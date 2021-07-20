https://ria.ru/20210720/metro-1742022960.html

Собянин утвердил названия девяти станций Троицкой линии метро Москвы

Собянин утвердил названия девяти станций Троицкой линии метро Москвы - РИА Новости, 20.07.2021

Собянин утвердил названия девяти станций Троицкой линии метро Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил наименования ряда строящихся линий и станций московского метрополитена, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы. РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T13:32

2021-07-20T13:32

2021-07-20T16:13

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сергей собянин

москва

московский метрополитен

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил наименования ряда строящихся линий и станций московского метрополитена, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы."Правительство Москвы утвердило наименования ряда строящихся линий и станций московского метрополитена. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", — говорится в сообщении.Так, линия метро, которая пройдет от станции МЦК "Крымская" до города Троицка, получила наименование "Троицкая" (проектное название — "Коммунарская"). Помимо этого, наименования получили девять будущих станций Троицкой линии: "Крымская" расположена вблизи примыкания улицы Свержевского к Севастопольскому проспекту, пересадочная на одноименную станцию МЦК; "Академическая", расположенная вдоль улицы Дмитрия Ульянова вблизи примыкания к ней Профсоюзной улицы и проспекта 60-летия Октября, пересадочная на одноименную станцию Калужско-Рижской линии.Станция "Вавиловская" расположена вдоль Ленинского проспекта вблизи примыкания к нему улиц Строителей и Панферова, "Тютчевская" — на территории поселения Мосрентген вдоль внешней стороны 42-го километра МКАД, "Бачуринская" — на территории административно-делового центра "Коммунарка" вдоль проектируемой автодороги МКАД — поселок Коммунарка — аэропорт Остафьево и магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе.Станция "Коммунарка" расположена на территории административно-делового центра "Коммунарка" под проектируемой автодорогой МКАД — поселок Коммунарка — аэропорт Остафьево у пересечения с проектируемым проездом № 818, пересадочная на одноименную станцию Сокольнической линии. "Сосенки" — в поселении Сосенское вдоль Калужского шоссе вблизи примыкания к нему проектируемого проезда № 7032, "Ракитки" — в поселении Десеновское вдоль Калужского шоссе вблизи СНТ "Ракитки" и "Десна" — в поселении Десеновское вдоль Нововатутинского проспекта вблизи пересечения с 3-й Нововатутинской улицей."Строящейся станции Люблинско-Дмитровской линии метро, расположенной на пересечении Дмитровского шоссе и улицы 800-летия Москвы, присвоено наименование "Яхромская" (проектное название "Улица 800-летия Москвы"). Недалеко от станции в Дмитровском районе находится одноименная улица, получившая свое название в 1964 году по подмосковному городу Яхрома", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210429/metro-1730450483.html

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городское хозяйство москвы, сергей собянин, москва, московский метрополитен, общество