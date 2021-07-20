https://ria.ru/20210720/mid-1742106112.html
Лавров провел телефонный разговор с Керри
Лавров провел телефонный разговор с Керри - РИА Новости, 20.07.2021
Лавров провел телефонный разговор с Керри
По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова со специальным представителем президента США по... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T20:41
2021-07-20T20:41
2021-07-20T20:55
россия
климат
сергей лавров
джон керри
глазго (город)
экология
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/02/1739610968_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_2ae9565ed2a692edd708bf98d5a6ca97.jpg
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова со специальным представителем президента США по вопросам климата Джона Керри, стороны обсудили совместную подготовку к конференции об изменении климата в Глазго, сообщил МИД РФ."Стороны обсудили итоги визита спецпредставителя президента США в Москву с акцентом на важности двустороннего и многостороннего сотрудничества на экологическом направлении, совместной подготовки к 26-й сессии конференции сторон Рамочной Конвенции ООН об изменении климата в Глазго", - сообщил МИД РФ.26-я сессия конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (КС-26 РКИК ООН) - организуется Великобританией и Италией 31 октября–12 ноября 2021 года в Шотландском конгресс-центре в британском Глазго. Мероприятие изначально должно было состояться в ноябре 2020 года и было перенесено из-за пандемии коронавируса.
https://ria.ru/20210716/afganistan-1741581394.html
россия
глазго (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/02/1739610968_955:520:2993:2048_1920x0_80_0_0_34472fe7f535579ab9bafa1fe598c454.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, климат, сергей лавров, джон керри, глазго (город), экология
20:41 20.07.2021 (обновлено: 20:55 20.07.2021)
Лавров провел телефонный разговор с Керри
Лавров обсудил с Керри совместную подготовку к конференции об изменении климата в Глазго
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова со специальным представителем президента США по вопросам климата Джона Керри, стороны обсудили совместную подготовку к конференции об изменении климата в Глазго, сообщил МИД РФ.
"Стороны обсудили итоги визита спецпредставителя президента США в Москву с акцентом на важности двустороннего и многостороннего сотрудничества на экологическом направлении, совместной подготовки к 26-й сессии конференции сторон Рамочной Конвенции ООН об изменении климата в Глазго", - сообщил МИД РФ.
26-я сессия конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (КС-26 РКИК ООН) - организуется Великобританией и Италией 31 октября–12 ноября 2021 года в Шотландском конгресс-центре в британском Глазго. Мероприятие изначально должно было состояться в ноябре 2020 года и было перенесено из-за пандемии коронавируса.