - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
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26-я сессия конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (КС-26 РКИК ООН) - организуется Великобританией и Италией 31 октября–12 ноября 2021 года в Шотландском конгресс-центре в британском Глазго. Мероприятие изначально должно было состояться в ноябре 2020 года и было перенесено из-за пандемии коронавируса.
 
РоссияКлиматСергей ЛавровДжон КерриГлазго (город)Экология
 
 
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