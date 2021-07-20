https://ria.ru/20210720/mid-1742106112.html

Лавров провел телефонный разговор с Керри

Лавров провел телефонный разговор с Керри - РИА Новости, 20.07.2021

Лавров провел телефонный разговор с Керри

По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова со специальным представителем президента США по... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T20:41

2021-07-20T20:41

2021-07-20T20:55

россия

климат

сергей лавров

джон керри

глазго (город)

экология

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова со специальным представителем президента США по вопросам климата Джона Керри, стороны обсудили совместную подготовку к конференции об изменении климата в Глазго, сообщил МИД РФ."Стороны обсудили итоги визита спецпредставителя президента США в Москву с акцентом на важности двустороннего и многостороннего сотрудничества на экологическом направлении, совместной подготовки к 26-й сессии конференции сторон Рамочной Конвенции ООН об изменении климата в Глазго", - сообщил МИД РФ.26-я сессия конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (КС-26 РКИК ООН) - организуется Великобританией и Италией 31 октября–12 ноября 2021 года в Шотландском конгресс-центре в британском Глазго. Мероприятие изначально должно было состояться в ноябре 2020 года и было перенесено из-за пандемии коронавируса.

https://ria.ru/20210716/afganistan-1741581394.html

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глазго (город)

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россия, климат, сергей лавров, джон керри, глазго (город), экология